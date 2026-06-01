ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് വിദ്യാർഥികളെ നയിക്കാൻ തെലങ്കാന; സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഇനി എഐയും കോഡിംഗും പഠിക്കാം
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ഇനി മുതൽ 6 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൃത്രിമബുദ്ധി, ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, കോഡിംഗ് എന്നിവ പഠിപ്പിക്കും.
Published : June 1, 2026 at 3:23 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അനുദിനം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ ബോധവാന്മാരാക്കാനും ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയിൽ അവരെ മുന്നിലെത്തിക്കാനുമായി പുത്തൻ പദ്ധതിയുമായി തെലങ്കാന സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ 6 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി മുതൽ കൃത്രിമബുദ്ധി, ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത, കോഡിംഗ് എന്നിവ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഠിപ്പിക്കും.
159 ഡിഗ്രി കോളജുകളിലെയും 59 പോളിടെക്നിക് കോളജുകളിലെയും അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിലെ വിദ്യാർഥികളായിരിക്കും മെൻ്റർ പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ 9,000 സ്കൂളുകളിൽ ഇത് ആരംഭിക്കും. ജെഎൻടിയു പ്രൊഫസർ കാമാക്ഷി പ്രസാദ് പദ്ധതികളും പരിശീലന തന്ത്രങ്ങളും ഇതിനായി രൂപപ്പെടുത്തി. പ്രാഥമിക തലം മുതൽ വിദ്യാർഥികളിൽ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ഈ പുതിയ നയം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
സാങ്കേതികതയുടെ ലോകത്തേക്ക് വിദ്യാർഥികൾ
വർത്തമാന ഭാവി കാലങ്ങളില് ഒഴിച്ച് കൂടാനാകാത്ത ഒന്നായി സാങ്കേതികത വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത കൈവരിക്കേണ്ടത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് വിദ്യാർഥികളെ മികവുറ്റവരാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കാണ് തെലങ്കാന സർക്കാർ തുടക്കമിടുന്നത്.
ഫോണുകളും ഗെയിമുകളുമായുള്ള വിദ്യാർഥികളുടെ പരിചയംകണക്കിലെടുത്ത് ആറാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് എഐ, ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തും. ക്ലാസ്സ് മുറികളിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ ചിന്താ രീതി അധ്യാപകർ നിരീക്ഷിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകളും ഐപാഡുകളും നൽകുകയും അവർക്കിഷ്ടമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും. ഓരോ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും വിദ്യാർഥികളുടെ കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.
കോഡിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം
വിദ്യാർഥികൾക്ക് കോഡിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐടി വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ, സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നൽകും. ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്വന്തമായി കോഡ് ചെയ്യാൻ പരിശീലനം നൽകും. എന്താണ് കോഡിംഗ്, എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കും.
പരിപാടിയെ വിജയകരമാക്കുമെന്ന് ഡോ. കെ.വി. റാവു
സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോർപ്പറേറ്റ് സ്കൂളുകളെപ്പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പാഠങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ പഠനവുംകൊണ്ട്, പത്താം ക്ലാസിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവർ സാങ്കേതിക കഴിവുകൾ സ്വായത്തമാക്കും. ഒഴുക്കോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനാകുമെന്നും മാസ്റ്റർ ട്രെയിനർമാരുടെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെയും സഹായത്തോടെ ഈ പരിപാടി വിജയകരമാക്കുമെന്നും ജെ.എൻ.ടി.യു. രജിസ്ട്രാർ ഡോ. കെ.വി. റാവു പറഞ്ഞു.
Also read:സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; പവന് ഇന്നത്തെ വില 1,14,560 രൂപ