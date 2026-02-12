ETV Bharat / bharat

"ഇന്ത്യയെ അമേരിക്കയ്‌ക്ക് വിറ്റു", 150 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദയനീയമായി കീഴടങ്ങിയെന്നും രാഹുല്‍

RAHUL GANDHI INTERIM TRADE AGREEMENT UNION BUDGET SESSION INDIA US TRADE
Rahul Gandhi with Priyanka Gandhi Vadra outside the Parliament (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 12, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (AI) വിപ്ലവം ഭീഷണികളും അവസരങ്ങളും ഒരേപോലെ ഉയർത്തുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ഐടി മേഖലയും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ തൊഴിലും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. കൃത്യമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഉപജീവനമാർഗം നഷ്ടമാകുമെന്ന ആശങ്ക ശക്തമാണ്.

എഐ എഞ്ചിൻ്റെ ഇന്ധനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഡാറ്റ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്‌തിയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ആഗോള എഐ ഉച്ചകോടിയിൽ 140 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ആഗോള എഐ ഭാവിയെ ഇന്ത്യയുടെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാര കരാറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദയനീയമായി കീഴടങ്ങിയെന്നും രാഹുല്‍ വിമര്‍ശിച്ചു.

"ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാരത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക" എന്ന വ്യാജേന, സ്വന്തം ഡാറ്റ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് പകരം വിദേശ ശക്തികൾക്ക് കീഴടങ്ങി. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സാപ്പ്, യൂട്യൂബ്, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ വിദേശ കമ്പനികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ ഏകപക്ഷീയമായ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

150 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടും. വിദേശ കമ്പനികളുടെ സോഴ്സ് കോഡുകളിലും അൽഗോരിതങ്ങളിലും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് വിദേശ കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭത്തിന് നികുതി ചുമത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവം വിദേശ ശക്തികൾക്ക് കൈമാറാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയത് ലജ്ജാകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

വ്യാപാര കരാറിലൂടെ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ വിറ്റുവെന്നും ഇന്ത്യയെ വിൽക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു. എപ്‌സ്‌റ്റീൻ കേസുകളെ കുറിച്ചും രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്‌സഭയിൽ പരാമർശിച്ചു. എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ഫയലിൽ പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയുടേയും അനിൽ അംബാനിയുടെയും പേരുകളുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ പ്രസംഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. മോദിയെ ശക്തമായ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അത് എന്താണെന്നറിയാൻ എപ്‌സ്‌റ്റീൻ ഫയലുകൾ കാണണമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഡിജിറ്റൽ വാണിജ്യത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. ഇരുപത് വർഷത്തേക്ക് നികുതിയില്ല. വൻകിട അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ താത്‌പര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വസ്‌ത്രവാണിജ്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന കരാറാണ്. രാജ്യത്തെ 140 കോടി വരുന്ന ഭാവിയാണ് ഈ കരാറിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എതെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്നും രാഹുൽ ചോദിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഭാരത് ബന്ദിന് പിന്തുണ

അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ ലേബർ കോഡുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നതടക്കം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കേന്ദ്ര തൊഴിലാളി സംഘടനകളും കർഷക സംഘടനകളും സംയുക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാരത് ബന്ദിന് പിന്തുണയുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി രംഗത്തെത്തി.

"ഇന്ന് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളും കർഷകരും തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി ശബ്‌ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് തെരുവിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ ലേബർ കോഡുകൾ തങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്ന് തൊഴിലാളികൾ ഭയപ്പെടുന്നു. വ്യാപാര കാരാറുകൾ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തിന് പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുമെന്ന് കർഷകർ ഭയപ്പെടുന്നു. കർഷക സമൂഹത്തിൻ്റെ ശബ്‌ദം വളരെക്കാലമായി അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മോദി ജി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുമോ? തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും പ്രശ്‌നങ്ങളിലും അവരുടെ പോരാട്ടത്തിലും ഞാൻ ഒപ്പമുണ്ടാവും", രാഹുൽ ഗാന്ധി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

Also Read: തെങ്ങിന് കൈത്താങ്ങായി കേന്ദ്രം, കേരളത്തിന് നേട്ടം, പുതിയ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ...

TAGGED:

RAHUL GANDHI
INTERIM TRADE AGREEMENT
UNION BUDGET SESSION
INDIA US TRADE
RAHUL GANDHI ON INDIA US TRADE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.