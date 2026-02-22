ഇനി ഭക്ഷ്യ വിഷബാധയെ പറ്റി ആശങ്ക വേണ്ട! പ്രതിവിധിയുമായി ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്,

ETV Bharat / bharat

ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, പോഷകാഹാരം, ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ മേഖല തുടങ്ങി മുഴുവനായും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഉദ്യോഗ് യന്ത്രയാണ് പുത്തൻ സാങ്കതിക വിദ്യയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

UdyogYantra.AI demonstrating its technology at India AI Impact Summit 2026
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 22, 2026 at 8:38 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ കാരണം ഒരിക്കൽ പോലും ചികിത്സ തേടാത്തവരായി പുതിയ കാലത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ചുരുക്കം! ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണ നിലവാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല, അല്ലേ? എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു വിദ്യയുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്.

UdyogYantra.AI demonstrating its technology at India AI Impact Summit 2026 (ETV Bharat)

ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, പോഷക നിലവാരം, ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ മേഖല തുടങ്ങി മുഴുവനായും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഉദ്യോഗ് യന്ത്രയാണ് പുത്തൻ സാങ്കതിക വിദ്യയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്റ്റ് ഉച്ചകോടിലാണ് ഈ വിദ്യ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പോഷകാഹാര ലഭ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗ് യന്ത്രയുടെ സ്ഥാപകൻ അങ്കുർ ജെയിൻ പറഞ്ഞു.

UdyogYantra.AI demonstrating its technology at India AI Impact Summit 2026 (ETV Bharat)

ആഗോളതലത്തിൽ ഭക്ഷ്യോത്പ്പാദനത്തിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും വിശപ്പ് അടക്കുന്ന സൂചികയിൽ വളരെ പിന്നിലാണെന്ന് അങ്കുർ ജെയിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശരിയായ ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്ന വളരെ താഴ്ന്ന നിലവാരം കാരണം പോഷകാഹാരക്കുറവ് രാജ്യത്തെ പ്രധാന പ്രശ്‌നമായി തുടരുന്നുവെന്നും അങ്കുർ ജെയിൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പുത്തൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രവർത്തനം

അസംസ്‌കൃത ചേരുവകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വരെയുള്ള ഓരോ ഘട്ടവും ഈ സംവിധാനം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു. "എഐ ക്യാമറകളും സെൻസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അസംസ്‌കൃത വസ്‌തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തുന്നു. തുടർന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നു. പാചകക്കുറിപ്പ് ശരിയായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി സിസ്റ്റം നിരീക്ഷിക്കുന്നു," അങ്കുർ ജെയിൻ പറഞ്ഞു.

UdyogYantra.AI demonstrating its technology at India AI Impact Summit 2026 (ETV Bharat)

ഉദാഹരണത്തിന്, സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ, എത്ര അളവ് തുവര പരിപ്പ്, എത്ര തക്കാളി, ഏത് അളവിൽ എണ്ണ, എത്ര പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് സിസ്റ്റം തിരിച്ചറിയുന്നു. തുടർന്ന് അതിന് അനുസരിച്ചാണ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഈ സംവിധാനം ഇതിനകം തന്നെ പലയിടങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഗഡ്‌ചിരോളി ജില്ലയിൽ, കുട്ടികളുടെ പോഷകാഹാരങ്ങൾ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തൽഫലമായി, പോഷകാഹാരക്കുറവ് നിരക്ക് ഏകദേശം 25 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 9 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

UdyogYantra.AI demonstrating its technology at India AI Impact Summit 2026 (ETV Bharat)

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്‌ഫോമിങ് ഇന്ത്യ (എൻ‌ഐ‌ടി‌ഐ) ആയോഗും ഈ സംരംഭത്തെ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗ്‌ യന്ത്ര പറഞ്ഞു. സപ്ലൈ ചെയിൻ മേഖലയിൽ നാഷണൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അവാർഡും സംഘടനയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭക്ഷ്യ സംസ്‌കരണ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആദരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

UdyogYantra.AI demonstrating its technology at India AI Impact Summit 2026 (ETV Bharat)

സംവിധാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നതും നിർമ്മിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിലാണ്. നിർമ്മാണം നോയിഡയിലും അസംബ്ലി ഡൽഹിയിലുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്ഷ്യ സംരംഭത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചെലവിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുള്ളൂവെന്നും ഇത് കമ്പനികൾക്ക് ഓട്ടോമേഷൻ ഉൾപ്പെടെ നേടാൻ അനുവദിക്കുന്നുമെന്നും അങ്കുർ ജെയിൻ വിശദീകരിച്ചു.

