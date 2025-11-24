ETV Bharat / bharat

എഐഎഡിഎംകെ എംഎൽഎ കെ സുദർശനം കൊലക്കേസ്; ബാവാരിയ സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം

ഏകദേശം 86 സാക്ഷികളെ വിസ്‌തരിച്ച ശേഷം നവംബർ 21 നാണ് കേസില്‍ വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്. കെ സുദർശനം കൊലക്കേസും തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണവും തീരൻ അധികാരം ഒൻഡ്രു എന്ന പേരില്‍ സിനിമയായിരുന്നു.

police are bringing in the criminals.
ETV Bharat Kerala Team

Published : November 24, 2025 at 8:12 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാടിനെ പിടിച്ചുലച്ച ഭരണകക്ഷി എംഎല്‍എയുടെ കൊലപാതക കേസില്‍ ബാവാരിയ സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്. എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ മുൻ എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായ കെ. സുദർശനത്തിൻ്റെ കൊലപാതക കേസിലാണ് ചെന്നൈ അഡിഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്.

2005 ജനുവരി 9 നാണ് കൊള്ളക്കാര്‍ സുദര്‍ശനത്തിനെ വെടിവച്ച് കൊല്ലുന്നത്. തിരുവള്ളൂർ ജില്ലയിലെ ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ എംഎൽഎ ആയിരുന്നു സുദർശനം. 2005 ജനുവരി 9 ന് പെരിയപാളയത്തിനടുത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വവസതിയില്‍ 5 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം അതിക്രമിച്ച് കയറി അദ്ദേഹത്തെ വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഭാര്യയേയും മക്കളെയും ആക്രമിക്കുകയും 62 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

പുലര്‍ച്ചെ 2.45 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. ഭരണകക്ഷി എംഎൽഎയായ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊള്ളക്കാർ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തമിഴ്‌നാടിനെ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവമായിരുന്നു. പാർട്ടി എംഎൽഎ കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത കേട്ട് അസ്വസ്ഥയായ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത, ബാവാരിയയിലെ കൊള്ളക്കാരെ വെടിവച്ചു കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടു. കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ.ജി ജംഗിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ച് പ്രത്യേക സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു.

Bavaria gang's lorry seized

ഈ കേസിൽ, പ്രത്യേക സംഘം 32 പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള ഓം പ്രകാശ്, ജഗദീഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ 9 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ഈ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഒളിവിൽ പോയി. ഓം പ്രകാശ് ബാവാരിയ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പേർ ജയിലിൽ വച്ച് മരിച്ചു.

ജഗദീഷ്, രാകേഷ്, അശോക്, ജയൽദാർ സിങ് എന്നീ നാല് പേർക്കെതിരായ കേസ് ചെന്നൈ അഡിഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. ഏകദേശം 86 സാക്ഷികളെ വിസ്‌തരിച്ച ശേഷം നവംബർ 21 ന് വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചു. ഇതിൽ ജഗദീഷ്, രാകേഷ്, അശോക് എന്നിവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് ജഡ്‌ജി എബ്രഹാം ലിങ്കൺ വിധിച്ചു.

ഈ കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. അതേസമയം, ഈ കേസിൽ നാലാം പ്രതിയായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ജയിൽദാറിനെ വിട്ടയക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. രാജസ്ഥാനിലെ ബാവാരിയ കൊള്ളക്കാരെ പിടികൂടുന്ന ജാംഗിത് സംഘത്തിൻ്റെ സാഹസിക കഥ പിന്നീട് 'തീരൻ അധികാരം ഒൻഡ്രു' എന്ന പേരിൽ സിനിമയായി പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.

