എയര്‍ബസ് എ320 സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ തകരാര്‍; എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങളിലെ അറ്റക്കുറ്റപണികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി

അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളെത്തുടർന്ന് എയർ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മിക്ക ഫ്ലീറ്റുകളുടേയും സുരക്ഷ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും ബാക്കിയുള്ള പരിശോധനകൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നും അറിയിച്ചു.

Representative image (Reuters)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 30, 2025 at 4:02 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: എയര്‍ബസ് എ 320 ശ്രേണിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ വിമാനങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പിഴവ് പൂര്‍ണമായി പരിഹരിച്ചു. ഇന്ത്യയില്‍ ആകെ 323 വിമാനങ്ങള്‍ക്കായിരുന്നു സാങ്കേതിക പരിശോധന ആവശ്യമായിരുന്നുത്. ഇതാണ് ഇപ്പോള്‍ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എയർ ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ എ320 വിമാനങ്ങളുടേയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയതായി എയർ ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് വിവരം അറിയിച്ചത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏവിയേഷൻ സേഫ്‌റ്റി ഏജൻസി (ഇഎഎസ്‌എ) നിർദേശിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ എയർബസ് എ320യുടെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ നികത്തുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.

അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയെ തുടര്‍ന്ന് എയർ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മിക്ക ഫ്ലീറ്റുകളുടേയും സുരക്ഷ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായും ബാക്കിയുള്ള പരിശോധനകൾ ഉടൻ പൂർത്തിയാകുമെന്നും അറിയിച്ചു. വിമാന റദ്ദാക്കലുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എഞ്ചിനീയറിങ്, ഗ്രൗണ്ട് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എയർലൈൻ പറഞ്ഞു. പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സധാരണ നിലയിലാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

"മുൻകരുതൽ സുരക്ഷാനടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ എയർബസ് 320 വിമാനങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നിർദേശിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിങ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, ഫ്ലൈറ്റ് സേഫ്‌റ്റി ടീമുകളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധത ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് എയർബസുമായും അധികാരികളുമായും കൂടിച്ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്", എയർ ഇന്ത്യ എകസ്പ്രസ് വക്താവ് പ്രസതാവനയിൽ പറയുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ മൂലമുണ്ടായ കലതാമസത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കളോടും യാത്രക്കാരോടും എയർബസ് സിഇഒ ഗ്ലൂം ഫൗറി ക്ഷമ ചോദിച്ചു.

ചില എ320 വിമാനങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കാര്യമായ ലോജിസ്റ്റിക് വെല്ലുവളികളും കാലതാമസവും സൃഷ്‌ടിക്കുന്നുണ്ട്. വിമാനങ്ങളിൽ സാധാരണ പ്രവർത്തങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുവാനും കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർബസ് സിഇഒ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. കമ്പനിയുടെ സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണികളെക്കറിച്ചുള്ള ആശങ്കയെ തുടർന്ന് ഒന്നിലധികം എയർബസ് വിമാന മോഡലുകളുടെ ഉപയോഗം നിരോധിക്കുന്നതിനായി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

