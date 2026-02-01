ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ജാതിയിൽ കുട്ടിക്ക് അവകാശം: ബോംബെ ഹൈക്കോടതി
ദത്തെടുക്കലിൻ്റെ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കുട്ടിക്ക് എല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്കും അർഹതയുണ്ടാവുമെന്ന് കോടതി.
Published : February 1, 2026 at 4:30 PM IST
മുംബൈ: ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ജാതിയിൽ അവകാശമുണ്ടെന്നും അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നും ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. പൂനെ ജില്ലാ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിശോധനാ സമിതിയുടെ തീരുമാനം റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് മകരന്ദ് കാർണിക്, ജസ്റ്റിസ് ശ്രീറാം മോദക് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവിട്ടത്. ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ജാതി അടിസ്ഥാനമാക്കി നാല് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പുതിയ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാനും നിർദ്ദേശിച്ചു.
ദത്തെടുക്കലിൻ്റെ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ദത്തെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടി ജൈവ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ശാശ്വതമായി വേർപിരിയുകയും ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ എല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്കും, പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾക്കും, നിയമപരമായ പദവിക്കും അർഹതയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിന് കീഴിൽ ഈ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി ഈ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ബെഞ്ച് സൂചിപ്പിച്ചു.
ദത്തെടുക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഭാവിയെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. " ദത്തെടുക്കൽ പ്രക്രിയ നിയമപരമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം തന്നെ ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷണങ്ങളും കുട്ടിക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്," കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗീത ആചാരിയും ഭർത്താവും നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗീത ആചാരിയും ഭർത്താവും 2014-ൽ നിയമപരമായി പൂനെ ജില്ലാ കോടതി വഴി ദത്തെടുക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തു. കുട്ടിക്ക് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ കോടതി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.
അതനുസരിച്ച്, അവരുടെ ദത്തെടുത്ത കുട്ടിക്ക് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായി അവർ അപേക്ഷിച്ചു. അപേക്ഷ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചു. എന്നാൽ, വ്യാജ രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതെന്ന് ഒരു അജ്ഞാത പരാതി ലഭിച്ചു. പരാതിയെ തുടർന്ന്, സൂക്ഷ്മപരിശോധന കമ്മിറ്റി കുട്ടിയുടെ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കി.
ഈ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത്, ആചാരി കുടുംബം ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസ് കേട്ട ശേഷം, കോടതി ഹർജിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി വിധിച്ചു, കമ്മിറ്റിയുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി, ദത്തെടുത്ത കുട്ടിക്ക് ദത്തെടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ജാതിയും അനുബന്ധ ആനുകൂല്യങ്ങളും നിയമപരമായി ലഭിക്കുമെന്ന് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ALSO READ: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: പാർട്ട് 'ബി' വെറും നികുതി പ്രഖ്യാപനമാകില്ല..? ചരിത്രപരമായ മാറ്റവുമായി ധനമന്ത്രി