കോപ്പിയടിക്കാൻ തുണ്ടുപേപ്പർ മാറി എഐ ഗ്ലാസായി; ബെംഗളൂരുവിൽ ഹൈടെക് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വിദ്യാർഥി പിടിയിൽ
കാലം മാറിയതോടെ പരീക്ഷാ ഹാളുകളിലെ കോപ്പിയടി രീതികളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്
Published : November 4, 2026 at 1:43 PM IST
ബെംഗളൂരു: പരീക്ഷാ ഹാളിലെ കോപ്പിയടി വീരന്മാർക്ക് തുണ്ടുപേപ്പറുകൾ പഴയ കഥയാണ്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സാധാരണ കണ്ണടയെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന എഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ വച്ചുള്ള ഹൈടെക് കോപ്പിയടിയാണ് പുതിയ ട്രെൻഡ്. കർണാടകയിലെ മൗണ്ട് കാർമൽ സർവകലാശാലയിൽ 34,000 രൂപ വിലവരുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചെത്തി കോപ്പിയടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർഥിയെ കയ്യോടെ പിടികൂടി. അധ്യാപികയുടെ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന ഈ ഹൈടെക് തട്ടിപ്പ് വെളിച്ചത്തായത്.
കാലം മാറിയതോടെ പരീക്ഷാ ഹാളുകളിലെ കോപ്പിയടി രീതികളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൈക്രോ ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റുകൾക്കും മൊബൈൽ ഫോണുകൾക്കും പകരം എഐ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈനംദിന സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ സാധാരണ കണ്ണടയോ കുപ്പിയോ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് പിന്നിൽ വലിയ എഐ ശക്തിയുണ്ടെന്ന് പലർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാറില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകയിലെ മൗണ്ട് കാർമൽ സർവകലാശാലയിൽ നടന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്കിടെയാണ് സമാനമായ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. വിദ്യാർഥി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ ധരിച്ചാണ് എത്തിയത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കണ്ടാൽ ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഇത്.
അധ്യാപികയുടെ നിരീക്ഷണം
പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപികയാണ് അസാധാരണമായ ഈ ഗ്ലാസുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. സാധാരണ കണ്ണടകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് അല്പം വലുപ്പം കൂടുതലായതാണ് സംശയത്തിന് കാരണമായത്. തുടർന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ഇവർ വിദ്യാർഥിയെ മാറിനിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. ഒടുവിൽ വിദ്യാർഥിയുടെ അടുത്തെത്തി ഗ്ലാസ് പരിശോധിക്കണമെന്ന് അധ്യാപിക ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഗ്ലാസുകൾ ധരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിൽനിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച അവർ ഉടൻതന്നെ ഇത് സർവകലാശാല അധികൃതർക്ക് കൈമാറി.
വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി അധികൃതർ
ഏകദേശം 34,000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ആണിതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ വിഷയം ഗൗരവമായി. അധികൃതർ ഈ ഉപകരണം കണ്ടുകെട്ടി. കൂടാതെ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽനിന്ന് വിദ്യാർഥിയെ വിലക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാർഥിയുടെ രക്ഷിതാക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സർവകലാശാല അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഒന്നാം സെമസ്റ്ററിലെ ബാക്കിയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മൂന്നാം സെമസ്റ്ററിൽ ഈ പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരീക്ഷാ ക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനും മൂല്യനിർണയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സർവകലാശാല പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ഇൻ-ചാർജ് വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫ. ലേഖ ജോർജ് പറഞ്ഞു.
വർധിച്ചുവരുന്ന ഹൈടെക് തട്ടിപ്പുകൾ
വെയറബിൾ സാങ്കേതികവിദ്യ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നതോടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വലിയ വെല്ലുവിളികളിലേക്കാണ് ഈ സംഭവം വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. ക്യാമറകൾ, ഓഡിയോ സംവിധാനങ്ങൾ, എഐ ശേഷികൾ എന്നിവയുള്ള സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ പരീക്ഷാ ചോദ്യങ്ങൾ പകർത്താനോ പുറത്തുനിന്നുള്ള സഹായം സ്വീകരിക്കാനോ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുണെയിലെ സിംബയോസിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലും അടുത്തിടെ സമാനമായ ഒരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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അവിടെ മെറ്റാ റേ-ബാൻ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾ ധരിച്ചതിന് രണ്ടു വിദ്യാർഥികളെയാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽനിന്ന് കോളജ് അധികൃതർ വിലക്കിയത്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യത വർധിച്ചുവരുന്നത് പരീക്ഷാ സുരക്ഷ, നിരീക്ഷണം, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വീണ്ടും വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വരും നാളുകളിൽ പരീക്ഷാ ഹാളുകളിൽ കൂടുതൽ കർശനമായ പരിശോധനകൾ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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