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2027 ലെ ഹജ്ജ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എഐ ; തീര്‍ഥാടകര്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച് കേന്ദ്രം

150 ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടകര്‍ക്ക് ഒരു ഇൻസ്പെക്‌ടർ, ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് 1,22,518 സീറ്റുകളും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് 52,507 സീറ്റുകളും, പുതിയ ഹജ്ജ് നയത്തിലെ പരിഷ്‌കരങ്ങള്‍ അറിയാം...

HAJ POLICY 2027 INSTRUCTION AI ASSISTED PILGRIM MANAGEMENT HAJ POLICY 2027 DETAILS HAJ POLICY 2027 APPLICATIONS OPEN
Muslims perform the evening prayer around the Kaaba, Islam's holiest shrine, at Grand Mosque complex on May 24, 2026, (AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 5:26 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: അത്യാധുനിക കൃത്രിമബുദ്ധി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയുള്ള തീർഥാടക മാനേജ്‌മെൻ്റും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രാലയം 'ഹജ്ജ് നയം 2027' പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഓരോ 150 തീർഥാടകർക്കും ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന നിലവിലുള്ള അനുപാതം, 135 തീർഥാടകർക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഹജ്ജ് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വർധിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് പുതിയ നയത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണം.

ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയും സ്വകാര്യ മേഖലയും തമ്മിലുള്ള സീറ്റ് വിഭജന അനുപാതത്തിൽ മാറ്റമില്ല. മുൻവർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ 70:30 എന്ന അനുപാതം തുടരും. ഇതനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിക്ക് 1,22,518 സീറ്റുകളും സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് (HGOs) 52,507 സീറ്റുകളും ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ആകെ ക്വാട്ട 1,75,025 ആയിരുന്നു. ഇത് വർധിപ്പിക്കാൻ സൗദി അധികൃതരുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.

HAJ POLICY 2027 INSTRUCTION AI ASSISTED PILGRIM MANAGEMENT HAJ POLICY 2027 DETAILS HAJ POLICY 2027 APPLICATIONS OPEN
An aerial view of the Grand Mosque complex (File/AFP)

തീർഥാടകരുടെ അപേക്ഷാ സമർപ്പണം മുതൽ വിമാന അനുമതികളും പരാതി പരിഹാരങ്ങളും വരെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇത്തവണ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കും. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ വോയ്‌സ്/ടെക്സ്റ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് വഴി തീർഥാടകർക്ക് ഹിന്ദി, ഉറുദു കൂടാതെ പ്രധാന പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ സംശയനിവാരണം നടത്താം. ഇത് ആദ്യമായി പോകുന്നവർക്കും പ്രായമായവർക്കും വലിയ സഹായമാകും. 'ഹജ്ജ് സുവിധ' (Haj Suvidha App) മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയാണ് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒരു കവറിൽ (ഗ്രൂപ്പ്) പരമാവധി 5 മുതിർന്നവർക്ക് വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

കേരളത്തിൽ 3 എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റുകൾ

​ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 19 എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റുകളിൽ കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് (കരിപ്പൂർ), കൊച്ചി (നെടുമ്പാശ്ശേരി), കണ്ണൂർ എന്നീ മൂന്ന് വിമാനത്താവളങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. തീർഥാടകർക്ക് മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. സാധാരണ 40-45 ദിവസത്തെ ഹജ്ജ് യാത്രയ്ക്ക് പുറമെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച് വൻ വിജയമായ 20 ദിവസത്തെ 'ഷോർട്ട് ഹജ്ജ് പാക്കേജ്' ഇത്തവണയും തുടരും. ഈ പാക്കേജിലേക്ക് കൊൽക്കത്തയെക്കൂടി പുതിയ എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരമാവധി 10,000 പേർക്കാണ് ഷോർട്ട് പാക്കേജ് അനുവദിക്കുക. അപേക്ഷകർ കൂടിയാൽ ഡിജിറ്റൽ നറുക്കെടുപ്പ് (ഖുറ) ഉണ്ടാകും.

HAJ POLICY 2027 INSTRUCTION AI ASSISTED PILGRIM MANAGEMENT HAJ POLICY 2027 DETAILS HAJ POLICY 2027 APPLICATIONS OPEN
A pilgrim prays during Haj (File/AFP)

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യോഗ്യതയും നിയന്ത്രണങ്ങളും

  1. 65 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള തീർഥാടകർക്കൊപ്പം 18 നും 65 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു സഹായി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  2. 65 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള മെഹ്‌റാം ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് (LWM) 45 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പങ്കാളി ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  3. 45 വയസോ അതിൽ കൂടുതലോ പ്രായമുള്ള, ഹജ്ജിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് നാലോ അതിലധികമോ സ്ത്രീകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളായി യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ട്.
  4. 15 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ പ്രത്യേക സൗദി മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.
  5. 65 വയസിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ള തീർഥാടകർക്കോ എൽഡബ്ല്യുഎം അല്ലെങ്കിൽ മെഹ്‌റം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാളികളായി മാത്രമേ റിപ്പീറ്ററുകൾ അനുവദിക്കൂ.

