ഡിസംബർ മുതൽ നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് സർവീസുകൾ മാറ്റാൻ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്; പിന്നാലെ പശ്ചിമേഷ്യൻ സർവീസുകളും
ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 1-ൻ്റെ പുനർവികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് തങ്ങളുടെ ചില സർവീസുകൾ നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റാനൊരുങ്ങുന്നു.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 5:54 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റാനൊരുങ്ങുന്നു. ഡിസംബർ മുതൽ ദിവസേനയുള്ള നാല് ആഭ്യന്തര സർവീസുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാറ്റുക. മുംബൈയിലെ ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകളാണ് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാറ്റുന്നത്.
ഛത്രപതി ശിവാജി മഹാരാജ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 1ൽ പുനർവികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ മാറ്റം. ഘട്ടംഘട്ടമായുള്ള ഈ മാറ്റം 2027 ജനുവരി മുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി, നിയന്ത്രണ അതോറിറ്റികളുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കുവൈറ്റിലേക്കുള്ള പുതിയ സർവീസുകളും നിലവിൽ ഒമാനിലേക്കുള്ള സർവീസുകളും നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് മാറ്റും.
ജിദ്ദ, റിയാദ്, ദമ്മാം, ദോഹ, മസ്കറ്റ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകളും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഇവിടേക്ക് മാറ്റും. 2027-ലെ വേനൽക്കാല വ്യോമയാന സീസണോടെ ഈ മാറ്റം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പും അദാനി എയർപോർട്ട്സും ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മേഖലയ്ക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിനായി നഗരത്തിലെ രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും വിമാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന 'ഡ്യുവൽ എയർപോർട്ട്' സംവിധാനം വികസിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.
വിമാനത്താവള നടത്തിപ്പുകാരായ അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡുമായി നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലെ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ, വിപണിയിൽ സേവനം തുടരാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഈ നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത അദാനി എയർപോർട്ട്സ്, മേഖലയിലെ ഭാവി വ്യോമയാന വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ, മികച്ച ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ, വികസിപ്പിക്കാവുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയോടെയാണ് നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് അറിയിച്ചു.
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ഈ മാറ്റം യാത്രക്കാർക്ക് മുംബൈയിലെ രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്നും വിമാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സർവീസുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് മാറുന്നത് എന്നതിനാൽ, യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന വിമാനത്താവളം ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ്. 300-ലധികം വിമാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ്, 60 ആഭ്യന്തര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും 51 അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്നു.
ഇതിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് മാത്രം ദിവസേന 585-ലധികം സർവീസുകൾ നടത്തുകയും 48 ആഭ്യന്തര കേന്ദ്രങ്ങളെയും 17 അന്താരാഷ്ട്ര കേന്ദ്രങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അദാനി എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഭാഗമായ എഎഎച്ച്എൽ (അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്), മുംബൈയും പുതുതായി നിർമ്മിച്ച നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും ഉൾപ്പെടെ എട്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു വരുന്നു.
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