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എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍; വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചു, ഖർഗെയും സോണിയ ഗാന്ധിയും ഇടപെട്ടിട്ടും പാടി

രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ആണ് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചത്.

AICC VANDE MATARAM VANDE MATARAM INDEPENDENCE DAY വന്ദേമാതരം എഐസിസി
എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങള്‍ (X@INC)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2026 at 11:14 AM IST

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ഡൽഹി: 80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ദിനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറിയത് നാടകീയ രം​ഗങ്ങൾ. എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചു. രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ആണ് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചത്. സോണിയ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും നി‌ർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അത് മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കാതെ വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിക്കുകയായിരുന്നു.

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കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കർണാടക ഒഴികെ കേരളമടക്കം വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപിച്ചിരുന്നില്ല. കർണാടകയിൽ പൂർണമായും ഗീതം ആലപിക്കുകയായിരുന്നു. മത്രവുമല്ല വന്ദേമാതരത്തെ അപമാനിച്ചാൽ ജയിൽ ശിക്ഷ എന്ന ബില്ലിനെ അടക്കം കോണ്‍ഗ്രസ് പാർലമെൻ്റി ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായും ആലപച്ചത്.

ദേശിയ ഗീതത്തിൻ്റെ ആദ്യ വരികള്‍ പാടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ തന്നെ സോണിയ ഗാന്ധിയും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും പരസ്‌പരം മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ശേഷം ആപാലനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പാട്ട് പൂർണമായും പാടുകയായിരുന്നു.

വന്ദേമാതരം ബിൽ പാർലമെൻ്റിൽ വന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നതാണ് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ വിഭജനത്തിന് വന്ദേമാതരം ബിൽ കാരണമാകുമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അവകാശപ്പെട്ടത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്ദേമാതരം ആലാപനത്തിൽ നിശിതമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിനിടെയാണ് എഐസിസി ആസ്ഥാനത്ത് വന്ദേമാതരം പൂർണമായി ആലപിക്കുന്നത്.

അതേസമയം, വന്ദേമാതരം പൂർണമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്‌ട രീതികൾ കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടണം എന്ന വാദം ബി.ജെ.പിയും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളും ശക്തമായി ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രീണനം കാരണമാണ് ഗാനം ചുരുക്കിയതെന്നാണ് പ്രധാന എതിർപക്ഷ ആരോപണം. വന്ദേമാതരത്തെ അതീവ ദേശസ്നേഹത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും, ദേശസ്നേഹം നിർബന്ധപൂർവ്വം ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്.

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AICC VANDE MATARAM
VANDE MATARAM
INDEPENDENCE DAY
വന്ദേമാതരം എഐസിസി
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