സോപ്പ് പെട്ടിയില് നിറച്ച് ഹെറോയിന്; വിമാനത്താവളത്തില് യുവാവ് പിടിയില്
പിടിച്ചെടുത്ത 6.8 കിലോഗ്രാം ഹെറോയിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 30 കോടിയിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്നത്.
Published : February 11, 2026 at 10:21 AM IST
ഗാന്ധിനഗർ: അഹമ്മദാബാദിലെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ 30 കോടിയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ഹെറോയിൻ പിടികൂടി. സോപ്പ് ബോക്സുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയില് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഹെറോയിനാണ് പിടികൂടിയത്. മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് അഹമ്മദാബാദിലെത്തിയ ഒരു യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നാണ് 6.8 കിലോഗ്രാം ഹെറോയിൻ കസ്റ്റംസ് വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്തത്.
ഇന്നലെയാണ് (ഫെബ്രുവരി 10) സംഭവം. പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് യാത്രക്കാരൻ്റെ ലഗേജിൽ സംശയാസ്പദമായ നിലയില് ഹെറോയിന് കണ്ടെടുത്തതെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പറഞ്ഞു. 29 പാക്കറ്റുകളിലാക്കി സൂക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് ഹെറോയിന് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. വിമാനത്താവള സ്ക്രീനിങ് മെഷീനുകളില് പെടാതിരിക്കാന് സിൽവർ ഫോയിലും കാർബൺ പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ചാണ് സോപ്പ് പെട്ടികള് പൊതിഞ്ഞത്. എന്നാല് പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് സംശയം തോന്നുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഉടന് യാത്രക്കാരനെ കസ്റ്റംസ് വകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കസ്റ്റംസ് ഇയാളെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാക്കി. ഹെറോയിന്റെ ഉറവിടം, അത് ആർക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് വ്യക്തികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് വ്യക്തമാക്കി. പിടിച്ചെടുത്ത 6.8 കിലോഗ്രാം ഹെറോയിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 30 കോടിയിലധികം രൂപ വിലയുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: കുടുംബ കലഹം; ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നു, വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു: അറസ്റ്റ്