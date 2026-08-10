തെളിവെടുപ്പിനിടെ പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചു; പീഡനക്കേസ് പ്രതിയെ വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹർദോയ് ജില്ലക്കാരനായ ധരംസിങ് രാംശങ്കർസിങ് ആണ് പിടിയിലായത്. വെറും നാല് ദിവസം മുൻപാണ് ഇയാൾ പിജി കെട്ടിടത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലിക്ക് കയറിയത്
Published : August 10, 2026 at 11:13 AM IST
അഹമ്മദാബാദ്: അഹമ്മദാബാദിൽ യുവതിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനിടെ പൊലീസ് വെടിവച്ചു വീഴ്ത്തി. കൃത്യം നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം പിടിയിലായ പ്രതി പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി വെടിയുതിർത്തത്. കാലിന് വെടിയേറ്റ പ്രതിയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. നഗരത്തെ നടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ അതിവേഗത്തിലുള്ള നടപടിയാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായത്.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹർദോയ് ജില്ലക്കാരനായ ധരംസിങ് രാംശങ്കർസിങ് ആണ് പിടിയിലായത്. വെറും നാല് ദിവസം മുൻപാണ് ഇയാൾ പിജി കെട്ടിടത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായി ജോലിക്ക് കയറിയത്. ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് രാത്രി ഒൻപതിനും പത്തരയ്ക്കും ഇടയിലായിരുന്നു സംഭവം. പിജി കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ടെറസിൽ യുവതി തനിച്ചാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പ്രതി അവിടെയെത്തി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയെ വയർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ശ്വാസംമുട്ടി യുവതി ബോധരഹിതയായതോടെ പ്രതി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്ന് അഹമ്മദാബാദ് സെക്ടർ ഒന്ന് ജോയിൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നീരജ് കുമാർ ബഡ്ഗുജർ വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഹെബത്പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തുടർന്ന് നിയമനടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ പ്രതിയെ കൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്ത് തെളിവെടുപ്പിനായി എത്തിച്ചു. ഇതിനിടെ പൊലീസുകാരുടെ പിടിയിൽനിന്ന് കൈ കുതറിമാറ്റിയ പ്രതി അവരെ ആക്രമിച്ച ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു പൊലീസുകാരന് പരിക്കേറ്റു. ഇതോടെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വയരക്ഷയ്ക്കും പ്രതി രക്ഷപ്പെടുന്നത് തടയാനുമായി വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു.
കാലിന് വെടിയേറ്റ പ്രതി നിലത്തുവീണു. ഉടൻ തന്നെ ഇയാളെ അടുത്തുള്ള സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രതിയുടെ ആരോഗ്യനില നിലവിൽ തൃപ്തികരമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ പൊലീസുകാരന് പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി. അതേസമയം, ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ പ്രതി പൊലീസുകാരോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. 'എന്നെ ക്ഷമിക്കണം, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യില്ല' എന്ന് പ്രതി തുടർച്ചയായി പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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നഗരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രതികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായി ജോലിക്ക് കയറി ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ ഇയാൾ ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് പ്രദേശവാസികളിലും വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിജി ഹോസ്റ്റലുകളിലും മറ്റും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പശ്ചാത്തലം കൃത്യമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നഗരത്തിൽ രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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