ആന്ധ്രയില്‍ പാൽ ദുരന്തം; മായം കലർന്ന പാൽ കുടിച്ച് മൂന്ന് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം, മരണസംഖ്യ 13 ആയി ഉയർന്നു

വൃക്ക തകരാറിലയിതാണ് മരണ കാരണമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങൾ നിരപരാധികളായ കുരുന്നുകളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന ഈ സംഭവത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

Representational image (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 2:13 PM IST

അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രേദശില്‍ മായം കലർന്ന പാൽ കുടിച്ച് മൂന്ന് വയസുകാരൻ മരിച്ചു. ഇതോടെ ആകെ മരണ സംഖ്യ 13 ആയി ഉയർന്നു. കിഴക്കൻ ഗോദാവരി ജില്ലയിലാണ് 13 കുട്ടികൾ പാൽ ദുരന്തത്തിന് ഇരയായത്. രാജമഹേന്ദ്രവാരം സ്വദേശി ജയ്‌കൃത്‌രാജ് (3) ആണ് ബുധനാഴ്‌ച (മാർച്ച് 11) മരിച്ചത്. മായം കലർന്ന പാൽ കുടിച്ച് വൃക്ക തകരാറിലായതാണ് മരണ കാരണമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

കഴിഞ്ഞ മാസം 16 ന് പാൽ കുടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കുട്ടിക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തെ സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലാണ് ആദ്യം കുട്ടിയെ എത്തിച്ചത്. അവിടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നില പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ ചികിത്സ നൽകി. പിന്നീട് കുട്ടി സുഖം പ്രാപിച്ച് തുടങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി 19 ന് കുട്ടിയുടെ നില വഷളായതിനെത്തുടർന്ന് കുട്ടിയുമായി കുടുംബം വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയി.

അവിടെ നിന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ കാക്കിനടയിലെ സർക്കാർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്‌തു. ഡയാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില സൗകര്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ ലഭ്യമല്ലായിരുന്നതിനാൽ, കുട്ടിയെ രാജമഹേന്ദ്രവാരത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രത്യേക ശിശുരോഗ പരിചരണത്തിനായി മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

വെൻ്റിലേറ്ററിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഡയാലിസിസ് ചികിത്സ നൽകിയിട്ടും, കുട്ടിയുടെ നില വഷളായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ദിവസങ്ങളോളം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കിടന്ന ശേഷം ബുധനാഴ്‌ച കുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. വിഷാംശം കലർന്ന പാൽ കഴിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ വൃക്കകൾക്ക് ഗുരുതരമായി തകരാറുണ്ടെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് മരണകാരണമെന്നും അവർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഈ മാസം 8-ാം തീയതിയോടെ, മായം ചേർത്ത പാൽ കഴിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന 12 പേർ ഇതിനകം മരിച്ചുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ജയത്‌കൃത് രാജിൻ്റെ മരണത്തോടെ, മരണസംഖ്യ ഇപ്പോൾ 13 ആയി ഉയർന്നു. സംഭവത്തിൽ സമൂഹ നേതാക്കളും, നാട്ടുകാരും കടുത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിക്കുകയും മായം ചേർത്ത പാൽ വിറ്റ ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

"ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ലംഘനങ്ങൾ നിരപരാധികളായ കുരുന്നുകളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന ഈ സംഭവം പ്രദേശത്താകെ ഭീതിപരത്തുന്നു. വിഷയം ഗൗരവമായി കാണണം" നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. "ഇത്തരം അവഗണന വച്ചുപൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. മലിനമായ പാൽ വിതരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ശിക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കണം" നാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു.

ആരോഗ്യ അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്, അതേസമയം മായം ചേർത്ത പാലിൻ്റെ ഉറവിടവും ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാൽ വിതരണ ശൃംഖലകൾ പരിശോധിക്കുകയും മേഖലയിലെ വിവിധ സ്രോതസുകളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. "ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ നിരീക്ഷിക്കണം. ഭാവിയിൽ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിന് സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്" അധികാരികൾ പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

