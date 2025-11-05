ETV Bharat / bharat

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ നടക്കാനിരിക്കെ ദുരൂഹമരണം; ജെഡിയു നേതാവിന്‍റെ സഹോദരനും കുടുംബവും മരിച്ച നിലയില്‍

പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു; സ്വഭാവിക മരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് ചികിത്സിച്ച ഡോക്‌ടര്‍.

BIHAR JDU LEADER PURNEA TRIPLE MURDER DEATH bihar assembly election 2025
എം പി പപ്പു യാദവ് നവീന്‍റെ ബന്ധുക്കളെ സന്ദര്‍ശിക്കുന്നു (ETV Bharat)
പൂര്‍ണിയ: ബിഹാര്‍ ആദ്യഘട്ട നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാളെ (നവംബര്‍ 6)നടക്കാനിരിക്കെ ജെഡിയു നേതാവ് നിരഞ്ജൻ കുശ്വാഹയുടെ മൂത്ത സഹോദരനെയും കുടുംബത്തേയും ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ബിഹാറിലെ പൂർണിയ ജില്ലയിലെ വീടിനുള്ളിലാണ് ചൊവ്വാഴ്‌ച (നവംബര്‍ 3) രാത്രി മൂന്നുപേരെയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കെഹാത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള യൂറോപ്യൻ കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന നവീൻ കുശ്വാഹ, ഭാര്യ കാഞ്ചന മാല സിംഗ്, മകൾ തനു പ്രിയ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. വിവരം ലഭിച്ചയുടനെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൂവരേയും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.

രാത്രി മകള്‍ ഗോവണിയില്‍ നിന്ന് വഴുതി വീഴുന്നത് രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ നവീന്‍ കുശ്വാഹയും കാല്‍ വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ഇത് നേരില്‍ കണ്ട കാഞ്ചന മാല പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഷോക്കിലാണ് മരിച്ചതെന്ന് നിരഞ്ജന്‍ കുശ്വാഹ പറഞ്ഞു.

നവീന്‍റെ കഴുത്തില്‍ ഒരു പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഭാര്യ അസുഖബാധിതയാണ്. മകള്‍ തനുപ്രിയയ്ക്കും തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മൂന്നുപേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനായി കൊണ്ടുപോയി. മരണകാരണം പോസ്‌റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചതിന് ശേഷമേ പറയാന്‍ കഴിയുവെന്ന് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സ്വീറ്റി സെഹ്റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

പ്രമുഖ വ്യവസായിയായ നവീന്‍ കുശ്വാഹ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബി എസ്‌പി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇത് സ്വഭാവിക മരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് മൂന്നുപേരെയും പരിശോധിച്ച ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു. തനു പ്രിയയോണ് ആദ്യം ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചത്. പിന്നാലെ കാഞ്ചന മാലയേയും എത്തിച്ചു. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നവീന്‍ കുശ്വാഹയെ എത്തിച്ചത്. നവീന്‍റെ കഴുത്തില്‍ പാടുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ചികിത്സ നല്‍കുന്നതിനിടയിലാണ് മൂന്നുപേരും മരിച്ചതെന്നും ഡോക്‌ടര്‍ പറഞ്ഞു.

മകള്‍ക്ക് അച്ഛന്‍റെ മരണം താങ്ങാന്‍ കഴിയാതെ വന്നത് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതാകാമെന്നും ഭര്‍ത്താവിന്‍റെയും മകളുടെയും മരണം നേരില്‍ കണ്ടതിന് ശേഷം ഭാര്യയ്ക്ക് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചതാകാനുമാണ് സാധ്യതയെന്ന് സംഭവസ്ഥലത്ത് ആദ്യം എത്തിയ സബ് ഇന്‍സ്പെക്‌ടര്‍ ഉദയ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

പൂര്‍ണിയയിലെ എംപി പപ്പു യാദവ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് സംശയാസ്‌പദമായ കേസാണെന്നും ഇതിനെ സ്വഭാവിക മരണം എന്ന് പറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

