ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം: എഐഎഡിഎംകെയിൽ വീണ്ടും ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധി; വിമത നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നു
മുൻ മന്ത്രിമാരായ എസ്.പി. വേലുമണി, സി.വി. ഷൺമുഖം, നാഥം വിശ്വനാഥൻ, പി. തങ്കമണി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാരാണ് യോഗം ചേർന്നത്.
By PTI
Published : October 12, 2026 at 8:26 PM IST
ചെന്നൈ: ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ എഐഎഡിഎംകെയിൽ ആഭ്യന്തര പ്രതിസന്ധി വീണ്ടും രൂക്ഷമായി. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വിമത നേതാക്കൾ ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ യോഗം ചേർന്നു. മുൻ മന്ത്രിമാരായ എസ്.പി. വേലുമണി, സി.വി. ഷൺമുഖം, നാഥം വിശ്വനാഥൻ, പി. തങ്കമണി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഒരു വിഭാഗം എംഎൽഎമാരാണ് യോഗം ചേർന്നത്.
പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനെതിരെ നേരത്തെ നിലപാടെടുക്കുകയും മെയ് 13ന് നിയമസഭയിൽ നടന്ന വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ സി. ജോസഫ് വിജയ് നയിക്കുന്ന ടിവികെ (TVK) സർക്കാരിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തവരാണ് ഇവർ. ധരാപുരം, മധുരാന്തകം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ പരാജയം വിലയിരുത്താനാണ് ഇവർ വീണ്ടും ഒത്തുചേർന്നത്.
യോഗതീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഭാവിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഇവർ ചർച്ച ചെയ്തതായി വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിലവിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എഐഎഡിഎംകെയുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ഈ വിമത നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, പാർട്ടിയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ ഏകീകരിക്കണമെന്നും ടി.ടി.വി. ദിനകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുറത്താക്കപ്പെട്ട നേതാക്കളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
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ഏപ്രിലിൽ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയവും ഡിഎംകെയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടതും മുതൽ പാർട്ടി വലിയ ആഭ്യന്തര അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിട്ടുവരികയാണ്. എന്നാൽ, ഡിഎംകെയുടെ ദീർഘകാല സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണയോടെ ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച സി. ജോസഫ് വിജയിയുടെ പുതുതായി രൂപീകരിച്ച 'തമിഴക വെട്രി കഴകം' (TVK) എന്ന പാർട്ടിക്ക് മുന്നിൽ ഈ രണ്ട് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളും പിന്നിലായിപ്പോയി.
ഷൺമുഖം ഒഴികെയുള്ള നേതാക്കൾ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച ശേഷം മാപ്പപേക്ഷ നൽകി പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും എഐഎഡിഎംകെയിലെ തങ്ങളുടെ പ്രധാന സംഘടനാപരമായ പദവികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നേതൃത്വം അവഗണിച്ചതായി ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു.
രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ ശക്തികേന്ദ്രമായിരുന്ന മധുരയിൽ, ടിവികെ എട്ട് സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ടിവികെ മധുരയിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി. പ്രത്യേകിച്ച്, വർഷങ്ങളായി ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്ന ഭൂഗർഭ മലിനജല പദ്ധതിക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് നിയമസഭയിൽ 2,000 കോടി രൂപ നൽകി. എഐഎഡിഎംകെയുടെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്ന രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ വൻതോതിൽ വോട്ട് ചെയ്താണ് ടിവികെയെ വിജയിപ്പിച്ചത്.
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