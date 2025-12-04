രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടം: അന്വേഷണത്തെ കുറിച്ച് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി
പ്രത്യേക എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (AAIB) ആണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി മുരളീധർ മൊഹോൾ. ഇതുവരെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Published : December 4, 2025 at 6:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അഹമ്മദാബാദിൽ ഉണ്ടായ എയർ ഇന്ത്യ വിമാന അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി മുരളീധർ മൊഹോൾ. എല്ലാ സാധ്യതകളും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്നും മന്ത്രി ലോക്സഭയില് അറിയിച്ചു.
വിമാനാപകടങ്ങളെയും സംഭവങ്ങളെയും പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുന്ന പ്രത്യേക എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡൻ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ (AAIB) ആണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നും മുരളീധർ മൊഹോൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനോടകം തന്നെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ ലഭ്യമാണ്. ദുരന്തം നടന്ന സമയത്ത് ലഭ്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വസ്തുതാപരമായ വിവരങ്ങൾ അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ച എല്ലാ സാധ്യതയുള്ള കാരണങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും" -മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ വിമാനങ്ങളെയും വിമാനത്താവള ഓപ്പറേറ്റർമാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി റെഗുലേറ്റർ, ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ) ഒരു സുരക്ഷാ മേൽനോട്ട സംവിധാനം നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രണ്ട് ഇന്ധന കട്ട്-ഓഫ് സ്വിച്ചുകള് നീങ്ങിയതും എഞ്ചിനുകളുടെ ത്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് എഎഐബി പുറത്തിറക്കിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇന്ധന നിയന്ത്രണ സ്വിച്ചുകൾ ഓഫാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് പൈലറ്റുമാരിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞതായി തെളിയിക്കുന്ന കോക്ക്പിറ്റ് വോയ്സ് റെക്കോർഡര് പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
വിമാനം തകരുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഇന്ധന സ്വിച്ചുകൾ വീണ്ടും റൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയതായും അതില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതുവരെ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തരുതെന്ന് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി റാം മോഹൻ നായിഡു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ജൂൺ 12-നാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനാപകടം നടന്നത്. എയർ ഇന്ത്യയുടെ AI171 എന്ന വിമാനം നോക്കിനിൽക്കെ കത്തിയമരുകയായിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് 241 ലധികം ആളുകളുമായി പുറപ്പെട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കകം മെഡിക്കൽ കോളജ് ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലേയ്ക്ക് പറന്നുയർന്നതിന് പിന്നാലെ തകർന്നു വീണു. വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും ആ ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു.
