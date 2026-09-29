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രാജ്യത്തെ നെല്ലുത്പാദനത്തില്‍ വന്‍ കുറവെന്ന് കാര്‍ഷിക ശാസ്‌ത്രജ്ഞര്‍, കാരണം വരള്‍ച്ച

പൂര്‍ണമായും വരള്‍ച്ചയുണ്ടാകാത്ത ഇടങ്ങളില്‍ പോലും മഴക്കുറവ് മൂലം നെല്ലുത്പാദനത്തില്‍ കുറവുണ്ടായി. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്‍ഷികോത്പാദനത്തെയും ബാധിക്കാം.

AGRICULTURE PADDY FARMERS ON EDGE decline in paddy production draught
AP's Paddy Sowing Area Reduced (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2026 at 2:10 PM IST

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സൗരഭ് ശുക്ല

ന്യൂഡല്‍ഹി: വരള്‍ച്ച മൂലം രാജ്യത്തെ നെല്ലുത്പാദനത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായി. എന്നാല്‍ ഇടവിട്ടുള്ള മഴയും ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളുമുള്ളതിനാല്‍ ഇതിന്‍റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആഘാതം കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് കാര്‍ഷികവിദഗ്ദ്ധരുടെ നിഗമനം.

മഴക്കുറവ് മൂലം ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുടെ ഉത്പാദനത്തില്‍ വന്‍ കുറവുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ പ്രവചിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആഘാതം അത്രമാത്രം കനത്തതായിരിക്കില്ലെന്ന് ഐസിഎആര്‍-ഐഎആര്‍ഐയിലെ മുതിര്‍ന്ന ശാസ്‌ത്രജ്ഞന്‍ ആര്‍ എസ് ബാണഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒന്നോ രണ്ടോ വിളവിറക്കല്‍ കാലത്ത് മൊത്തം നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വരള്‍ച്ചയൊന്നും അനുഭവപ്പെടാറില്ല. ഇടയ്ക്കിടെ മഴ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് പൂര്‍ണമായും വരള്‍ച്ച അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

രാജ്യത്തെ നിരവധിയിടങ്ങളില്‍ വരള്‍ച്ചയും അതു കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉപദ്വീപിയന്‍ ഇന്ത്യ, പശ്ചിമ രാജസ്ഥാന്‍, വടക്ക് കിഴക്കേന്ത്യ, വടക്കേന്ത്യയിലെ ചിലയിടങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്. മഴക്കുറവ് പൂര്‍ണ വരള്‍ച്ചയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിലും സംഭവിക്കാം. ഇത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്‍ഷികോത്പാദനത്തെയും ബാധിക്കാമെന്നും ബാണ പറഞ്ഞു

രാജ്യത്തെ കയറ്റുമതി ഇനങ്ങളില്‍ മുഖ്യമായ ബസുമതി അരിയെയാകും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിക്കുക എന്നും ബാണ സൂചിപ്പിച്ചു. മൊത്തത്തിലുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ ഉത്പാദന ഇടിവ് കനത്തതാകില്ല. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ വരള്‍ച്ച സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കാനായിട്ടുണ്ട്.

