"ഇത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥ", ബംഗാളിലും അസമിലും ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഷ്‌ടിച്ചു, ഗുരുതര ആരോപണവുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്

File photo of Rahul Gandhi (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 10:16 AM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രാഹുൽ ഗാന്ധി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ ബിജെപി അസമിലെയും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഷ്‌ടിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസ് നേരിട്ട കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ ബിജെപി തട്ടിയെടുത്തെന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമതാ ബാനർജിയുടെ പ്രസ്താവനയെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പിന്തുണച്ചു. ഭവാനിപൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ സുവേന്ദു അധികാരിയോടാണ് മമതാ ബാനർജി പരാജയപ്പെട്ടത്.

അസമിലും ബംഗാളിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. മമതാ ബാനർജിയുടെ നിലപാടിനോട് കോൺഗ്രസ് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. ബംഗാളിൽ നൂറിലധികം സീറ്റുകളാണ് ബിജെപി ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിയെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മധ്യപ്രദേശ്, ഹരിയാന, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 2024-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപി സമാനമായ തന്ത്രമാണ് പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ തകർക്കാൻ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു തിരക്കഥയാണിതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുക മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത തകർക്കുക കൂടിയാണ് ബിജെപി ചെയ്യുന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. "തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നു, സ്ഥാപനങ്ങളെ തട്ടിയെടുക്കുന്നു, ഇനി എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത്!" അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ ബിജെപി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശനം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്നും തങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നും മമതാ ബാനർജി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

"ഞങ്ങളുടെ ഏജൻ്റുമാരെ ആരെയും വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിന് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടില്ല. ഏജൻ്റുമാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്ന് ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ (DO) ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പരാതി നൽകി," മമത പറഞ്ഞു.

ബംഗാളിൽ നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ ബിജെപി 'കൊള്ളയടിച്ചതാണെന്നും' ബിജെപിയുടെ വിജയം തികച്ചും 'അധാർമ്മികമാണെന്നും' മമത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. "തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ കമ്മീഷനാണ്. ഞാൻ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർക്കും മനോജ് അഗർവാളിനും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അവർ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ഇതിനെയാണോ നിങ്ങൾ വിജയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്?" അവർ ചോദിച്ചു.

"ഇതൊരു ധാർമ്മിക വിജയമല്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും കേന്ദ്ര സേനയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ചേർന്ന് ചെയ്‌തത് പൂർണ്ണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇത് വെറുമൊരു കൊള്ളയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതിനെ അതിജീവിച്ച് ശക്തമായി തിരിച്ചുവരും," മമതാ ബാനർജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

