ആത്മനിർഭരത പ്രതിരോധ മേഖലയുടെ തന്ത്രപരമായ ആവശ്യം: നാവികസേനാ മേധാവി
ബാഹ്യ ഘടകങ്ങൾക്കോ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആശ്രയങ്ങൾക്കോ അടിമപ്പെടാതെ, പോരാടാനും നിലനിൽക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറാനും കഴിയുന്ന ഒരു നാവികസേനയെ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് നാവികസേനാ മേധാവി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 4:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 'ആത്മനിർഭരത' (സ്വയംപര്യാപ്തത) ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയുടെ "തന്ത്രപരമായ ആവശ്യം" ആണെന്ന് നാവികസേനാ മേധാവി അഡ്മിറൽ കൃഷ്ണ സ്വാമിനാഥൻ. "ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളാലോ, മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തികളാലോ ഏജൻസികളാലോ, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആശ്രയത്വത്താലോ തടസപ്പെടാതെ, സ്വന്തമായി പോരാടാനും നിലനിൽക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറാനും" കഴിയുന്ന 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു നാവികസേനയെ കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അഡ്മിറൽ കൃഷ്ണ സ്വാമിനാഥൻ പറഞ്ഞു.
ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ ഡിഫൻസ് തിങ്ക് ടാങ്കായ 'മനോഹർ പരീക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഡിഫൻസ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് അനാലിസസ്' (IDSA) സംഘടിപ്പിച്ച 'ഡൽഹി ഡിഫൻസ് ഡയലോഗിൽ' സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കൂടുതൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എടുത്തുപറഞ്ഞ അഡ്മിറൽ " 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും നമ്മളെയെല്ലാം അഭിമാനികളാക്കാനും" കഴിയുന്ന ഒരു നാവികസേനയെ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
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ആത്മനിർഭരത എന്നാൽ ഒറ്റപ്പെടലല്ലെന്നും "ദുർബലമായ നിലയിൽ നിന്നല്ല, മറിച്ച് ശക്തമായ നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട്" വേണം സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതെന്നും നാവികസേനാ മേധാവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2047-ൽ നാവിക സംവിധാനങ്ങളിലെ ആത്മനിർഭരത' എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ വിഷയം. ആഗോളതലത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ "പഴയതും ചരിത്രപരവുമായ ഭിന്നതകളെ" വീണ്ടും ആളിക്കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇന്ന് ബലപ്രയോഗം എന്നത് ദേശീയ നയത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യമായ - അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഭികാമ്യമായ - ഒരു മാർഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഒരു സംഘർഷം വിതരണ ശൃംഖലകളെയും (supply chains) യുദ്ധശേഷിയെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അഡ്മിറൽ സ്വാമിനാഥൻ, തൻ്റെ വാദത്തെ സാധൂകരിക്കാൻ യുക്രെയ്നിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷത്തിലെ ഘടകങ്ങളെ ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആരുടേയും പേര് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാതെ, 'രാഷ്ട്രേതര ശക്തികളുടെ' (non-state actors) വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന സാഹചര്യം (democratisation of technology) സംജാതമായെന്നും അതിനാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ "നല്ലവരും" "മോശക്കാരുമായ" എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു.
പ്രധാനപ്പെട്ട കുറവുകൾ (critical gaps) പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവേഷണ-വികസന (R&D) മേഖലയിലും അതുപോലെ പ്രത്യേകവും ഉയർന്നുവരുന്നതുമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും നാവികസേനാ മേധാവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "കൂടാതെ, നൂതന ആശയങ്ങളെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ശേഷികളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ കൃത്യ സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന്, സദസിൽ നിന്നുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നാവികസേനാ മേധാവി മറുപടി നൽകി. "നമ്മുടെ എതിരാളികളുടെ" ശേഷികൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, മലാക്ക കടലിടുക്ക് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി "നമ്മുടെ എതിരാളികളുടെ ശേഷികളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്"എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.
ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളും ലക്ഷദ്വീപും നാവികസേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖലകളാണെന്നും സേനയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മലാക്ക കടലിടുക്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, ഈ നിർണായക സമുദ്രപാതയിൽ നടക്കുന്ന ഏത് കാര്യവും "നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു" എന്നും, അതിനാൽ ആ മേഖലയിൽ നാവികസേന "ശക്തമായ നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്" എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, 'സാഗർ' (SAGAR) പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചും 'ആഫ്രിക്ക-ഇന്ത്യ കീ മാരിടൈം എൻഗേജ്മെൻ്റ്' (AIKEYME - AIKEYME) അഭ്യാസപ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും അഡ്മിറൽ സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമുദ്ര സഹകരണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ടാൻസാനിയയിലെ ദാർ-എസ്-സലാമിൽ വെച്ചാണ് 'AIKEYME 2025' ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
ഇന്ത്യയ്ക്കും ടാൻസാനിയയ്ക്കും പുറമെ കൊമോറോസ്, ജിബൂട്ടി, കെനിയ, മഡഗാസ്കർ, മൗറീഷ്യസ്, മൊസാംബിക്, സീഷെൽസ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ഈ അഭ്യാസപ്രകടനം ആറ് ദിവസങ്ങളിലായാണ് നടന്നത്. 2027ലും 'AIKEYME' സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഇതിനായി കെനിയ "പങ്കാളിയാകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്" എന്നും നാവികസേനാ മേധാവി അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ, ചീഫ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ്റെ കീഴിലുള്ള 'ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്' മേധാവിയും (CISC) എയർ മാർഷലുമായ തജീന്ദർ സിങ് "ആത്മനിർഭരത (സ്വയംപര്യാപ്തത) എന്നത് വെറുമൊരു മുദ്രാവാക്യം മാത്രമല്ല" എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇതിനകം തന്നെ വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ മേഖലയുടെ പൂർണ്ണ ശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഈ സംവാദത്തിൽ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വദേശത്തുനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമുള്ള വിഷയ വിദഗ്ധരും വ്യവസായ മേഖലയിലെ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
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