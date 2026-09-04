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ഫുക്കറ്റ് വിമാനാപകടം: 'പൈലറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു', എഎഐബിയുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

ഫുക്കറ്റ്-ഡല്‍ഹി ഫുക്കറ്റ് വിമാന അപകടത്തിന്‍റെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. പൈലറ്റിൻ്റെ ലഹരിഉപയോഗം ഗുരുതരമായ ആശങ്കയെന്ന് അന്വേഷണ ഏജന്‍സി.

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Representative image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2026 at 5:09 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: തായ്‌ലാന്‍ഡിലെ ഫുക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പറന്ന വിമാനം 300 അടി താഴ്‌ചയിലേക്ക് പതിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. അപകട സമയം വിമാനത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്‌സിഡൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (എഎഐബി) പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ പൈലറ്റിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ഡിജിസിഎയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിഷയത്തില്‍ വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എഎഐബി അറിയിച്ചു. ചുഴിയിലകപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് വിമാനത്തിന് നേരിയ പ്രശ്‌നം നേരിട്ടതായി അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ കേസില്‍ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയും രേഖകളും സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കി. ശേഖരിച്ച തെളിവുകളുടെയും വിലയിരുത്തലിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവം യാദൃശ്ചികമല്ലെന്നും ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കി.

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ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂവുമായും ക്യാബിൻ ക്രൂവുമായും (ക്യാബിൻ സൂപ്പർവൈസർ ഉൾപ്പെടെ) അന്വേഷണ സംഘം സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂ അംഗങ്ങളെയും അന്വേഷണ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൂവെന്നും പ്രസ്‌താവനയില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "ലഹരി ഉപയോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗുരുതരമായ ആശങ്കയാണ്. സംഭവത്തില്‍ ഡിജിസിഎ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു" എഎഐബി പ്രസ്‌താവനയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എ എഐബി നടത്തുന്ന അന്വേഷണവുമായി പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യയും പ്രതികരിച്ചു. ആവശ്യമായ ഓപ്പറേഷനല്‍ മെയിന്‍റനന്‍സ്, ടെക്നിക്കല്‍ രേഖകളെല്ലാം അന്വേഷണ ഏജന്‍സിക്ക് ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളുടെ പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് കഠിന പരിശീലനമാണ് നല്‍കുന്നതെന്നും വിമാനം പറത്തുന്നതില്‍ അവര്‍ക്കുള്ള വൈദഗ്ധ്യം സമയാസമയങ്ങളില്‍ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കാറുണ്ടെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ സോഷ്യല്‍ മീഡിയാ പോസ്റ്റില്‍ അറിയിച്ചു. ദേശീയ അന്തര്‍ദേശീയ സാഹചര്യങ്ങല്‍ക്കനുസരിച്ച് പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനയും മറ്റ് പരിശോധനകളും നടത്താറുണ്ടെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി എയര്‍ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ മുഴുവന്‍ പൈലറ്റുമാര്‍ക്കും സ്വയം പരിശോധന ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.സുരക്ഷക്ക് തങ്ങള്‍ പരമ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്നുവെന്നും സുരക്ഷയും ഫിറ്റനെസ്സും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നും വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

എയർ ഇന്ത്യ ഫുക്കറ്റ്-ഡൽഹി വിമാനം അപകടത്തില്‍പെട്ട സംഭവം

ഓഗസ്റ്റ് 4ന് ഫുക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന എയർ ഇന്ത്യയുടെ AI2379 വിമാനമാണ് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പെട്ടെന്ന് ആകാശച്ചുഴിയിൽ പെട്ടത്. പിന്നാലെ നിയന്ത്രണ വിധേയമായ വിമാനം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തില്‍ ഏതാനും യാത്രക്കാർക്കും ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്കും പരിക്കേറ്റതായി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. 3 ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെ 137 യാത്രക്കാരും 8 ക്രൂ അംഗങ്ങളും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

വിമാനം ആകാശച്ചുഴിയില്‍ പെട്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതോടെ മെഡിക്കല്‍ സംഘം വിമാനത്താവളത്തില്‍ സജ്ജമായിരുന്നു. പിന്നീട് വിമാനം ഇറങ്ങിയ ഉടന്‍ തന്നെ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ട വൈദ്യ സഹായം നല്‍കി. പത്ത് യാത്രികരെയും രണ്ട് ജീവനക്കാരെയും മേദാന്ത മെഡിക്കല്‍ സെന്‍ററിലേക്ക് ഉടന്‍ തന്നെ മാറ്റിയിരുന്നു. യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും വിമാനക്കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു.

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