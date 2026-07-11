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ചാരവൃത്തിക്ക് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പെണ്‍കെണി; ഐടിബിപി അംഗങ്ങളില്‍ സൈബര്‍ നിരീക്ഷണം

അജ്ഞാത വ്യക്തികളില്‍ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ സൗഹൃദാഭ്യര്‍ത്ഥനകള്‍ സ്വീകരിക്കരുതെന്നെന്നും അത്തരക്കാര്‍ക്ക് ചിത്രങ്ങളോ ഇവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ നല്‍കരുതെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം. ഇടിവി ഭാരതിന്‍റെ ഗൗതം ദിബ്രോയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

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ITBP Himveers performing yoga in Anantnag (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 4:09 PM IST

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Updated : July 11, 2026 at 4:15 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ ഇന്ത്യന്‍ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വന്‍തോതില്‍ വന്‍തോതില്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്തോ ടിബറ്റന്‍ അതിര്‍ത്തി പൊലീസ് സൈബര്‍ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. ഒപ്പം സേനയിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സൈബര്‍ സുരക്ഷ ബോധവത്ക്കരണവും നടത്തുന്നു.

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വ്യാജ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ , നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി വഴി സൃഷ്‌ടിച്ച ശബ്‌ദങ്ങള്‍ , ഡീപ് ഫെയ്‌ക് വീഡിയോകള്‍, സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങള്‍ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിരോധ സേനാംഗങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത സമ്പാദിച്ച ശേഷം അതീവ രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇത്തരത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഭീഷണി തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് ഇന്തോ ടിബറ്റന്‍ അതിര്‍ത്തി പൊലീസ്(ഐടിബിപി) സൈബര്‍ ശുദ്ധീകരണത്തിനും സൈബര്‍ സുരക്ഷ ബോധവത്ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡെഹ്‌റാഡൂണിലെ ഐടിബിപി ക്യാമ്പസില്‍ ഇത്തരമൊരു ക്ലാസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഉത്തരാഖണ്ഡ് പൊലീസ് അഡീഷണ്‍ സൂപ്രണ്ട് അങ്കുഷ് മിശ്ര ആണ് ക്ലാസ് നയിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്‌ഠിത സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, തേന്‍കെണികള്‍, ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകള്‍ മറ്റ് ഡിജിറ്റല്‍ ഭീഷണികള്‍ എന്നിവയിലൂന്നിയായിരുന്നു ക്ലാസ്.

ചാരവൃത്തിയുടെ സ്വഭാവത്തില്‍ നാടകീയായ മാറ്റങ്ങള്‍ അടുത്തിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇപ്പോള്‍ ഭൗതികമായ നിരീക്ഷണത്തിനോ രഹസ്യ കൂടിക്കാഴ്‌ചകള്‍ക്കോ അപ്പുറം എതിരാളികളായ ഇന്‍റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സികള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങള്‍, സന്ദേശങ്ങള്‍ അയക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകള്‍, ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകള്‍, തുടങ്ങിയവയെയാണ് തങ്ങളുടെ ഇരകളെ വലയിലാക്കാനായി ഇപ്പോള്‍ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്.

ഇത് തികച്ചും നിരുപദ്രവകാരിയായി തോന്നാവുന്ന ഒരു സൗഹൃദാഭ്യര്‍ത്ഥന വഴിയാകാം തുടങ്ങുന്നത്. തികച്ചും ആകര്‍ഷകമായ ഒരു പ്രൊഫൈലില്‍ നിന്നാകാം നിങ്ങള്‍ക്ക് ഈസൗഹൃദാഭ്യര്‍ത്ഥന എത്തുക.വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെന്നോ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ അഭ്യുദകാംക്ഷിയെന്നോ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെന്നോ വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്നോ നടിച്ചാകാം പ്രൊഫൈലുകള്‍ എന്നും ഒരു മുതിര്‍ന്ന സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ആഴ്‌ചകളോ മാസങ്ങളോ നീണ്ട തയാറെടുപ്പുകള്‍ക്ക് ശേഷമാകാം അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാകും ഫോട്ടോകള്‍ അയച്ചു തരാനോ ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താനോ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍നല്‍കാനോ മറ്റോ ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുക.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണ ശകലങ്ങളില്‍ നിന്ന് അവര്‍ സേനയുടെ ചലനങ്ങള്‍, വിന്യാസം, തന്ത്രപരമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് കൂട്ടിവായിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി വലിയൊരു ഭീഷണിയായി ഉയര്‍ന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയിലൂടെ യഥാര്‍ത്ഥ പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കാനാകും. എഴുത്ത് ശൈലികള്‍ അനുകരിക്കാനും നേരിയ ശബ്‌ദശകലത്തില്‍ നിന്ന് ശബ്‌ദത്തിന്‍റെ പകര്‍പ്പ് സൃഷ്‌ടിക്കാനും അല്‍പ്പ നേരത്ത ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഡീപ് ഫെയ്‌ക് വീഡിയോ കോളിന് ഉപയോഗിക്കാനും വ്യാജ സ്വത്വങ്ങള്‍ യഥാര്‍ത്ഥമായി സൃഷ്‌ടിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

