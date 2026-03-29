ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെതിരെ ആദി രാജാറാം, കൊളത്തൂരിൽ ശാന്തനകൃഷ്ണൻ; മൂന്നാം സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയുമായി എഐഎഡിഎംകെ
17 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി 150 സ്ഥാനാർഥികളെ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കി പാർട്ടികൾ.
By PTI
Published : March 29, 2026 at 10:43 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് എഐഎഡിഎംകെ (അഖിലേന്ത്യാ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം) മൂന്നാം സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയാണ് ചെന്നൈ സിറ്റി മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള 17 സ്ഥാനാർഥികളെ മൂന്നാം ഘട്ട പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ചെപ്പോക്ക- തിരുവള്ളിക്കേനി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെതിരെ എഐഎഡിഎംകെയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ആദി രാജാറാം മത്സരിക്കും. കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ എം കെ സ്റ്റാലിനെതിരെ എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് വേണ്ടി ശാന്തനകൃഷ്ണൻ ജനവിധി തേടും.
മുൻ മന്ത്രിമാരായ ബി വളർമതിയും എസ് ഗോകുല ഇന്ദിരയും യഥാക്രമം തൗസൻഡ് ലൈറ്റ്സിലും അണ്ണാനഗർ മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കും. ഇതോടെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി 150 സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 169 മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 234 സീറ്റുകളുള്ള തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിലേക്ക് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് വേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർഥികളുടെ പട്ടിക പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 150 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ലീഡ് സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് എഐഎഡിഎംകെ ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഡിഎംകെ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക
കഴിഞ്ഞ ദിവസം (മാർച്ച് 28) ഡിഎംകെയും തങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഡിഎംകെ നേതാവും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം കെ സ്റ്റാലിൻ ചെന്നൈയിലെ തേനാംപേട്ടിലുള്ള പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായ അണ്ണാ അറിവാലയത്തിൽ വച്ചാണ് പട്ടിക പുറത്തിറക്കിയത്.
എം കെ സ്റ്റാലിൻ കൊളത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ചെപ്പോക്ക്-തിരുവള്ളിക്കേനി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വീണ്ടും മത്സരിക്കും. പതിനാലോളം മന്ത്രിമാർക്ക് വീണ്ടും മത്സരിക്കാൻ അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിഎംകെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാർക്കും നിലവിലെ ഡിഎംകെ എംഎൽഎമാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും വീണ്ടും ജനവിധി തേടുന്നുണ്ട്.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23നാണ് നടക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മാർച്ച് 30 ആണ്. ഫലപ്രഖ്യാപനം മെയ് 4ന്. പത്രികകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ഏപ്രിൽ 7 ന് നടക്കും. നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ 9 ആണ്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക ഏപ്രിൽ 9 ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: അമരാവതി ഏക തലസ്ഥാനമാകും; നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി