എഐഎഡിഎംകെയിൽ വൻ പിളർപ്പ്; സിവി ഷൺമുഖവും സംഘവും ടിവികെയിലേക്ക്
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നു. 234 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 169 എണ്ണത്തിൽ മത്സരിച്ച പാർട്ടി വെറും 47 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടിയത്.
Published : May 12, 2026 at 11:51 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി എഐഎഡിഎംകെയിൽ വൻ പിളർപ്പ്. മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ സിവി ഷൺമുഖത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം പാർട്ടി വിട്ടു. ഇവർ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപീകരിച്ച പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും.
പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിയുടെ നിരന്തരമായ നയവ്യതിയാനങ്ങളോടുള്ള കടുത്ത വിയോജിപ്പാണ് പുതിയ തീരുമാനത്തിന് കാരണം. ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തിൻ്റെ പല തീരുമാനങ്ങളും ഏകപക്ഷീയമാണെന്ന് വിമത നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഒട്ടേറെ നേതാക്കളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും ശക്തമായ പിന്തുണ സിവി ഷൺമുഖത്തിനുണ്ട്. ഇവർ കൂട്ടത്തോടെ ടിവികെയിലേക്ക് മാറുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് കനത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും.
വടക്കൻ തമിഴ്നാട്ടിലും പാർട്ടിയുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ട് ബാങ്കുകളിലും നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള ശക്തനായ നേതാവാണ് സിവി ഷൺമുഖം. രാജ്യസഭ എംപി കൂടിയായ അദ്ദേഹം വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലനമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ വലിയ കൂടുമാറ്റത്തിന് കഴിയുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
പുകയുന്ന അതൃപ്തി
പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഏറെക്കാലമായി പുകയുന്ന അതൃപ്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായ പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് എത്തിയത്. ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിലുണ്ടായ കടുത്ത മൂല്യച്യുതിയാണ് വിമത വിഭാഗം പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കും പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ദിശാബോധം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന് വിജയ്യുടെ പാർട്ടിക്കേ സാധിക്കൂ എന്നാണ് വിമതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണം.
വർഷങ്ങളുടെ ഭരണപരിചയമുള്ള ജനകീയ നേതാക്കളുടെ കടന്നുവരവ് ടിവികെയ്ക്ക് സംഘടന തലത്തിൽ പുതിയ ഊർജം പകരും. മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ ഭരണകാലത്തിന് ശേഷം ശക്തമായ നേതൃത്വമില്ലായ്മയും അധികാര തർക്കങ്ങളും കാരണം എഐഎഡിഎംകെ വലിയ തകർച്ചയിലാണ്. പാർട്ടി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടുതൽ നേതാക്കാൾ ഉടൻ പാർട്ടി വിട്ട് ടിവികെയിൽ എത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയ്ക്കും ഭാവിയിൽ കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്.
കുതിപ്പോടെ ടിവികെ
വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം സംസ്ഥാനത്തെ യുവ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന പരമ്പരാഗത പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ പുതിയ പാർട്ടിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് രംഗത്തെത്തുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാകാനിരിക്കെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള പ്രവർത്തകരെ ഒപ്പം നിർത്താൻ അണ്ണാ ഡിഎംകെ നേതൃത്വം വല്ലാതെ പാടുപെടുകയാണ്.
ടിവികെയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വളർച്ച സംസ്ഥാനത്തെ ഇരുമുന്നണികൾക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാകുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രവചനങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ തുടക്കമായാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ പാർട്ടി അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവർത്തകരുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയുക എന്നത് അവർക്ക് മുന്നിലെ വലിയ കടമ്പയായി തുടരുന്നു. തുടർനടപടികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം അടിയന്തര യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചേക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട്. വർഷങ്ങളായുള്ള ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചാണ് ടിവികെ അതിവേഗം കരുത്താർജിക്കുന്നത്.
