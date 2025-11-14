ഇനി തട്ടിവീഴില്ല, നാൽപ്പത് മീറ്റർ അകലെയുള്ള വസ്തുക്കള് വരെ മനസിലാക്കാം; കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്കായി എഐ കണ്ണട
കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് സഹായമായി എഐ അധിഷ്ഠിത സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഏലൂരിലെ സിആർ റെഡി എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ഗ്ലാസ് വികസിപ്പിച്ചത്.
Published : November 14, 2025 at 10:07 AM IST
അമരാവതി: കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് വഴികാട്ടാൻ എഐ അധിഷ്ഠിത സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകള് വികസിപ്പിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏലൂരിലെ സിആർ റെഡ്ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് ഗ്ലാസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ദൈനംദിന ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഗ്ലാസ് നിർമാണത്തിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം.
സിആർ റെഡ്ഡി എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളായ എസ് ചന്നകേശവ ദുർഗാപ്രസാദും എസ് അഭിനന്ദനയും ചേർന്നാണ് ഗ്ലാസ് തയാറാക്കിയത്. ഏറെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റിലിജൻസ് (AI) സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ളവർ ഈ ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, നാൽപ്പത് മീറ്റർ വരെ അകലെയുള്ള ആളുകളെയും വസ്തുക്കളെയും തടസങ്ങളെയും അറിയാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിനായി ഒരു ക്യാമറയാണ് ഗ്ലാസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ക്യാമറ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ വോയിസ് ഔട്ട്പുട്ടിലൂടെ ഉപയോക്താവിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇത് മറ്റൊരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ഗ്ലാസ് കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള വ്യക്തിക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും എന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു.
ഇതിന് പുറമേ വേറെയുമുണ്ട് സവിശേഷതകൾ. ഗ്ലാസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് അച്ചടിച്ച വാചകങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കാനും കറൻസി നോട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഗ്ലാസിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എഐ ടെക്സ്റ്റ്-ടു-സ്പീച്ച് എന്ന ടെക്നോളജിയാണ്.
ഇത് പുസ്തകങ്ങൾ, പത്രങ്ങൾ എന്നിവ വായിക്കുന്നതിനും പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റ് ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നു. ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിനായി പോർട്ടബിലിറ്റി സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു യുഎസ്ബി പോർട്ടും റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററിയും സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളിൽ ഉണ്ട്.
അധ്യാപകരെയും സമൂഹത്തെയും അതിശയിപ്പിച്ച വിദ്യാർഥികളുടെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം പ്രശംസനീയമാണെന്ന് കോളജ് അധികൃതർ പറയുന്നു. യുക്തിയും ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് വിവിധ ദേശീയ തല പ്രദർശനങ്ങളിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു. സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസ് ജെഎൻടിയുകെ ദേശീയ തല ഹാർഡ്വെയർ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് നേടുകയും ചെയ്തു.
തന്നെയുമല്ല എഐസിടിഇ പ്രൊഡക്റ്റൈസേഷൻ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ റൗണ്ടിലേക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ടീമിൻ്റെ മെൻ്റർ ഷെയ്ഖ് ചാൻബാഷ പറഞ്ഞു. എഐ ഗ്ലാസ് വലിയ മാറ്റങ്ങള്ക്കുള്ള വഴിതുറക്കുമെന്നും ചാൻബാഷ പറഞ്ഞു.
