തൊഴിൽ നഷ്‌ടം നികത്താൻ കരുതലായി എഐ നികുതി; പ്രഖ്യാപനവുമായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി

എഐ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നികുതി ചുമത്തണം എന്ന നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന സൂചനയാണ് മുൻപോട്ട് വയ്‌ക്കുന്നത്.

Telangana CM Revanth Reddy
By PTI

Published : March 28, 2026 at 1:08 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: എഐ ഓട്ടോമേഷനും തൊഴിൽ മേഖലയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കടന്നുവരവും മൂലം തൊഴിൽ നഷ്‌ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി എഐ കമ്പനികൾക്ക് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി. ഇതിനായുള്ള നയങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും രേവന്ത് റെഡി പറഞ്ഞു.

എഐ ഒരു 'ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാൾ' ആണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചു. തൊഴിൽ മേഖലയിലെ എഐയുടെ സ്വാധീനം നേരത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ അപകടസാധ്യതകൾ നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകി. യുഎസിലെ ഹാർവാർഡ് കെന്നഡി സ്‌കൂളിന്‍റെ അഞ്ച് ദിവസമായി തുടർന്നുപോരുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സെഷനിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് രേവന്ത് റെഡി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയങ്ങൾക്ക് സമാനമായ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വ്യവസായങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മലിനീകരണത്തിന്, അതായത് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റുകൾക്ക് പണം നൽകേണ്ടി വരുന്നത് പോലെ എഐ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നികുതി ചുമത്താനുള്ള നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ട്രില്യൺ കണക്കിന് ഡോളർ മൂല്യമുള്ള കമ്പനികൾ, എഐയുടെ കടന്നുവരവോടെ ജോലി നഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കും സമൂഹത്തിനും നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുന്നത് ന്യായമാണ്. ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി ജോലിയിൽ എഐയുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുമെന്നും മുൻകാല സാങ്കേതിക രീതികളിലേയ്ക്ക് ലഘൂകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഡോക്‌ടർമാർ, അഭിഭാഷകർ, ആർക്കിടെക്റ്റുകൾ, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാക്കൾ, എഴുത്തുകാർ, കവികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ ജോലികൾ പൂർണമായും എഐയിലധിഷ്‌ഠിതമാക്കുന്നതിന് പകരം എഐയുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എൻട്രി ലെവൽ നിയമനങ്ങൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പും അദ്ദേഹം നൽകി.

എഐ സിറ്റി ഏകജാലകം

അതേസമയം, ഹൈദരാബാദിന്‍റെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് സർക്കാർ വികസിപ്പിക്കുന്ന ഭാരത് ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയിൽ കൃത്രിമബുദ്ധിക്കായി ഒരു ജില്ല തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും രേവന്ത് റെഡി എടുത്തുപറഞ്ഞു. എഐയിലും അതിന്‍റെ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലും ജിസിസികൾക്ക് (ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റി സെന്‍ററുകൾ) എഐ സിറ്റി ഒരു ഏകജാലക ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിലവിൽ കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ കടന്നുവരവ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തേണ്ടതും സാധാരണക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്‌ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

