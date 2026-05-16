എയർ ഇന്ത്യയുടെ ചിറകുകൾക്ക് ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ, കുറുക്കുവഴികളില്ല; പ്രത്യാശയോടെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്
ആഗോള തലത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളും, മറ്റ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും എയർ ഇന്ത്യയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സമയമെടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും തിരിച്ചുവരുമെന്നും സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് സിഇഒ
Published : May 16, 2026 at 3:31 PM IST
സിംഗപ്പൂർ: എയർ ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിൽ പ്രതികരിച്ച് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് സിഇഒ ഗോഹ് ചൂൺ ഫോങ്. ആഗോള തലത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങളും മറ്റ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും എയർ ഇന്ത്യയെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് ഗോഹ് ചൂൺ ഫോങ്ങിൻ്റെ പ്രതികരണം.
"എയർ ഇന്ത്യനേരിടുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ്. അത് മറികടന്ന് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സമയം എടുക്കും, അതിന് എളുപ്പവഴികളില്ല" എന്നും സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് സിഇഒ വ്യക്തമാക്കി. പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത അടച്ചതും, രൂപയുടെ മൂല്യത്തകർച്ചയും, പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷവുമെല്ലാമാണ് എയർ ഇന്ത്യയെ പ്രധാനമായും ബാധിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എയർ ഇന്ത്യയുടെ പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതിയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും ഗോഹ് ചൂൺ ഫോങ് വ്യക്തമാക്കി. 2022 മുതൽ 14,000ത്തിലധികം പുതിയ ജീവനക്കാരെ എയർലൈൻസിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി പ്രായം 54ൽ നിന്ന് 36 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. "എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയതോതിൽ ബാഹ്യ വെല്ലുവിളികളുണ്ട് പരിവർത്തന ശ്രമങ്ങളിൽ പല നടപടികളും എടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇത് ഒരു നീണ്ട പ്രക്രിയയായിരിക്കും അതിന് കുറുക്കുവഴി ഒന്നുമില്ല" എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എയർ ഇന്ത്യ നിലവില് അതിൻ്റെ പരിവർത്തന ഘട്ടത്തിലാണ്. വെല്ലുവിളികളിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കാനായി ദീർഘകാല പ്രക്രിയ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും, നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. സിംഗപ്പൂരിന് പുറത്തുള്ള, അതിവേഗം വളരുന്ന വ്യോമയാന മേഖലയിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളിയാകുന്നതിലൂടെ എയർ ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരു ദീർഘകാല വളർച്ച ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു
ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ 3.56 ബില്യൺ, ഏകദേശം 26,700 കോടി രൂപയിലധികം നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2026 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ 57.4 ശതമാനം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമപാത അടച്ചതിനെ തുടർന്ന് പല അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകൾക്കും ദൈർഘ്യമേറിയ പാതകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കൂടിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ദീർഘമേറിയ പാത ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്ധന നഷ്ടം എയർലൈൻസിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കി.
കമ്പനിക്ക് തിരിച്ചടിയായി വിമാനാപകടം
2025 ജൂൺ 12 ന് അഹമ്മദാബാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന AI171നു തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 260 ഓളം പേർ മരിച്ചിരുന്നു. ഈ വിമാനാപകടവും കമ്പനിക്ക് വൻതോതിൽ തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ചില സർവീസുകൾ പ്രതിസന്ധിയിലായതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നു. 2022-ലാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് എയർ ഇന്ത്യയെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തത്. പിന്നീട് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്, കമ്പനിയിൽ 25.1 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കി എയർ ഇന്ത്യയെ ഏറ്റെടുത്തു.
