Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

പ്രായം കാറ്റില്‍ പറത്തി 88കാരന്‍; വാരിക്കൂട്ടിയത് 160 ഓളം മെഡലുകള്‍, അത്ലറ്റ്‌ക്‌സിനെ നെഞ്ചിലേറ്റി രാമറാവു

അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള ജീവിതശൈലിയും പരിശീലനവുമാണ് ദീര്‍ഘായുസിന് പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ന് ലെല്ല വെങ്കട രാമറാവു.

LELLA VENKATA RAMARAO ATHLETICS 88 YEAR OLD IN ATHLETICS OLDAGE ATHLETICS IN ANDRA PRADESH
Lella Venkata Ramarao (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: എണ്‍പത് വയസു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നീടുള്ള ജീവിതം വിശ്രമിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ എണ്‍പതിലും അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നിറവേറാനുള്ള തിരക്കിലാണ് ആളുകള്‍. കേരളത്തിലെ തദ്ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ തൊണ്ണൂറാം വയസില്‍ കോഴിക്കോട് നിന്ന് മത്സരിച്ച നാരായണേട്ടനൊക്കെ ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ പെടുന്നവയാളാണ്.

എണ്‍പതാം വയസില്‍ ചുറുചുറുക്കോടെ അത്ലറ്റിക്‌സില്‍ മെഡലുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ ലെല്ല വെങ്കട രാമറാവുവിൻ്റെ കഥയാണിത്. വിശ്രമം വേണ്ട സമയത്ത് രാമറാവു ഊര്‍ജസ്വലനാണ്. ബാപത്‌ല ജില്ലയിലെ ഭീമവാരിപാലെമിൽ നിന്നുള്ള 88 വയസുള്ള ലെല്ല വെങ്കട രാമറാവു അത്‌ലറ്റിക്‌സ്നോടുള്ള തൻ്റെ അഭിനിവേശം പ്രായമായിട്ടും കളഞ്ഞില്ല. തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നെഞ്ചിലേറ്റിയ അത്ലറ്റിക്‌സ് ഇന്നും അദ്ദേഹം മാറോട് ചേര്‍ത്ത് വയ്‌ക്കുന്നു.

എണ്‍പത്തിയെട്ടാം വയസില്‍ റാമറാവു കാണിക്കുന്ന ഊർജവും അച്ചടക്കവും അത്‌ലറ്റിക്‌സിനോടുള്ള അഭിനിവേശവും എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. വിരമിച്ച ജീവനക്കാരനും അത്ലറ്റിക്‌സ് മാസ്റ്ററുമാണ് റാമറാവു. തൻ്റെ വാർധക്യത്തിലും അദ്ദേഹം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. അച്ചടക്കത്തോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ഒരു വ്യക്തിയെ ആരോഗ്യവാനും മത്സരക്ഷമതയുള്ളവനുമായി നിലനിർത്തുമെന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് റാമറാവു.

അത്ലറ്റിക്‌സില്‍ സ്വർണ മെഡൽ

ജാവലിൻ ത്രോ, ഡിസ്‌കസ് ത്രോ, ഷോട്ട് പുട്ട് എന്നിവ പരിശീലിക്കാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാമറാവു ഗ്രൗണ്ട് സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷം രാജസ്ഥാനിലെ ഹൽവാറിൽ നടന്ന 44-ാമത് ദേശീയ മാസ്റ്റർ അത്‌ലറ്റിക്‌സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ തിളക്കമാര്‍ന്ന വിജയം അദ്ദേഹം കൈവരിച്ചു. 85 വയസിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ വിഭാഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തതോടെ അത്ലറ്റിക്‌സില്‍ അദ്ദേഹം അഗ്രഗണ്യനാണെന്ന് വീണ്ടും തെളയിച്ചു.

ജാവലിൻ ത്രോയിൽ സ്വർണ മെഡൽ നേടി. ഡിസ്‌കസ് ത്രോയിലും ഷോട്ട് പുട്ടിലും മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അദ്ദേഹം ഒന്നിലധികം മത്സരങ്ങളിൽ തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. ദേശീയതല നേട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമേ ബാപട്‌ലയിൽ നടന്ന സംസ്ഥാനതല അത്‌ലറ്റിക്‌സ് മത്സരത്തിലും രാമറാവു വിജയിച്ചു. വർഷങ്ങളായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളും ബഹുമതികളും അസാധാരണമാണ്. ഇതുവരെ നടന്ന വിവിധ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ മത്സരങ്ങളിലായി 100 സ്വർണം, 40 വെള്ളി, 20 വെങ്കലം എന്നിവയുൾപ്പെടെ 160 മെഡലുകൾ അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

ദീർഘായുസിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം

കായിക വിനോദങ്ങളിലൂടെ സജീവമായി തുടരുന്നതാണ് തൻ്റെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസിനും പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്ന് രാമറാവു പറഞ്ഞു. പതിവ് വ്യായാമവും അച്ചടക്കവും ഏത് പ്രായത്തിലും ആളുകളെ ഊർജസ്വലരായി നിലനിർത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. ആത്മവിശ്വാസത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മെഡലുകൾ നേടാനാണ് താൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുവതലമുറയ്ക്ക് കായിക വിനോദങ്ങളും ശാരീരികക്ഷമതയും ഒരു ജീവിതരീതിയായി സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം പ്രചോദനം നൽകുന്നു.

കായിക രംഗത്തേക്കുള്ള യാത്ര

സ്‌കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലാണ് രാമറാവു കായികരംഗത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. അത്‌ലറ്റിക്‌സിനോട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ താത്പര്യമായിരുന്നു. കോളജ് തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ പ്രകടമായത്. അവിടെ ജില്ലാ, സംസ്ഥാന തല മത്സരങ്ങളിൽ നിരവധി മെഡലുകള്‍ അദ്ദേഹം വാരിക്കൂട്ടി.

എന്നാല്‍ ഹൈദരാബാദിൽ ജോലി ചെയ്‌ത സമയങ്ങളിവും ഒരിക്കലും കായികരംഗത്ത് നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ട് നിന്നില്ല. പ്രൊഫഷണൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം പതിവായി പരിശീലനം തുടർന്നു. നിരവധി സംസ്ഥാന, ദേശീയ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സ്ഥിരമായി തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

എന്നാല്‍ ജോലിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളം വിശ്രമത്തിനായുള്ള സമയമല്ലായിരുന്നു. തൻ്റെ പാഷന് പിന്നാലെ പോകാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു. വിരമിക്കലിന് പിന്നാലെ ഊര്‍ജ സ്വലനായി അദ്ദേഹം മുന്നേറി. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അദ്ദേഹം മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്‌കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തം, വ്യായാമം, ഫീൽഡ് പരിശീലനം എന്നിവ നടത്തി. അതില്‍ ഒരു ദിവസം പോലും വിട്ട് വീഴ്‌ച ചെയ്യാന്‍ റാമറാവു ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.

Also Read: ഒരു കാലത്ത് ഇടത് കോട്ടയായിരുന്ന ഉത്തര ബംഗാളിലെ നക്‌സല്‍ബാരി ഇന്ന് ബിജെപി തട്ടകം

TAGGED:

LELLA VENKATA RAMARAO
ATHLETICS
88 YEAR OLD IN ATHLETICS
OLDAGE ATHLETICS IN ANDRA PRADESH
88 YEAR OLD LELLA VENKATA RAMARAO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.