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ഐഎആര്‍ഐയിലെ മുന്‍ മേധാവി ഡോ.അശോക് കുമാര്‍ സിങും സമാനമായ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളാണ് പങ്കുവ ച്ചത്. മേഖലയില്‍ കാര്യമായ ആഘാതം താന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മഴ ഇനിയും മെച്ചപ്പെടും. പിന്നീട് ദൗര്‍ലഭ്യമുണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഞാറു പറിച്ചു നടുമ്പോള്‍ കുഴല്‍ക്കിണറുകളിലും കനാലുകളിലും നിന്ന് ജലസേചനം നടത്താനാകും. കര്‍ഷകര്‍ പൂര്‍ണമായും മഴയെ അല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത്. കൃഷി നടക്കുന്ന ഇടങ്ങളില്‍ കാര്യമായ മഴക്കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ തന്നെ പറിച്ചുനടലും സാധ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും സിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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കിഴക്കന്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്, ബിഹാര്‍, ഝാര്‍ഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളില്‍ ചില പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കാണാനാകും. ഈ മേഖലകളില്‍ ഞാറു പറിച്ചു നടന്ന വേളയില്‍ ദുര്‍ബലമായ മഴ മൂലം ഇത് വൈകി. അതായത് ദീര്‍ഘകാലം ഞാറുകള്‍ വിതച്ചിടത്ത് തന്നെ നിര്‍ത്തേണ്ടി വന്നു. പറിച്ച് നടാനുള്ള സമയം വൈകുകയും ചെയ്‌തു. മൊത്തത്തില്‍ നെല്ലുത്പാദനത്തില്‍ വലിയ കുറവൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കരുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അനുമാനത്തില്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ മഴ കുറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് നല്ല മഴ കിട്ടി. ഇത് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ പോരായ്‌മ പരിഹരിക്കാന്‍ പര്യാപ്‌തമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നേരത്തെ തന്നെ ഞാറ് പറിച്ച് നട്ട കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിന്നീട് പെയ്‌ത മഴ സഹായകമായി.

അസാധാരണ മഴയും വരള്‍ച്ചയും വിളയുത്പാദനത്തില്‍ ചില സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഇരുവിദഗ്ദ്ധരുടെയും വിലയിരുത്തല്‍. പ്രത്യേകിച്ച് മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ഇടങ്ങള്‍. ഇടവിട്ടുള്ള മഴ, പിന്നീട് മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ നിരവധി ഇടങ്ങള്‍ ഗുരുതര സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തടഞ്ഞു.

കൃഷി-കാര്‍ഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പിന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍

ഉത്പാദനം ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണില്‍

വര്‍ഷം ഗോതമ്പ്അരി
2021-221077.421294.71
2022-231105.541357.55
2023-241132.921378.25
2024-251179.451501.84

2024-25ല്‍ ഗോതമ്പ് ഉത്പാദനം റെക്കോര്‍ഡ് ആയ 1179.45 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലെത്തി. ഇത് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വര്‍ഷത്തെ 1132.92 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണില്‍ നിന്ന് 46.53 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്‍ വര്‍ദ്ധന രേഖപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ തന്നെ അരിയുടെ ഉത്പാദനം 2024-25ല്‍ 1501.84 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിലെത്തി. ഇത് തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വര്‍ഷത്തെ 1378.92 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണില്‍ നിന്ന് 123.59 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്ണിന്‍റെ വര്‍ദ്ധനയായിരുന്നു.

കൃഷി ചെയ്‌ത മേഖല

ഇന്ത്യയില്‍ ബസുമതി അരി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഡല്‍ഹി, പശ്ചിമ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ മുപ്പത് ജില്ലകള്‍, ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ മൂന്ന് ജില്ലകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്.

കയറ്റുമതിക്കണക്ക്

2025-26ല്‍ രാജ്യത്ത് നിന്ന് 65.2 ലക്ഷം മെട്രിക് ടണ്‍ ബസുമതി അരിയാണ് ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചതെന്ന് വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് 50,138.28 കോടി രൂപയുടെ അഥവ 567 കോടി അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ കയറ്റുമതി.

പ്രമുഖ കയറ്റുമതി കേന്ദ്രങ്ങള്‍ (2025-26)

ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പ്രകാരം സൗദി അറേബ്യ(16.6ശതമാനം), ഇറാന്‍ (13.9 ശതമാനം) ഇറാഖ്(11.2ശതമാനം) യുഎഇ(8.2ശതമാനം, യെമന്‍ (5.7ശതമാനം)അമേരിക്ക(5 ശതമാനം) എന്നിങ്ങനെയാണ് കയറ്റുമതിയുടെ കണക്കുകള്‍.

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AGRICULTURE
PADDY FARMERS ON EDGE
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DRAUGHT
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