സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക; ബലികർമങ്ങൾക്ക് പശുവിനെ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഉലമ ബോർഡ്
സാമുദായിക സംഘർഷം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം
Published : May 25, 2026 at 9:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ബലിപെരുന്നാളുമായി (ഈദുൽ അദ്ഹ) ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകുന്ന ബലികർമങ്ങളിൽ പശുവിനെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുസ്ലിം സംഘടന. നിയമപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും, സംഘർഷ സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ നിർദേശം. പകരമായി മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ വലിയ പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ പാസ്മണ്ട ഉലമ ബോർഡ് (എഐപിയുബി) നിർദേശിച്ചു.
നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം
ബലികർമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായാണ് എഐപിയുബി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. ബലികർമം ഒരു പ്രധാന ആരാധനാ രീതിയാണ്. ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് അനുസരിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കാൻ അനുവദനീയമായ മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പശുവും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിയമപരമായ വിലക്കുകൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബലികർമങ്ങൾക്ക് പശുവിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംഘർഷങ്ങൾക്കും വലിയ കലാപങ്ങൾക്കും കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ നടപടി മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും കടുത്ത ഭീഷണിയായേക്കാം. അതിനാൽ നിയമം പാലിച്ച് മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വിവേകപൂർണമായ കാര്യമെന്ന് എഐപിയുബി അധ്യക്ഷൻ ഉബൈദുല്ല ഖാസ്മി വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമം അനുസരിക്കാൻ ഓരോ പൗരനും ബാധ്യതയുണ്ട്. സാമുദായിക സംഘർഷം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പശുവിനെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മാറിനിൽക്കലാണ് ശരിയായ നടപടിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യവ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സംഘടന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ആഹ്വാനം ഉലമ ബോർഡ് നൽകിയത്.
സമാധാനത്തിന് മുൻഗണന
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ പെരുന്നാൾ ദിനങ്ങളിൽ ബലികർമങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. തൻ്റെ മകനായ ഇസ്മാഈലിനെ ദൈവമാർഗത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ആത്മസമർപ്പണത്തെ സ്മരിച്ചാണ് ഈ കർമം നിർവഹിക്കുന്നത്. ദൈവത്തോടുള്ള പൂർണമായ അനുസരണയുടെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായാണ് വിശ്വാസികൾ ഇതിനെ എന്നും കാണുന്നത്. അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾക്കും ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായാണ് ഓരോരുത്തരും എപ്പോഴും ഈ കർമങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത മൃഗസംരക്ഷണ നിയമങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് നിർദേശം നിലവിൽ വന്നത്.
രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗോവധ നിരോധന നിയമം നിലവിൽ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികളും കനത്ത പിഴയും നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. അതിനാൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന മൃഗബലിയിൽ യാതൊരുവിധ നിയമക്കുരുക്കുകളും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വിവിധ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരും മുൻപ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ സമാധാനപരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അനിവാര്യമാണ്.
രാജ്യത്തെ നിയമവും സമാധാനവും നിലനിർത്തുന്നതിൽ സാമൂഹികമായി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും തുല്യമായ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എക്കാലവും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വമാണ് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യം. മറ്റ് സമുദായങ്ങളുടെ മതപരമായ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അതിനാൽ നിയമം പൂർണമായി അനുവദിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും അല്പമെങ്കിലും പ്രശ്നസാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഗോവധം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. പരസ്പരമുള്ള പുണ്യം പൂർണമായി ലഭിക്കുന്നതിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്കാണ് ഏവരും എക്കാലവും മുൻഗണന നൽകേണ്ടത്.
