അഹമ്മദാബാദ് വിമാനാപകടത്തിന് ഒരു വർഷം; നീതി തേടി ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 12നാണ് ലണ്ടൻ ഗാറ്റ്വിക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ-171 വിമാനം പറന്നുയർന്ന ഉടൻ അഹമ്മദാബാദിലെ മേഘാനിനഗർ മേഖലയിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഹോസ്റ്റൽ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് തകർന്നുവീണത്
Published : June 11, 2026 at 10:48 AM IST
ഗാന്ധിനഗർ: അഹമ്മദാബാദിൽ 260 ജീവനുകൾ കത്തിയെരിഞ്ഞ ആ മഹാദുരന്തത്തിന് ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീരുണങ്ങുന്നില്ല. എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ജീവനുകൾക്ക് പകരം നൽകാൻ അധികൃതർക്ക് ഇനിയും ഉത്തരങ്ങളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ, നീറുന്ന ഓർമകളുമായി നീതിക്കായി കേഴുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം കുടുംബങ്ങൾ.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 12നാണ് ലണ്ടൻ ഗാറ്റ്വിക്കിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യയുടെ എഐ-171 വിമാനം പറന്നുയർന്നയുടൻ അഹമ്മദാബാദിലെ മേഘാനിനഗർ മേഖലയിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഹോസ്റ്റൽ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് തകർന്നുവീണത്. ദുരന്തത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട വിക്രം പട്ടേലിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ ആ വേദന ഇപ്പോഴും കാണാം. അറുപതുകാരനായ ദിനേഷ്ഭായ് പട്ടേലും ഭാര്യ കൃഷ്ണാബെൻ പട്ടേലും ലണ്ടനിലുള്ള മകൻ വിക്രമിനെ ആദ്യമായി കാണാൻ എഐ-171 വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
വിസ്നഗറിൽ മകന് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും നല്ലൊരു ഭാവി ഉറപ്പാക്കാനുമായി ദിനേഷ്ഭായ് വർഷങ്ങളോളം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാം ശരിയായെന്ന് കരുതിയ സമയത്താണ് വിമാനാപകടം ആ കുടുംബത്തെ തകർത്തത്. തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പിതാവ് ഏഴ് വർഷം മാറിനിന്നെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ലോകം കാണിച്ചുകൊടുക്കാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വിക്രം പറഞ്ഞു. വിസ ശരിയായി എല്ലാം തയാറായതിന് പിന്നാലെ തന്നെ കാണാൻ അവർ ആദ്യമായി വിമാനത്തിൽ കയറിയെങ്കിലും വിധിയുടെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ ദുരന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതം പൂർണമായും കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. വിക്രമും ഭാര്യയും പിന്നീട് ലണ്ടൻ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്ഥിരമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി. ഈ വിയോഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് സഹോദരിമാരെയും സഹോദരനെയും ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും ആഴത്തിൽ ബാധിച്ചു. ജീവിതം അപൂർണമാണെന്നും മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അധികൃതരുടെ അവഗണന
അതേസമയം അപകടത്തിന് ശേഷം അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് യാതൊരു പിന്തുണയും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ദിനേഷ്ഭായിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ വിക്രമിൻ്റെ മുത്തശ്ശിക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ ടാറ്റയിലെയും എയർ ഇന്ത്യയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചതായി അവർ പറഞ്ഞു. ഇമെയിലുകൾക്കും സന്ദേശങ്ങൾക്കും ഫോൺ കോളുകൾക്കും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ പോലും സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിസംഗതയാണ് തങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് വിക്രം ആരോപിച്ചു.
ടാറ്റ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപയും എയർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 25 ലക്ഷം രൂപയും കുടുംബത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായമായി ലഭിച്ചെങ്കിലും തങ്ങളുടെ ആവശ്യം നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും അപ്പുറമാണെന്ന് വിക്രം പറഞ്ഞു. ഈ പോരാട്ടം പണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലെന്നും സത്യത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണം
അതിനിടെ വിമാനം തകർന്നുവീണ സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ദുരന്തത്തിന് ഇരയായ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. സ്ഥലത്ത് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പൂർണമായ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് റിപ്പോർട്ട് പരസ്യമാക്കണമെന്ന് വിക്രമും മറ്റ് ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ഥലം മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം അറിയണമെന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.
ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കാനും അപകടത്തിന് പിന്നിലെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താനും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനും കുടുംബം സർക്കാരിനോടും ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോടും അഭ്യർഥിച്ചു. ഭാവിയിൽ സമാനമായ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സത്യം പുറത്തുവരണമെന്ന് വിക്രം പറഞ്ഞു.
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