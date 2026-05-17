ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയിലിത് ആദ്യം! കർണാടക എഐബി അധിഷ്‌ഠിത എക്സൈസ് സംവിധാനം, മദ്യ വിലകളിലും പരിഷ്‌കരണം

ആല്‍ക്കഹോളിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് മദ്യത്തിന് നികുതി. മദ്യ കമ്പനികള്‍ക്ക് വില നിര്‍ണയിക്കാം.

KARNATAKA AIB BASED EXCISE SYSTEM KARNATAKA REFORMS LIQUOR PRICES KARNATAKA LIQUOR PRICES KARNATAKA
Representational image (IANS)
author img

By PTI

Published : May 17, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആൽക്കഹോൾ-ഇൻ-ബിവറേജ് (എഐബി) അധിഷ്‌ഠിത എക്സൈസ് സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ച് കര്‍ണാടക. ഒപ്പം മദ്യത്തിൻ്റെ നിരക്കുകൾ പരിഷ്‌കരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മദ്യത്തിലെ ആല്‍ക്കഹോള്‍ അളവ് അനുസരിച്ച് വില നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ സംവിധനം, മദ്യനികുതിയുടെ സുവർണ മാനദണ്ഡമായി ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു.

കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ 2026-27 ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് അനുസൃതമായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ പുതിയ നികുതി ഘടനയാണിത്. നികുതി ഘടന, മദ്യ വില യുക്തിസഹമാക്കുക, കർണാടകയിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മദ്യം ലഭ്യമാക്കുക, തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി വിലകൾ ക്രമീകരിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് ഞായറാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇതുവരെ സ്ലാബുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സര്‍ക്കാറാണ് മദ്യത്തിന് വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. പുതിയ നയ പ്രകാരം സർക്കാർ നടത്തുന്ന വിലനിർണയം പൂർണമായും നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. പകരം വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉത്‌പാദകര്‍ക്ക് വില നിര്‍ണയിക്കാം. അതായത് സ്ലാബുകൾക്കുള്ളിലെ ഉൽപ്പന്ന വിന്യാസം ഉൽ‌പാദകർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് പുതിയ പരിഷ്‌കാരം.

2026 മെയ് 8 ലെ സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മദ്യം (IML) സ്ലാബുകൾ യുക്തിസഹമാക്കുകയും മുമ്പത്തെ 16 സ്ലാബുകളിൽ നിന്ന് എട്ട് സ്ലാബുകളായി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാനത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തു എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്‌നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം എന്നിവയുടേതിന് താരതമ്യേന തുല്യമായ വിലയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തയതിന് ശേഷമാണ് പുനഃക്രമീകരണം നടത്തിയതെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ചെയ്‌ത പുതുക്കിയ നിരക്കുകളിൽ ജനപ്രിയ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മദ്യം (IML) ബ്രാൻഡുകളും ബിയർ ബ്രാൻഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്ലാബ് ഘടനകൾ, പായ്ക്ക് വലുപ്പങ്ങൾ, മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് എന്നിവ അനുസരിച്ച് വിലകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഓരോ പാനീയത്തിലെയും ആല്‍ക്കഹോള്‍ അളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയെങ്കില്‍, പുതിയ പരിഷ്‌കരണ പ്രകാരം മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് ഇനി നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മദ്യ വില്‍പന നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കര്‍ണാടക. എന്നാല്‍ പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ പഴക്കമുള്ള മദ്യ നികുതി നിയമങ്ങളില്‍ പരിഷ്‌കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ 2026-27 ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിലാണ് ഇതേ കുറിച്ച് ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ പാനീയത്തിലെയും ആല്‍ക്കഹോള്‍ അളവ് അടിസ്ഥാനമാക്കി നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാണ് ബജറ്റില്‍ പറയുന്നത്. മദ്യ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 2026-27 വർഷത്തേക്ക് 45,000 കോടി രൂപയായി ഉയർത്തുമെന്നും അന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞിരുന്നു.

Also Read:ഇന്ത്യയുടെ 1.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത പരിഹാരമായി 'വെള്ളം'

TAGGED:

KARNATAKA
AIB BASED EXCISE SYSTEM KARNATAKA
REFORMS LIQUOR PRICES KARNATAKA
LIQUOR PRICES KARNATAKA
AIB SYSTEM LIQUOR PRICE KARNATAKA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.