ETV Bharat / bharat

എയർ ഇന്ത്യ അപകടം: അന്വേഷണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി

ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക മന്ത്രാലയ സെൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

AIR INDIA CRASH PROBE FINAL STAGE AHMEDABAD AIR INDIA CRASH 2025 AVIATION MINISTER RAMMOHAN NAIDU RAMMOHAN NAIDU ABOUT AIRINDIA PROBE
Ahmedabad Air India crash, Minister Ram Mohan Naidu (IANS, X@ Ram Mohan Naidu Kinjarapu)
author img

By PTI

Published : May 8, 2026 at 7:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഗാന്ധിനഗർ: അഹമ്മദാബാദ് എയർ ഇന്ത്യ വിമാന അപകടത്തിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി റാംമോഹൻ നായിഡു. അഹമ്മദാബാദിൽ ഗിഫ്‌റ്റ് സിറ്റിയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിക്കിടെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും അതിനുള്ള നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനായി പ്രത്യേക മന്ത്രാലയ സെൽ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം വളരെ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടം നടക്കുമ്പോൾ നിരവധി വിദേശ പൗരന്മാരും യാത്രചെയ്‌തിരുന്നു. ആയതിനാൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പങ്കുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതൊരു രാജ്യത്തിനും സംഘടനയ്‌ക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ അന്വേഷണങ്ങൾ ഗൗരവത്തോടെയും നീതിയോടെയും സുതാര്യതയോടെയും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതേ മനോഭാവത്തോടെതന്നെയാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എയർക്രാഫ്‌റ്റ് ആക്‌സിഡൻ്റ് ഇൻവെസ്‌റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (എഎഐബി) സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണുള്ളത്. റിപ്പോർട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇരകളുടെ ബന്ധുക്കൾ എയർലൈനിന് നേരെ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും മന്ത്രാലയം പരിശോധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 12 നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ വിമാനാപകടം ഉണ്ടായത്. എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ് എഐ 171, ബോയിങ് 787-8 വിമാനം, സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തീഗോളമായി മാറുകയായിരുന്നു. വിമാനം വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപമുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്‌റ്റൽ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 242 പേരിൽ 241 പേരും മരിച്ചു. കൂടാതെ കോളജ് ഹോസ്‌റ്റലിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചില വിദ്യാർഥികൾ വെന്തുമരിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ കോക്ക്‌പിറ്റ് വോയിസ് റെക്കോർഡ് (സിവിആർ), ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് (എഫ്‌ഡിആർ), ബ്ലാക്ക് ബോക്‌സ് എന്നിവ പുറത്ത് വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏകദേശം മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. നേരത്തെ ഇരകളുടെ അവശേഷിക്കുന്ന വസ്‌തുക്കളും മറ്റും എയർ ഇന്ത്യ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയുണ്ടായി.

Also Read: വെള്ളമെടുക്കാൻ പുഴയിലേയ്‌ക്കിറങ്ങി; യുവാവിന് നേരെ മുതലയുടെ ആക്രമണം, മണിക്കൂറുകൾക്കൊടുവിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി

TAGGED:

AIR INDIA CRASH PROBE FINAL STAGE
AHMEDABAD AIR INDIA CRASH 2025
AVIATION MINISTER RAMMOHAN NAIDU
RAMMOHAN NAIDU ABOUT AIRINDIA PROBE
AHMEDABAD AIR INDIA CRASH PROBE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.