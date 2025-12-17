Kerala Local Body Elections2025

'ഉച്ചയ്ക്ക് 1.11 ന് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടക്കും'; പത്ത് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി, അടിയന്തര പരിശോധന നടത്തി പൊലീസ്

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിക്കും നിരവധി തവണ ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Security inspection underway in school (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 17, 2025 at 8:12 PM IST

Choose ETV Bharat

ഗുജറാത്ത്: അഹമ്മദാബാദിലെ പത്ത് സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി. ബുധനാഴ്‌ച (ഡിസംബര്‍ 17) രാവിലെയാണ് ബോംബ് സ്ഫോടന ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ ഇമെയില്‍ ലഭിച്ചത്. ഭീഷണി സന്ദേശം ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്‌കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സൈഡസ് സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് എക്‌സലന്‍സ്, മഹാരാജ അഗ്രസെന്‍ വിദ്യാലയ, ഉദ്ഗാം സ്കൂള്‍ ഫോര്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍, സെബാന്‍ സ്കൂള്‍ ഫോര്‍ ചില്‍ഡ്രന്‍ തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകള്‍ക്കാണ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചത്.

ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് ബോംബ് സ്‌ക്വാഡ്, ഡോഗ് സ്‌ക്വാഡ്, ബോംബ് ഡിറ്റക്ഷന്‍ ആന്‍ഡ് ഡിസ്പോസല്‍ സ്‌ക്വാഡ്, പൊലീസ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഒട്ടേറെ സംഘങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ സ്കൂളില്‍ എത്തി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും സംശയാസ്‌പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് സോൺ 1 ലെ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഹർഷദ് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഇത് വ്യാജമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

"ഉച്ചയ്ക്ക് 1.11 ന് ഈ സ്കൂളുകളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് സ്കൂളുകള്‍ക്ക് അയച്ച ഇമെയില്‍ സന്ദേശത്തില്‍ പറഞ്ഞത്. രാവിലെയാണ് ഇമെയില്‍ സന്ദേശം ലഭിച്ചത്. ഉടന്‍ സ്കൂളിന് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂള്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഞങ്ങള്‍ ഉടന്‍ തന്നെ സ്ഥലത്ത് എത്തി പരിശോധന നടത്തി. സംശയാസ്‌പദമായി ഒന്നും തന്നെ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇമെയില്‍ അയച്ച ആരാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. സൈബര്‍ ടീം അത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്", പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു.

സുരക്ഷയും ക്രമസമാധാനവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ മുന്‍ കരുതലുകളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പു നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ, സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്കും ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിക്കും നിരവധി തവണ ഇത്തരം വ്യാജ ഭീഷണികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബര്‍ 15 ന് പഞ്ചാബിലെ ജലന്ധറിലെ 11 സ്വകാര്യ സ്കൂളുകള്‍ക്ക് ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം എത്തിയിരുന്നു. ഡിസംബര്‍ 12 അമൃത്സറിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്കും ഡിസംബര്‍ 10 ഡല്‍ഹിയിലെ നിരവധി സ്കൂളുകള്‍ക്കും ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗുരുഗ്രാമിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്കും ഭീഷണിയുണ്ടായിരുന്നു.

രാജ്യത്തെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്കൂളുകള്‍ക്കും കോടതികള്‍ക്കുമൊക്കെ നിരന്തരമായി ബോംബ് ഭീഷണി സന്ദേശം വരുന്നത് വര്‍ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരമൊരു സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാന്‍. ഈ വര്‍ഷം (2025) തുടക്കം മുതല്‍ തലസ്ഥാന നഗരമായ ജയ്‌പൂരിൽ 60-ലധികം ബോംബ് ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകൾ, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, കോടതി, ഹൈക്കോടതി പരിസരങ്ങൾ, മെട്രോ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ, സവായ് മാൻസിങ് സ്റ്റേഡിയം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ഭീഷണികൾ. എന്നാൽ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സംശയാസ്‌പദമായ വസ്‌തുക്കളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഈ ഭീഷണി ഇമെയിലുകൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്നും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നും രഹസ്യമായി തുടരുകയാണെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

