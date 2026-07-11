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മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരത്തിലേറിയത് 41 നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ച്; വിമർശനവുമായി എഐഎഡിഎംകെ

കരൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എഐഎഡിഎംകെയും ഡിഎംകെയും തമ്മിൽ രഹസ്യ ധാരണയാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ ആരോപണത്തെയാണ് പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായി വിമർശിച്ചത്.

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Edappadi Palaniswamy (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 11, 2026 at 2:59 PM IST

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ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഭരണകക്ഷിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) സർക്കാരിനെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ്‌ക്കെതിരെയും രൂക്ഷമായ ആക്രമണവുമായി അണ്ണാഡിഎംകെ. ക്രമസമാധാന തകർച്ച, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ വിജയ് സർക്കാർ പൂർണ പരാജയമാണെന്ന് അണ്ണാഡിഎംകെ ആരോപിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരൂരിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ഡിഎംകെയെ 'തിന്മ ശക്തി'യെന്നും അണ്ണാഡിഎംകെയെ 'തകർന്ന ശക്തി'യെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്, ഇരു പാർട്ടികളും പാർട്ടി ഫണ്ട് പിരിവിൻ്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്തെ കൊള്ളയടിക്കാൻ അണിയറയിൽ ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്ന് (കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്ന്) ആരോപിച്ചിരുന്നു. കരൂർ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനും ജില്ല സന്ദർശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ തടഞ്ഞതിനും ഡിഎംകെയ്‌ക്കെതിരെ വിജയ് കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ദുരന്തത്തിലും അവർക്ക് രാഷ്‌ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇതിന് മറുപടിയുമായാണ് അണ്ണാഡിഎംകെ രംഗത്തെത്തിയത്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെയുണ്ടായ, 41 നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ പൊലിഞ്ഞ വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് നിലവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരത്തിലേറിയതെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ അധിക്ഷേപകരമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

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തങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ 234 മണ്ഡലങ്ങളിലും ഡിഎംകെയ്‌ക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരാടിയ പാർട്ടിയാണെന്നും ഇന്നും തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ പ്രതിപക്ഷമായിത്തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും അണ്ണാഡിഎംകെ വ്യക്തമാക്കി. ഡിഎംകെയുടെ സഖ്യകക്ഷികളെ കൂറുമാറ്റിയും സ്വാധീനിച്ചും കേവലം 'രാഷ്ട്രീയ അവസരവാദം' മുതലെടുത്താണ് ടിവികെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതെന്ന് അണ്ണാഡിഎംകെ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് എത്ര സാധാരണ ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എന്ത് ജനകേന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീയമാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്നും അണ്ണാഡിഎംകെ ചോദ്യമുയർത്തി.

​"മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കരൂരിൽ പാട്ടുപാടി സമയം കളയുമ്പോൾ, ഹ്യുണ്ടായിയുടെ 38,000 കോടി രൂപയുടെ വൻ നിക്ഷേപം തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു," അണ്ണാഡിഎംകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പാർട്ടി വെല്ലുവിളിച്ചു.

​സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സവും മോശം ക്രമസമാധാന നിലയും കാരണം ജനങ്ങൾ പ്രതിദിനം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ടിവികെ സർക്കാർ പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടതായും അണ്ണാഡിഎംകെ ആരോപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതzരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തങ്ങളുടെ ശക്തി തെളിയിക്കുമെന്നും അണ്ണാഡിഎംകെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TN CM KARUR SPESCH AIADMK
TVK GOVERNMENT TN
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JOSEPH VIJAY
AIADMK SLAMS TN CM

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