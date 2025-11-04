"ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാനാണ് ഞാൻ, പക്ഷേ ഈ വേദന സഹിക്കാനാകുന്നില്ല', കണ്ണീരണിഞ്ഞ് വിമാന ദുരന്തത്തില് നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട വിശ്വാസ് കുമാർ
"ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരില് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായ മനുഷ്യനാണ് ഞാന്. പക്ഷേ, ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വീടിനു ചുറ്റും നടക്കാൻ പോലും ഭാര്യയെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ" വിശ്വാസ് കുമാർ നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞു...
Published : November 4, 2025 at 11:18 AM IST
ലണ്ടൻ: ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം നടുക്കിയ അഹമ്മദാബാദിലെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഏക വ്യക്തിയാണ് വിശ്വാസ് കുമാർ രമേശ്. വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച 242 പേരിൽ സഹോദരൻ അജയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദുരന്തം നൽകിയ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആഘാതത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം മുക്തനായിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണ് വിശ്വാസ് കുമാർ രമേശ്. 40 കാരനായ ഇദ്ദേഹം ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ്സ് മേഖലയിലെ ലെസ്റ്ററിലേക്ക് മടങ്ങി. പക്ഷേ പോസ്റ്റ്-ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ബാധിതനായ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വൈദ്യസഹായം തേടുകയാണ്.
അതേസമയം, വിശ്വാസ് കുമാർ രമേശിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എയർ ഇന്ത്യ രംഗത്ത് വന്നു. ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടവരിൽ 95 ശതമാനത്തിലധികം പേർക്കും അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.
വിശ്വാസ് കുമാറിന് വേണ്ടി സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് യുകെ
സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പൂർണമായി വിലയിരുത്താനും പരിഹരിക്കാനും കൂടാതെ കുടുംബവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനും യുകെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻ്റ് ഉപദേഷ്ടാവ് റാഡ് സീഗർ എയർ ഇന്ത്യ സിഇഒ കാംബെൽ വിൽസണോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
“അദ്ദേഹത്തിന് സഹായം അത്യാവശ്യമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഗുരുതര പരിക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ജൂണിലെ അപകടത്തെതുടർന്ന് കുടുംബം ഡിയുവിൽ ഒരു മത്സ്യബന്ധന ബിസിനസും നടത്തിയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഇവർ വലിയ തോതിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. വിശ്വാസ് കുമാറിനും കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേമ പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു," റാഡ് സീഗർ പറഞ്ഞു.
"ഒരു ആധുനിക വിമാനമാണ് തകർന്നു വീണത്. അദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ എല്ലാവരും മരിച്ചു. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഇതു പോലെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം മാനസികമായി എന്താണ് അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വിദഗ്ധ സഹായം ആവശ്യമാണ്, എയർലൈനിൽ നിന്നുള്ള 21,500 പൗണ്ടിൻ്റെ ഇടക്കാല നഷ്ട പരിഹാരം കുടുംബത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ പോലും പര്യാപ്തമല്ല" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എയർ ഇന്ത്യയുടെ ധന സഹായം
യുകെയുടെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിന് (എൻഎച്ച്എസ്) ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന് ആവശ്യമായ പ്രത്യേക പിന്തുണ നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞിരുന്നു. "അദ്ദേഹത്തിനും - ദുരന്തത്തിൽ ബാധിച്ച എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരിചരണം ഞങ്ങളുടെ മുൻഗണനയാണ്," എന്നാണ് എയർ ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത്.
“എല്ലാ ദുരന്ത ബാധിതർക്കും ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന പിന്തുണയും അനുകമ്പയും പരിചരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ തുടരും,” പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കുടുംബങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച് അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. തുടർന്നും കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അനുകൂല പ്രതികരണം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
വിമാനാപകടം
ലണ്ടൻ ഗാറ്റ്വിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബോയിങ് 787-8 ഡ്രീംലൈനർ അഹമ്മദാബാദിലെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് അല്പ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് തകർന്ന് വീണത്. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് എല്ലാ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും മരണപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വിശ്വാസ് കുമാർ മാത്രം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കൂടാതെ നഗരത്തിലെ ബി.ജെ. മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ബ്ലോക്കിൽ വിമാനം ഇടിച്ച് 19 പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (എഎഐബി) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, പറന്നുയർന്നതിന് ശേഷം എഞ്ചിനുകളിലേക്കുള്ള ഇന്ധന വിതരണം നിലച്ചതാണ് അപകടത്തിൻ്റെ കാരണം.
