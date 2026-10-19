250 കിലോ സ്വർണമണിഞ്ഞ് 21,000 വനിതകൾ; രാജ്കോട്ടിൽ വിസ്മയമായി 'അഹിരാണി രാസ്'
നഗരത്തിലെ പുതിയ റിങ് റോഡിൽ 'അഹിർ സേന'യുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 'എജിഎം രാസോത്സവ്' എന്ന പേരിൽ അതിഗംഭീരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്
Published : October 19, 2026 at 10:45 AM IST
രാജ്കോട്ട്: സ്വർണപ്രഭയിൽ തിളങ്ങി, പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ താളച്ചുവടുകളുമായി ആയിരക്കണക്കിന് വനിതകൾ അണിനിരന്നപ്പോൾ രാജ്കോട്ടിന് അത് അവിസ്മരണീയ രാവായി. 250 കിലോഗ്രാം സ്വർണാഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് 21,000 അഹിർ സമുദായ വനിതകൾ ഒരുമിച്ചെത്തിയ മഹാരാസനൃത്തം കാണികളുടെ കണ്ണും മനസ്സും നിറച്ചു. ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ടിൽ നടന്ന 'അഹിരാണി രാസ്' എന്ന ഈ വിസ്മയക്കാഴ്ച സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ഭക്തിയുടെയും നേർക്കാഴ്ചയായി മാറി.
നഗരത്തിലെ പുതിയ റിങ് റോഡിൽ 'അഹിർ സേന'യുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 'എജിഎം രാസോത്സവ്' എന്ന പേരിൽ അതിഗംഭീരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്നായിരത്തോളം അഹിർ സമുദായ വനിതകളാണ് ഈ പരമ്പരാഗത നൃത്തത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. തങ്ങളുടെ തനതായ വേഷവിധാനങ്ങളായ കറുത്ത ചനിയ ചോളിയും തലയിൽ ബോർലയും ധരിച്ചാണ് ഇവർ വേദിയിലെത്തിയത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ 250 കിലോഗ്രാമിലധികം വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞതോടെ നൃത്തവേദി അക്ഷരാർഥത്തിൽ സ്വർണപ്രഭയിലായി. ഈ അത്ഭുതക്കാഴ്ച കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്.
പാരമ്പര്യവും ഭക്തിയും ഇഴചേർന്ന രാവ്
ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മാതാജിക്കും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരമ്പരാഗത ഗർബ നൃത്തമാണ് ഈ മഹാരാസത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. കേവലമൊരു ഗർബ പ്രകടനത്തിനപ്പുറം, അഹിർ സമുദായത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും പൈതൃകത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ പ്രതീകമായി ഈ രാസോത്സവം മാറി. ഒരു അഹിരാണി ആയതിൽ തനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രദ്ധ അഹിർ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വേഷവിധാനങ്ങളിൽ ഗർബ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ടെന്നും, ശ്രീകൃഷ്ണനോടും മാതാജിയോടുമുള്ള ഭക്തിയുടെ പ്രതീകമായാണ് ഈ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇതിന് മുൻപ് ദ്വാരകയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ 'അഹിരാണി രാസ്' സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നതായി സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി. അന്ന് 51,000 വനിതകളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. രാജ്കോട്ടിൽ നടന്ന ഈ മഹാസംഗമം അഹിർ സമുദായത്തിലെ വനിതകളുടെ വർധിച്ച പങ്കാളിത്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത്രയധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയായതിനാൽ തന്നെ വളരെ കർശനമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് വേദിയിലും പരിസരത്തും ഒരുക്കിയിരുന്നത്. അഹിർ സേന ജില്ലാ മേധാവി ഭാവേഷ് ലോഖിലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എജിഎം രാസോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിലുടനീളമുള്ള വനിതകൾ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് സമുദായത്തിൻ്റെ ഐക്യവും പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താനുള്ള കൂട്ടായ ശ്രമവുമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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അഹിർ സമുദായത്തിൻ്റെ തനത് സംസ്കാരം വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയെന്ന് എംഎൽഎ ഉദയ് കാംഗഡ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പരമ്പരാഗത വേഷവും സ്വർണാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് വനിതകൾ അവതരിപ്പിച്ച രാസനൃത്തം തികച്ചും പ്രശംസനീയമായ ഒരു ചുവടുവെപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സൗരാഷ്ട്ര മേഖലയിലെ അഹിർ സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ ഗംഭീര രാസോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയത്. ഒട്ടേറെ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക നേതാക്കളും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി. സമുദായത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ച ഈ സാംസ്കാരിക പ്രകടനത്തെ സദസ്സ് ഒന്നടങ്കം പ്രശംസിച്ചു. സമുദായത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും ഐക്യത്തിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടി അഹിർ സേന ഈ അവസരത്തിൽ നൽകി.
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