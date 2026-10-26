അമിത്ഷായെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തല് കേസിലെ വിധി ഇന്ന്, രാഹുലിന് പിന്തുണയുമായി കോണ്ഗ്രസ്
2018ലെ കര്ണാടക നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില് നടത്തിയ ഒരു പരാമര്ശത്തിന്റെ പേരില് രാഹുലിനെതിരെ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ സുല്ത്താന്പൂരില് എടുത്ത കേസ് രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസിന്റെ നിലപാട്.
Published : October 26, 2026 at 7:18 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്ഗാന്ധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തിയെന്ന കേസില് സുല്ത്താന്പൂരിലെ ജനപ്രതിനിധി പ്രത്യേക കോടതി ഇന്ന് വിധിപ്രസ്താവം നടത്താനിരിക്കെ കോണ്ഗ്രസ് ക്യാമ്പുകള് അസ്വസ്ഥമാണ്. രാഹുല് ഗാന്ധി ഇന്ന് പ്രത്യേക കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ ഹാജരാകുമെന്നാണ് പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന.
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2027ല് ഉത്തര്പ്രദേശില് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ വരുന്ന കോടതി ഉത്തരവിന് വലിയ രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകര് കരുതുന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയെ നേരിടാന് സമാജ്വാദി പാര്ട്ടിയും കോണ്ഗ്രസും ഒന്നിച്ച് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഈ വിധി വരുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
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എന്നാല് ഈ കേസ് നിലനില്ക്കില്ലെന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് ക്യാമ്പുകള് വാദിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് ഈ നിര്ണായക ദിവസത്തെ നേരിടാന് തയാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇവിടെ എത്തും. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം. എവിടെയോ വച്ചുണ്ടായ പരാമര്ശമാണ്. ഏറെ ദൂരത്ത് പരാതി നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെതിരെ കരുതിക്കൂട്ടി നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂര്ണ പിന്തുണയുമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാകുമെന്നും മുന് എംഎല്സിയും മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ ദീപക് സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങളുടെ നേതാവിനെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയാണെങ്കില് അത് ഞങ്ങള്ക്ക് നേട്ടമാണ്. ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചനകള് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാനാകും. മുമ്പും അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. ഒടുവില് അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു എന്നും സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
2018ലെ കര്ണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയില് ബംഗളുരുവില് വച്ചാണ് രാഹുല് കേസിനാസ്പദമായ പരാമര്ശം നടത്തിയത്. അന്നത്തെ ബിജെപി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അമിത് ഷാ ഒരു കൊലയാളിയാണെന്നായിരുന്നു രാഹുല് പറഞ്ഞത്. 2005ലെ ഷൊറാബുദ്ദീന് ഷെയ്ഖ് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടല് കൊല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അമിത്ഷായുടെ പേര് ഉയര്ന്ന് കേട്ടിരുന്നു. എന്നാല് 2014ല് മുംബൈയിലെ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ഷായെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി. സുല്ത്താന്പൂര് കോടതിയില് ഈ പരാമര്ശത്തിനെതിരെ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകനായ വിജയ് മിശ്രയാണ് പരാതി നല്കിയത്.
2023 നവംബര് 27ന് സുല്ത്താന്പൂര് കോടതി രാഹുലിനോട് ഹാജരാകാന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് അദ്ദേഹം 2024 ഫെബ്രുവരി 20നാണ് കോടതിയില് എത്തിയത്. ജാമ്യം നേടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2024 ജൂലൈ 26ന് അദ്ദേഹം കേസില് കോടതിയില് മൊഴി നല്കി. തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ തന്നെയാണ് താന് അമിത്ഷായ്ക്കെതിരെ പരാമര്ശം നടത്തിയതെന്നും എന്നാല് ആരെയും അപമാനിക്കാന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും രാഹുല് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
രണ്ട് വര്ഷം വരെ ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ് ചുമത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പാര്ട്ടി വൃത്തങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സുല്ത്താന്പൂര് കോടതി വിധിക്ക് പ്രാധാന്യമേറെയുണ്ട്. മുമ്പ് മറ്റൊരു സമാനമായ കേസില് രാഹുലിനെ രണ്ട് വര്ഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചിരുന്നു. തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം ലോക്സഭാംഗത്വത്തില് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ തുഗ്ലക് ലെയിനിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒഴിയേണ്ടി വന്നിരുന്നു.
2023 മാര്ച്ച് 24നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2019ലെ അപകീര്ത്തി കേസില് രാഹുല് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടത്. സൂറത്തിലെ വിചാരണ കോടതിയുടെ 2023 മാര്ച്ച് 23ലെ വിധിക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. എല്ലാ കള്ളന്മാരുടെയും പേരിനറ്റത്ത് മോദി എന്ന് വരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്ന രാഹുലിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ കേസിന് വഴി വച്ചതെന്നായിരുന്നു വിചാരണ വേളയില് കോണ്ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. 2019ല് കര്ണാടകയിലെ കോലാറില് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിലായിരുന്നു രാഹുല് ഈ ചോദ്യം ഉയര്ത്തിയത്.
ഒബിസി ജനതയുടെ കണക്കെടുക്കാന് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് തയാറാകണമെന്ന രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന മുഴുവന് ഒബിസി വിഭാഗത്തെയും അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന ബിജെപിയുടെ ആരോപണത്തെയും കോണ്ഗ്രസ് ശക്തമായി തന്നെ നേരിടുന്നു. പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതി രാഹുലിനെതിരെയുള്ള തടവ് ശിക്ഷ റദ്ദാക്കി. ഇതോടെ പാര്ലമെന്റംഗത്വം തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്തു.
കേരളത്തിലെ വയനാട്ടില് നിന്നുള്ള ലോക്സഭാംഗമായിരുന്നു രാഹുല്. 2024ലെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പി്ലക അദ്ദേഹം വയനാട്ടിലും റായ്ബറേലിയിലും നിന്ന് ജനവിധി തേടി. രണ്ട് സീറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയില് തുടരാന് തീരുമാനിച്ച രാഹുലിന് പകരം സഹോദരി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വാദ്ര വയനാട്ടില് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ച് ലോക്സഭയിലെത്തി. ലോക്സഭയിലെ 2019ലെ കോണ്ഗ്രസ് അംഗസംഖ്യ52ല് നിന്ന് 2024ല് 99 ആയതോട രാഹുല് പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായി.
ഈ കേസ് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ നേതാവ് ഇത്തരത്തില് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പല കേസുകളും നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബിജെപിയെ അദ്ദേഹം നിരന്തരം വിമര്ശിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇന്ന് എന്ത് വിധി വരുമെന്ന് നോക്കാം. പിന്നീട് ഭാവി കാര്യങ്ങള് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് രാജ്യത്ത് രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ ഗ്രാഫ് ഉയര്ന്ന് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി ഇന്ത്യാ സഖ്യവുമുണ്ട്. ബിജെപിക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള ജനരോഷവും-എന്ന് ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മുതിര്ന്ന കോണ്ഗ്രസ് നേതാ് സഞ്ജയ് കപൂര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.