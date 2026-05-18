'ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തുടരാൻ മനസ് അനുവദിക്കുന്നില്ല'; എഐഎഡിഎംകെ വിട്ട് മുതിർന്ന നേതാവ് എസ് സെമ്മലൈ
അന്തരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആഭ്യന്തര ലഹളയും അധികരത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലും കടുത്ത അമർഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് സെമ്മലൈ
By PTI
Published : May 18, 2026 at 6:25 PM IST
ചെന്നൈ: അണ്ണാ ഡിഎംകെ (എഐഎഡിഎംകെ) വിട്ട് മുതിർന്ന നേതാവ് എസ് സെമ്മലൈ. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നാളുകളായി പുകയുന്ന ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും ഭിന്നതകളും അങ്ങേയറ്റം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിലാണ് മുതിർന്ന നേതാവ് സെമ്മലൈ തൻ്റെ പടിയിറക്കം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസ്വാഭാവിക സംഭവവികാസങ്ങളിൽ തനിക്കുള്ള കടുത്ത നിരാശയും വേദനയും അദ്ദേഹം രാജിക്കത്തിൽ പരസ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പാർട്ടിയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ തനിക്ക് വളരെയധികം മാനസിക വേദനയുണ്ടാക്കിയെന്നും നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും സമാന ആശങ്കകളുണ്ടന്നും എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയുടെ സമീപകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ രാജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.
"തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുശേഷം എഐഎഡിഎംകെയിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് അണികളോട് എൻ്റെ വികാരം പങ്കിടുന്നു. നടന്നതോ നടക്കുന്നതോ ആയ സംഭവങ്ങളൊന്നും തൃപ്തികരമല്ല. വിപ്ലവകാരി എംജിആർ ആരംഭിച്ചതും അമ്മ (ജയലളിത) വളർത്തിയതുമായ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിധി ഇതാണോ?'' എന്നും രാജിക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ആഭ്യന്തര പോരാട്ടത്തെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥിതി വഷളായിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം തന്നെ മാറ്റിനിർത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച സെമ്മലൈ, തൻ്റെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അനുസരണയോടെ പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും, നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തുടരാൻ മനസ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വേദനനിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ, എൻ്റെ സ്ഥാനത്തുനിന്നും പാർട്ടിയിൽ നിന്നും രാജിവയ്ക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.
അന്തരിച്ച പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ എംജിആറും ജയലളിതയും തനിക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകിയെന്നും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ഉയരാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും സെമ്മലൈ അനുസ്മരിച്ചു. മരിച്ചുപ്പോയ രണ്ട് നേതാക്കൾക്കോപ്പവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തീരുമാനത്തിന് ആ മഹാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2001 മുതൽ 2004 വരെ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ - വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായി സെമ്മലൈ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1980 ൽ താരമംഗലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി അദ്ദേഹം ആദ്യമായി തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു, പിന്നീടാണ് എഐഎഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നത്.
Also Read:"ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മന്ത്രിയാകുമെന്ന് ജനം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു"; മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഇല്ലാത്തതിൽ പരിഭവമില്ലെന്ന് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ്