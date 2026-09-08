എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി; 187 പേർ സുരക്ഷിതം
തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വിമാനത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം 30,000 അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം
Published : September 8, 2026 at 11:19 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 179 യാത്രക്കാരും എട്ട് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 187 പേരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
അടിയന്തര ലാൻഡിങ്
തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽനിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി വിമാനത്തിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം 30,000 അടി ഉയരത്തിൽ പറക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. ഈ സമയം വിമാനം ചെന്നൈ വ്യോമാതിർത്തിയിലായിരുന്നു. തകരാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ പൈലറ്റ് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള അനുമതി തേടുകയും ചെയ്തു.
വിമാനത്താവള അധികൃതർ ഉടൻ തന്നെ അനുമതി നൽകിയതോടെ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. ഫയർ ഫോഴ്സ്, ആംബുലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര സംവിധാനങ്ങൾ റൺവേയ്ക്ക് സമീപം സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെ വിമാനം ചെന്നൈ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കുകയായിരുന്നു. ലാൻഡിങ്ങിന് ശേഷം വിമാനം ഏപ്രണിലേക്ക് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്തു.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ
വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കിയതിന് പിന്നാലെ യാത്രക്കാരെ മുഴുവൻ പുറത്തിറക്കി വിമാനത്താവളത്തിലെ വിശ്രമകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും അധികൃതർ ഒരുക്കി നൽകി. തുടർന്ന് എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിനീയർമാരുടെ പ്രത്യേക സംഘം വിമാനത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. സാങ്കേതിക തകരാർ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ച ശേഷം അർധരാത്രിയോടെയാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം ചെന്നൈയിൽനിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. പറക്കുന്നതിനിടെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത തകരാർ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പൈലറ്റിൻ്റെ സമയോചിതമായ ഇടപെടൽ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിച്ചു. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 187 പേരും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് വലിയ ആശ്വാസമായി.
മറ്റൊരു വിമാനവും അടിയന്തരമായി ഇറക്കി
ഇതേ ദിവസം തന്നെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ മറ്റൊരു വിമാനവും അടിയന്തരമായി ഇറക്കിയിരുന്നു. മലേഷ്യയിലെ ക്വാലാലംപുരിൽനിന്ന് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസ് വിമാനമാണ് എൻജിൻ തകരാറിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടത്. 186 യാത്രക്കാരുമായി പറന്ന എം.എച്ച് 156 വിമാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എൻജിനിലാണ് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ പൂർണ്ണ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും വിമാനം സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കുകയുമായിരുന്നു.
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യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം വിമാനം പാർക്കിങ് ബേയിലേക്ക് മാറ്റി. മണിക്കൂറുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ രണ്ട് രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ഇറക്കേണ്ടി വന്നത് വിമാനത്താവള അധികൃതരെയും യാത്രക്കാരെയും ഒരുപോലെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി. എങ്കിലും രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും സുരക്ഷാ വീഴ്ചകളില്ലാതെ ലാൻഡിങ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ ആശ്വാസമായി. വ്യോമയാന ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിച്ചാണ് രണ്ട് വിമാനങ്ങൾക്കും അടിയന്തര ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയതെന്ന് വിമാനത്താവള അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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