മെഡിക്കൽ ആവശ്യകതകൾ

  • നിർബന്ധിത പരിശോധന : തീർഥാടകർക്ക് മെഡിക്കൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള തീർഥാടകർ മാത്രമേ ഹജ്ജിന് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധന ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് അപേക്ഷാ ഘട്ടത്തിൽ നടക്കും, മറ്റൊന്ന് എംബാർക്കേഷൻ ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത തീർഥാടകർക്ക് നടക്കും.
  • അയോഗ്യത : ഗുരുതരമായ ഹൃദയം, ശ്വസന, കരൾ, വൃക്ക രോഗങ്ങൾ, കാൻസർ, ചില പകർച്ചവ്യാധികൾ ( ക്ഷയം പോലുള്ളവ) എന്നിവ അപേക്ഷകനെ അയോഗ്യനാക്കുന്നു.
  • പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ : തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ തീർഥാടകരും സെറിബ്രോസ്പൈനൽ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് വാക്‌സിൻ ഒറ്റ ഡോസായി എടുത്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹജ്ജ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആറ് ആഴ്ച മുമ്പ് എല്ലാ തീർഥാടകർക്കും ഓറൽ പോളിയോ വാക്‌സിൻ നൽകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. കൂടാതെ, ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യ അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് (HAT) കാർഡിൽ ഓറൽ പോളിയോ വാക്‌സിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടുകയും വേണം. സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വീണ്ടും ഓറൽ പോളിയോ വാക്‌സിൻ നൽകും.
  • HAT കാർഡ്: തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോ തീർഥാടകനും ആരോഗ്യ പരിശീലന (HAT) കാർഡും ഹജ്ജ് ഗൈഡും നേടേണ്ടതാണ്. മുൻകൂർ ഹജ്ജ് തുകയ്ക്കുള്ള പേ-ഇൻ സ്ലിപ്പ് സമർപ്പിച്ചാല്‍ സംസ്ഥാന ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെ ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നോ കാര്‍ഡ് ലഭിക്കും.

തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുൻഗണനയും

അപേക്ഷകൾ ക്വാട്ട കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് നറുക്കെടുപ്പ് (ഖുർആൻ) നടത്തുന്നതാണ്. മുൻഗണനാ ക്രമം ഇപ്രകാരമാണ്

  1. 65വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായം (LWM 65+ ഉൾപ്പെടെ)
  2. 45 മുതൽ 65 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള എൽഡബ്ല്യുഎം
  3. പൊതു വിഭാഗം – 2026 ലെ ഹജ്ജ് മുതൽ വെയിറ്റിംഗ്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുള്ള മികച്ച 20% പേർ
  4. ജനറൽ വിഭാഗം – 2027 ലെ ഹജ്ജിനുള്ള പുതിയ അപേക്ഷകര്‍

ഹജ്ജിന് തെരഞ്ഞെടുത്താല്‍ മരണമോ ഗുരുതരമായ രോഗമോ മൂലമാണ് റദ്ദാക്കലുകൾ അനുവദിക്കുന്നത്. മറ്റ് റദ്ദാക്കലുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തും.

പാക്കേജ് വിവരങ്ങള്‍

  • എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റുകൾ (EPs) : ഇന്ത്യയിലുടനീളം 19 നിയുക്ത എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റുകളുണ്ട്. തീർത്ഥാടകർ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ രണ്ട് മുൻഗണനകൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. 19 നിയുക്ത എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റുകള്‍ക്ക് പുറമെ മറ്റ് വിമാനത്താവളങ്ങളെ ഇപികളായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനകളും പരിഗണിച്ചേക്കാം. അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, കാലിക്കറ്റ്, ചെന്നൈ, കൊച്ചി, ഡൽഹി, ഗയ, ഗുവാഹത്തി, ഹൈദരാബാദ്, ഇൻഡോർ, ജയ്‌പൂർ, കണ്ണൂർ, കൊൽക്കത്ത, ലഖ്‌നൗ, മുംബൈ, നാഗ്‌പൂർ, പട്‌ന, ശ്രീനഗർ, വിജയവാഡ എന്നിവയാണ് എംബാർക്കേഷൻ പോയിൻ്റുകൾ.
  • താമസ കാലയളവ് : തീർഥാടകരുടെ താമസ കാലയളവ് 40-45 ദിവസം വരെയാകാം, വിമാനക്കമ്പനികളും സൗദി അധികൃതരും നൽകുന്ന ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം. താമസ കാലയളവ് പരിഗണിക്കാതെ, മുഴുവൻ ഹജ്ജ് സീസണ്‍ നിന്നാല്‍ നിരക്ക് ഈടാക്കും. ജിദ്ദയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ മുൻകൂറായി താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു. റുബാത്തിൽ (ചാരിറ്റബിൾ ഗസ്റ്റ്ഹൗസുകൾ) താമസിക്കാൻ അർഹതയുള്ള തീർഥാടകരിൽ നിന്ന് താമസത്തിന് പണം ഈടാക്കില്ല.
  • ഹ്രസ്വ ഹജ്ജ് പാക്കേജ് : തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇ.പി.കളിൽ 10,000 വരെ തീർഥാടകർക്ക് 20 ദിവസത്തെ താമസ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. ഹജ്ജ് അപേക്ഷാ ഫോം (HAF) സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഈ പാക്കേജ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നതാണ്. ഹ്രസ്വ ഹജ്ജ് പാക്കേജ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഖുർആൻ (റാൻഡമൈസ്‌ഡ് ഡിജിറ്റൽ സെലക്ഷൻ) വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് ഈ പാക്കേജിന് കീഴിലുള്ള സീറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വിധേയമായി ഹ്രസ്വകാല പാക്കേജ് അനുവദിക്കും. തിരഞ്ഞെടുത്ത അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം 10,000 കവിയുന്നുവെങ്കിൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി ഒരു പ്രത്യേക ഖുർആൻ നടത്തുകയും ശേഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്കായി ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും.
  • അദാഹി : അദാഹി (കുർബാനി) അല്ലെങ്കിൽ ബലി കെ‌എസ്‌എ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി മാത്രമേ നടത്താവൂ. കൂപ്പണുകൾ ഓപ്ഷണലാണ്, കൂടാതെ മുഴുവൻ കവർ ഗ്രൂപ്പും ഇത് തെരഞ്ഞെടുക്കണം.

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