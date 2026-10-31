വ്യോമസേനയ്ക്ക് പുതിയ മേധാവി; ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിത് ചുമതലയേറ്റു
43 വർഷത്തെ വ്യോമസേനയിലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ പി സിങിന് പകരക്കാരനായാണ് അശുതോഷ് ദീക്ഷിത് ശനിയാഴ്ച പുതിയ വ്യോമസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത്.
Published : October 31, 2026 at 3:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വ്യോമസേനാ മേധാവിയായി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അശുതോഷ് ദീക്ഷിത് ചുമതലയേറ്റു. 43 വർഷത്തെ വ്യോമസേനയിലെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ.പി. സിങിന് പകരക്കാരനായാണ് അശുതോഷ് ദീക്ഷിത് ശനിയാഴ്ച പുതിയ വ്യോമസേനാ മേധാവിയായി ചുമതലയേറ്റത്.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂരിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുകയും തന്ത്രപരമായ ആസൂത്രണത്തിന് പേരുകേട്ടയാളുമായ ദീക്ഷിത്, ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ മേധാവിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ വൈസ് മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു. നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ടുനിന്ന തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ, അദ്ദേഹം നിരവധി കമാൻഡ്, സ്റ്റാഫ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ നിയമനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യോമസേനാ ഉപമേധാവിയായി ചുമതലയേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ദീക്ഷിത്, ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ആസ്ഥാനത്ത് ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി (സിഐഎസ്സി) ചെയർമാൻ്റെ ചീഫ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവെന്ന് പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ഫൈറ്റർ പൈലറ്റും ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റുമായ ദീക്ഷിത് മിറേജ് -2000, ജാഗ്വാർ, തേജസ്, ഹോക്ക്, കിരൺ, എഎൻ -32, ഐഎൽ -78 എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിമാനങ്ങളിൽ 3,500 മണിക്കൂറിലധികം വിമാനം പറത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ സഫേദ് സാഗർ, ഓപ്പറേഷൻ രക്ഷക്, കോപ്പ് ഇന്ത്യ, ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രധാന സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്.
#WATCH | Delhi: Outgoing Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Amar Preet Singh, laid a wreath at the National War Memorial ahead of the handover of command to Air Marshal Ashutosh Dixit. https://t.co/m4tprFR6za— ANI (@ANI) October 31, 2026
നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമി, ബംഗ്ലാദേശിലെ ഡിഫൻസ് സർവീസസ് സ്റ്റാഫ് കോളേജ്, നാഷണൽ ഡിഫൻസ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൂർവ വിദ്യാർഥിയായ ദീക്ഷിത് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൂടിയാണ്. തൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ, ഒരു ഫൈറ്റർ സ്ക്വാഡ്രണിൻ്റെ കമാൻഡർ പദവി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എയർഫോഴ്സ് ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റ്സ് സ്കൂളിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, തൻ്റെ കരിയറിൽ നിരവധി സുപ്രധാന ഓപ്പറേഷൻ, സ്റ്റാഫ് നിയമനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ, അദ്ദേഹം മിറാഷ്-2000 വിമാനങ്ങളുമായി നമ്പർ 9 സ്ക്വാഡ്രൺ പുനഃസജ്ജീകരിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വെസ്റ്റേൺ സെക്ടറിലെ ഒരു മുൻനിര യുദ്ധവിമാന താവളത്തിനും ദക്ഷിണ സെക്ടറിലെ ഒരു പ്രധാന യുദ്ധവിമാന പരിശീലന താവളത്തിനും നേതൃത്വം നൽകി.
സതേൺ എയർ കമാൻഡിൻ്റെ എയർ ഡിഫൻസ് കമാൻഡറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ദീക്ഷിത് എയർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ (വായുഭവൻ) അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് (പ്രോജക്ടുകൾ), അസിസ്റ്റൻ്റ് ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് (പ്ലാൻസ്) എന്നിവയുൾപ്പെടെ പ്രധാന നിയമനങ്ങൾ നടത്തി.
രാഷ്ട്രത്തിനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി, ദീക്ഷിതിന് നിരവധി സൈനിക ബഹുമതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2006-ൽ വായുസേന മെഡൽ, 2011-ൽ വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, 2023-ൽ അതിവിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ, പരം വിശിഷ്ട സേവാ മെഡൽ (2026) എന്നിവ അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.
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