ഇത്തരം സാങ്കേതികതകള്‍ നിരവധി പെണ്‍കെണി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒരേസമയം നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നു. പിടിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് സൈബര്‍ സുരക്ഷ വിദഗ്ദ്ധനായ ശശാങ്ക് ശേഖര്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ക്ലൗഡ്സെക് എന്ന സൈബര്‍ സുരക്ഷ ഇന്‍റലിജന്‍സ് സ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ശേഖര്‍. അടുത്തിടയുണ്ടായ അഴിമതികള്‍, തട്ടിപ്പുകള്‍, ഡേറ്റ ചോര്‍ച്ച തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് നിരവധി ഗവേഷണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വര്‍ഷങ്ങളായി നടന്ന ചാരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ അന്വേഷണം ഓണ്‍ലൈന്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ എങ്ങനെയാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനകള്‍ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തിയെടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ നാവിക സേനയില്‍ അടുത്തിടെ ചാരവൃത്തിക്ക് അറസ്റ്റിലായ ഒരുദ്യോഗസ്ഥാന്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമം വഴി പെണ്‍കെണിയില്‍ പെട്ട് ഐഎസ്‌ഐയ്ക്ക് നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ പങ്ക് വച്ച സംഭവം വെളിപ്പെടുത്തി.

നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചാരവൃത്തിക്കേസ് ഡിആര്‍ഡിഒ ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍ പ്രദീപ് കുരുല്‍ക്കര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടതാണ്. ഇദ്ദേഹം നിലവില്‍ ഔദ്യോഗിക രഹസ്യ നിയമ പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് മേല്‍ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓണ്‍ലൈന്‍ തേന്‍കെണിയില്‍ കുടുങ്ങിയാണ് ഇദ്ദേഹവും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തി നല്‍കിയത്. ഇന്ത്യയിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പോലും ഇത്തരത്തില്‍ കുടുങ്ങുന്നത് ആശങ്കകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ്.

ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അജ്ഞാത വ്യക്തികളുടെ സാമൂഹ്യമാധ്യമ സൗഹൃദാഭ്യര്‍ത്ഥനകള്‍ സ്വീകരിക്കരുതെന്ന മുന്നറിപ്പ്. നിര്‍ണായക സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കിടരുതെന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ കോണ്‍ടാക്‌ടുകള്‍ ഔദ്യോഗിക മാര്‍ങ്ങളിലൂടെ വെരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നും സംശയകരമായ ആശയവിനമയങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടാല്‍ ഉടന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്നും ഐടിബിപി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇവരെ എവിടെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്, യാത്രകള്‍, ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ എന്നിവ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കിടരുതെന്നും ഐടിബിപിമേഖല, സെക്‌ടറല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ചു. എത്ര വിശ്വസ്‌ത സാമൂഹ്യമാധ്യമ സുഹൃത്തായാലും ഇത് പാടില്ല.

സൈബറിടങ്ങളില്‍ അതീവ സുരക്ഷിതത്വം പുലര്‍ത്തണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശമുണ്ട്. ശക്തമായ പാസ്‌വേഡുകള്‍ ഉപയോഗിക്കണം. നിരവധി ഘടക വിശ്വാസ്യത, നിരന്തരം സോഫ്‌റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേഷന്‍, അനധികൃത സോഴ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് ഡൗണ്‍ ലോഡ് ചെയ്യാതിരിക്കല്‍ തുടങ്ങിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

സ്‌മാര്‍ട്ട്ഫോണുകളിലൂടെയും ഡിജിറ്റല്‍ ആശയവിനിമയവും എല്ലാം ഇന്ന് ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്തതാണ്. ശാരീരിക തയാറെടുപ്പ് പോലെ തന്നെ സൈബര്‍ ബോധവത്ക്കരണവും അതിനാല്‍ അത്യാവശ്യമാണെന്നും സൈബര്‍ വിദഗ്ദ്ധര്‍ പറയുന്നു.

ഐടിബിപി പോലുള്ള മുന്‍നിരപ്പോരാളികള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇത്തരത്തില്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ നിന്നും സന്ദേശ ആപ്പുകളിലൂടെയും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെയും അടക്കം നിരവധി മേഖലകളില്‍ നിന്ന് വെല്ലുവിളികളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും ശേഖര്‍ പറഞ്ഞു.

Last Updated : July 11, 2026 at 4:15 PM IST

TAGGED:

ITBP
HIMVEERS
CYBER VIGILANCE
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
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