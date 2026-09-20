ബംഗാൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാടകീയം: നന്ദിഗ്രാമിന് പിന്നാലെ റെജിനഗറിലും സ്ഥാനാർഥി അറസ്റ്റിൽ
അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസിലാണ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി സൈഫുൾ ഇസ്ലാം അറസറ്റ് ഉണ്ടായത്
Published : September 20, 2026 at 7:41 AM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്ക്ക് മുന്നോടിയായി രാഷ്ട്രീയ അറസ്റ്റുകള് തുടരുന്നു. നന്ദിഗ്രാമിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മിലൻ പ്രധാൻ അറസ്റ്റിലായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, റെജിനഗർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി സൈഫുൾ ഇസ്ലാമിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊലീസ്. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. ബഹറംപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ സൈഫുൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേര് പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ആം ജനത ഉന്നയൻ പാർട്ടി (AJUP) നേതാവ് ഹുമയൂൺ കബീറുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ് സൈഫുൾ ഇസ്ലാം. റെജിനഗർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കബീറിൻ്റെ മകൻ ഗുലാം നബി അസാദിനെയാണ് എജെയുപി സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 14ന് സൈഫുൾ ഇസ്ലാം സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് റെജിനഗർ, നന്ദിഗ്രാം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നന്ദിഗ്രാമിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മിലൻ പ്രധാൻ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെയാണ് റെജിനഗറിലും സ്ഥാനാർഥിയുടെ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2007-ലെ നന്ദിഗ്രാം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭകാലത്തെ പഴയ കൊലപാതകക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്.
2026ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നവ്ദയും റെജിനഗറും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഹുമയൂൺ കബീർ വിജയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നവ്ദ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം റെജിനഗർ സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇവിടെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമായി വന്നത്. അതേസമയം, നന്ദിഗ്രാം മണ്ഡലം സുവേന്ദു അധികാരി ഒഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടെയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
എജെയുപി മേധാവിക്കും നോട്ടീസ്
2021ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് നടപടിയെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ സൈഫുൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേര് പ്രതിയായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടെ, എജെയുപി അധ്യക്ഷൻ ഹുമയൂൺ കബീറിനും ബഹറംപൂർ പൊലീസ് നോട്ടീസ് നൽകി. രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന ആരോപണവുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ തിങ്കളാഴ്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം.
സെപ്റ്റംബർ 14നാണ് ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ബഹറംപൂരിൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ട ഒരു ഓഡിയോ റെക്കോർഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നാണ് പൊലീസ് വിശദീകരണം. രണ്ട് സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ സംഘർഷം സൃഷ്ടി ക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഭാഷണമാണ് ഓഡിയോയിലുള്ളതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ അവകാശവാദം.
എജെയുപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും അറസ്റ്റിൽ
ഇതിനിടെ, എജെയുപി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആശിഖ് ഇക്ബാലിനെയും പൊലീസ് വെള്ളിയാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിൽ പൊലീസ് പിക്കറ്റിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് വലിയ അളവിൽ കള്ളനോട്ടുകളും അനധികൃത ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. ഇക്ബാലിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന മറ്റൊരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെജിനഗർ, നന്ദിഗ്രാം നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് നടക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണൽ ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Also Read: നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ അറസ്റ്റ് 19 വർഷം പഴക്കമുള്ള കേസിൽ, മിലൻ പ്രധാനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി