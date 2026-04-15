'കർഷകരോട് മുഖംതിരിച്ചു, മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ അവഗണന, ജനങ്ങള്‍ കടക്കാരായത് മിച്ചം'; സ്റ്റാലിനെതിരെ പളനിസ്വാമി

എംകെ സ്റ്റാലിനെ വിമർശിച്ച് എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി. കർഷക പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ ഇടപെട്ടില്ലെന്നും മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലസംഭരണത്തെ അവഗണിച്ചെന്നും ആരോപണം.

PALANISWAMI ALLEGATION ON STALIN PALANISWAMI CRITICISED MK STALIN TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026 AIADMK DMK WAR
AIADMK General Secretary Edappadi K Palaniswami (ANI)
By ANI

Published : April 15, 2026 at 12:33 PM IST

തേനി (തമിഴ്‌നാട്): എംകെ സ്റ്റാലിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി എഐഎഡിഎംകെ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി. കർഷകരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടല്‍ നടത്തിയില്ല എന്നാണ് പളനിസ്വാമിയുടെ ആരോപണം. മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജലസംഭരണ നിരപ്പ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയില്ലെന്നും പളനിസ്വാമി ആരോപിച്ചു.

തേനി ജില്ലയിലെ ആണ്ടിപ്പട്ടിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെയാണ് പളനിസ്വാമി സ്റ്റാലിനെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടുകയും ആവശ്യമായ ചർച്ചകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നുവെങ്കില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ജലനിരപ്പ് വർധിപ്പിക്കാമായിരുന്നുവെന്ന് പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു.

"തേനി ജില്ല എഐഎഡിഎംകെയുടെ ശക്തികേന്ദ്രമാണ്. എഐഎഡിഎംകെ സർക്കാർ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. അണക്കെട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് സർക്കാർ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായി സഖ്യത്തിലായ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കർഷകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തിട്ടില്ല. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കനുസൃതമായി അണക്കെട്ടിന്‍റെ ജലസംഭരണനിരപ്പ് വർധിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്‌തില്ല," -പളനിസ്വാമി ആരോപിച്ചു.

"നമുക്ക് അത്തരമൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം," പളനിസ്വാമി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തമിഴ്‌നാടിന്‍റെ ജലാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മുല്ലപ്പെരിയാറിന് സമീപം പുതിയ അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിന്‍റെ പദ്ധതിയെ എഐഎഡിഎംകെ സർക്കാർ എതിർത്തുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പക്ഷേ അഞ്ച് ജില്ലകളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജലപ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാലിൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നും പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു.

ഹിന്ദിയോടുള്ള എതിർപ്പ്, ഭാഷാ നയം, സംസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിർണായക വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് മാത്രമാണ് സ്റ്റാലിൻ ഓർക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. തെറ്റായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ച് സ്റ്റാലിൻ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു എന്നും പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു.

"തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ, ഹിന്ദിയോടുള്ള എതിർപ്പ്, ഭാഷാ നയം, സംസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ എംകെ സ്റ്റാലിന് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മവരും. എന്നാൽ അദ്ദേഹം യഥാർഥത്തിൽ അവയിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ? ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് വോട്ട് തേടുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? എംകെ സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കടക്കാരാക്കി മാറ്റി എന്നതാണ് ഏക നേട്ടം" -പളനിസ്വാമി ആരോപിച്ചു.

ഏപ്രില്‍ 23ന് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പളനിസ്വാമി സ്റ്റാലിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന സെക്കുലർ പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസും (ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംഡികെ, വിസികെ) എഐഎഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസും (ബിജെപി, പിഎംകെ) തമ്മിലായിരിക്കും പ്രധാന മത്സരം. മെയ് 4 ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരും.

PALANISWAMI ALLEGATION ON STALIN
PALANISWAMI CRITICISED MK STALIN
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
AIADMK DMK WAR
EDAPPADI PALANISWAMI ON MK STALIN

