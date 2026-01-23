ആഭ്യന്തര കണക്റ്റിവിറ്റിയും സുഗമമായ യാത്രയും; വിങ്സ് ഇന്ത്യ 2026 അവാര്ഡ് കരസ്ഥമാക്കി എയര് ഇന്ത്യ
ആഭ്യന്തര കണക്റ്റിവിറ്റിയും സര്വീസുകളും മെച്ചപ്പെടുത്തി എയര് ഇന്ത്യ. കരസ്ഥമാക്കിയത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതി. വിങ്സ് ഇന്ത്യ 2026ല് വച്ച് അവാര്ഡ് കൈമാറും.
ന്യൂഡൽഹി: എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് 'മികച്ച എയർലൈൻ' അവാർഡ്. ആഭ്യന്തര കണക്റ്റിവിറ്റിയിലും സേവനത്തിലും മികവ് പുലർത്തിയതോടെയാണ് വിങ്സ് ഇന്ത്യ 2026ലെ മികച്ച എയർലൈൻ അവാർഡിന് അർഹമായത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വ്യോമയാന പരിപാടിയായ വിങ്സ് ഇന്ത്യയാണ് അവാര്ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഹൈദരാബാദിൽ ജനുവരി 28ന് നടക്കുന്ന വിങ്സ് ഇന്ത്യ 2026 പരിപാടിയില് വച്ച് അവാര്ഡ് നല്കും.
കണക്റ്റിവിറ്റി വികസിപ്പിക്കൽ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കൽ, സുസ്ഥിര സംരംഭങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകൽ, മികച്ച സേവനങ്ങൾ നൽകൽ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്താണ് വിശിഷ്ട ജൂറി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം രൂപീകരിച്ച ഈ അവാർഡ് ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമയാന മേഖലയുടെ വളർച്ച, ആധുനികവത്കരണം, സുസ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുന്ന മാതൃകാപരമായ ശ്രമങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നു. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎഐ), വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ എഫ്ഐസിസിഐ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വ്യോമയാന പരിപാടിയായ വിങ്സ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന എയർലൈനായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഉയർന്നുവന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ഗൾഫ് മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലായി 45 ആഭ്യന്തര, 17 അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് 500ലധികം ദൈനംദിന വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തുന്നു. നിലവിൽ 100ലധികം വിമാനങ്ങളാണ് എയർലൈനിനുള്ളത് ഇതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിലധികവും പുതുതലമുറ ബോയിങ്, എയർബസ് വിമാനങ്ങളാണ്.
സമീപ മാസങ്ങളിൽ ലൈൻഫിറ്റ്, റിട്രോഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ വഴി എയർലൈൻ വിമാനങ്ങളുടെ ക്യാബിനുകള് നവീകരിച്ചു. അതിൽ കോണ്ടൂർഡ് സീറ്റിങ്, ലൈറ്റിങ്, വലിയ ഓവർഹെഡ് ബിന്നുകൾ, ഓരോ സീറ്റിലും യുഎസ്ബി ചാർജിങ് പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഡിസംബറിൽ നടന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ കാരിയറുകളുടെയും ഓൺ-ടൈം പ്രകടന റാങ്കിങ്ങിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഒന്നാമതെത്തി.
പ്രാദേശിക രുചികളും പ്രത്യേക നിരക്കുകളുമുള്ള 'ഗൗർമെയർ' ഹോട്ട് മീൽസ് പോലുള്ള ഓൺബോർഡ്, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ എയർലൈൻ മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാബിൻ ബാഗ് മാത്രമുള്ള യാത്രക്കാർക്കും പ്രത്യേക നിരക്കുകള് ഉള്പ്പെടുത്തി. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിൻ്റെ പ്രധാനമായുള്ള ആഭ്യന്തര സര്വീസുകള് ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കാണ്.
2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ എയർലൈൻ ഏകദേശം 120 റൂട്ടുകളിലായി 1,260ലധികം പ്രതിവാര ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തി. ഏകദേശം 20 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാര് എയര് ഇന്ത്യ വിമാനത്തില് യാത്ര നടത്തി. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാരാണ്.
എന്നാല് 2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഈ വികസനം ത്വരിതഗതിയിലായി. 2025ൽ ഏകദേശം 2,700 പ്രതിവാര ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകളും 12 പുതിയ സ്റ്റോപ്പുകളും ആരംഭിച്ചു. എയർ ഇന്ത്യയുമായുള്ള കോഡ്ഷെയർ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ എയർലൈൻ മെട്രോ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും ദീർഘദൂര ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തടസമില്ലാത്ത യാത്രയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ വിങ്സ് ഇന്ത്യയിൽ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് 'സുസ്ഥിരതാ ചാമ്പ്യൻ' അവാർഡ് നേടി. വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ഉത്തരവാദിത്ത വളർച്ചയ്ക്കുള്ള നിരന്തരമായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇത് തെളയിക്കുന്നത്.
