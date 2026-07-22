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ഭാവിയില്‍ യുദ്ധങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാനാവില്ല; സേനകൾ സംയുക്തമായി പോരാടണമെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി

കർണാടകയിലെ കാർവാർ നാവികത്താവളത്തിൽ 'ഐഎൻഎസ് മാൽവൻ' ആൻ്റി-സബ്‌മറൈൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്‌ത ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരാമർശം.

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എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ പി സിംഗ് (PTI)
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By PTI

Published : July 22, 2026 at 2:07 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ ഒരു സേനയ്ക്ക് മാത്രമായി ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ എ പി സിങ്. വ്യോമസേനയായാലും നാവികസേനയായാലും കരസേനയായാലും എല്ലാ സഖ്യസേനകളും ഒരു രാജ്യമായി ഒന്നിച്ച് പോരാടിയാൽ മാത്രമേ വിജയം വരിക്കാനാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കർണാടകയിലെ കാർവാർ നാവികത്താവളത്തിൽ നിർമ്മിച്ച അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ആൻ്റി-സബ്‌മറൈൻ വാർഫെയർ ഷാലോ വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ് (ASW-SWC) ശ്രേണിയിലെ രണ്ടാമത്തെ കപ്പലായ 'ഐഎൻഎസ് മാൽവൻ' നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ വൈകുന്നത് സാങ്കേതികവിദ്യ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

സംയുക്ത സേനാ മുന്നേറ്റവും കടൽമാർഗ്ഗ സുരക്ഷയും

ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് പദവി നിലവിൽ വന്നതോടെ കഴിഞ്ഞ നാലോ അഞ്ചോ വർഷമായി മൂന്ന് സേനകളുടെയും കൂട്ടായ ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വലിയ വേഗം കൈവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ ഒന്നിച്ചുള്ള യാത്ര രാജ്യത്തിന് കൂടുതൽ കീർത്തി കൊണ്ടുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കടൽമാർഗ്ഗ സുരക്ഷയും നാവിക കരുത്തും എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വിധിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാണിജ്യ പാതകളാണ്. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും വ്യാപാരം തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും നാവികസേന നിർണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.

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ആത്മനിർഭർ ഭാരതിൽ നാവികസേനയുടെ മാതൃക

പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ തദ്ദേശീയവൽക്കരണത്തിൽ നാവികസേന വലിയ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എയർ ചീഫ് മാർഷൽ പറഞ്ഞു. കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇതിനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമാനമായ രീതി വ്യോമസേനയും വ്യോമയാന മേഖലയിൽ അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"നമ്മൾ ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ലോകം പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ, അതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകുന്ന ഏത് സാങ്കേതികവിദ്യയും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് തുല്യമാണ്. വ്യോമയാന മേഖലയിലും തദ്ദേശീയ സ്വയംപര്യാപ്‌തത എന്ന സ്വപ്‌നം വേഗത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വ്യോമസേന നാവികസേനയുടെ മാതൃക പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ട്."

80% തദ്ദേശീയ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ 'ഐഎൻഎസ് മാൽവൻ'

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് നിർമ്മിച്ച 'ഐഎൻഎസ് മാൽവൻ' കപ്പലിൻ്റെ 80 ശതമാനവും തദ്ദേശീയ ഘടകങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്നത് 'ആത്മനിർഭർ ഭാരത്' സംരംഭത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വെസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡ് ഫ്ലാഗ് ഓഫീസർ കമാൻഡിംഗ് ഇൻ ചീഫ് വൈസ് അഡ്മിറൽ സഞ്ജയ് വത്സായൻ, മുതിർന്ന നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മുൻ സൈനികർ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ആധുനിക നാവികത്താവളങ്ങളിലൊന്നായ കാർവാർ 'പ്രൊജക്റ്റ് സീബേർഡ്' വികസനത്തിൻ്റെ തിളക്കമാർന്ന പ്രതീകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു.

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