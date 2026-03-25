എടപ്പാടിയിൽ വീണ്ടും പളനിസ്വാമി; എഐഎഡിഎംകെയുടെ ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു

എഐഎഡിഎംകെയുടെ ആദ്യ ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ 20 മുൻ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടുന്നു. 15 പേർക്ക് രണ്ടാമതും അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

AIADMK General Secretary Edappadi K Palaniswami during the election campaign (X/@EPSTamilNadu)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 25, 2026 at 1:47 PM IST

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള അഖിലേന്ത്യാ അണ്ണാ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകത്തിൻ്റെ (എഐഎഡിഎംകെ) ആദ്യ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പുറത്ത്. 23 സ്ഥാനാർഥികളാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമി എടപ്പാടി മണ്ഡലത്തിൽ ജനവിധി തേടും. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ശക്തമായി. ഭരണതുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എഐഎഡിഎംകെ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. സഖ്യകക്ഷികളുമായുള്ള സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് പാർട്ടി തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പട്ടിക പുറത്തുവിട്ടു.

മുൻ മന്ത്രിമാർക്ക് മുൻഗണന

പ്രഖ്യാപിച്ച 23 സ്ഥാനാർഥികളിൽ 20 പേരും മുൻ മന്ത്രിമാരാണ്. 15 പേർക്ക് പാർട്ടി വീണ്ടും അവസരം നൽകി. മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കും മുൻ മന്ത്രിമാർക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ആദ്യ പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കെപി മുനുസാമി വെപ്പനഹള്ളിയിലും ഡിണ്ടിഗൽ ശ്രീനിവാസൻ ഡിണ്ടിഗലിലും നഥം വിശ്വനാഥൻ നഥത്തും മത്സരിക്കും. മുൻ മന്ത്രി എസ്‌പി വേലുമണി തോണ്ടമുത്തൂരിൽ നിന്നാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കാൻ പരിചയസമ്പന്നരായ നേതാക്കളെ രംഗത്തിറക്കാനാണ് എഐഎഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

പ്രധാന നേതാക്കളായ തങ്കമണി കുമാരപാളയത്തും ജയകുമാർ റോയപുരത്തും ജനവിധി തേടും. മുൻ മന്ത്രിയും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സിവി ഷൺമുഖം മൈലത്തും സെല്ലൂർ രാജു മധുര വെസ്റ്റിലും കെപി അൻപഴകൻ പാലക്കോടും കാമരാജ് നന്നിലത്തും മത്സരിക്കും. ഒഎസ് മണിയൻ വേദാരണ്യത്തും ഡോ. സി വിജയഭാസ്‌കർ വിരാലിമലയിലും കടമ്പൂർ രാജു കോവിൽപട്ടിയിലും ആർപി ഉദയകുമാർ തിരുമംഗലത്തുമാണ് ജനവിധി തേടുക. ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും വിജയസാധ്യത വിലയിരുത്തിയാണ് സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു.

ശിവകാശി മണ്ഡലത്തിൽ രാജേന്ദ്ര ബാലാജിയാണ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥി. ബെഞ്ചമിൻ മധുരവോയലിലും അഗ്രി കൃഷ്‌ണമൂർത്തി കലശപ്പാക്കത്തും എഐഎഡിഎംകെ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി രാജൻ ചെല്ലപ്പ തിരുപ്പരൻകുന്ദ്രത്തും മത്സരിക്കും. കെസി കറുപ്പൻ ഭവാനിയിലും കെസി വീരമണി ജോലാർപേട്ടിലും വിജയഭാസ്‌കർ കരൂരിലും താമരൈ രാജേന്ദ്രൻ അരിയല്ലൂരിലുമാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഖ്യകക്ഷികളുടെ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികകൾ പുറത്തിറങ്ങും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ

സ്ഥാനാർഥി പ്രഖ്യാപനത്തോടെ എഐഎഡിഎംകെയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. 2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കൽ മാർച്ച് 30നാണ് ആരംഭിക്കുക. ഏപ്രിൽ 23ന് ഒറ്റ ഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ. തമിഴ്‌നാടിന് പുറമെ കേരളം, അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും ഇതോടൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും.

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇതിനോടകം പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തമ്മിൽ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് ഇത്തവണ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അധികാരം നിലനിർത്താൻ എഐഎഡിഎംകെയും ഭരണം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഡിഎംകെയും കച്ചമുറുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് വർധിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികളും വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി പാർട്ടികൾ സജീവമാണ്.

Also Read: അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

