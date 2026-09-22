അദിലാബാദ് റിംസ് ആശുപത്രിയിൽ വൻ തീപിടിത്തം; രണ്ട് നവജാത ശിശുക്കൾ വെന്തുമരിച്ചു
അപകടം നടക്കുമ്പോൾ 27 കുട്ടികളാണ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്. എ.സി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാർഡിലാകെ കനത്ത പുക നിറയുകയായിരുന്നു
Published : September 22, 2026 at 9:21 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ അദിലാബാദിലുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് (റിംസ്) ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞടക്കം രണ്ട് നവജാത ശിശുക്കൾ ദാരുണമായി മരിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11.50ഓടെ കുട്ടികളുടെ വാർഡിലെ സ്പെഷ്യൽ നിയോനേറ്റൽ കെയർ യൂണിറ്റിൽ (എസ്.എൻ.സി.യു) എയർ കണ്ടീഷണർ (എ.സി) പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പൊള്ളലേറ്റ മറ്റ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്.
പരിഭ്രാന്തി പരത്തി തീപിടിത്തം
അപകടം നടക്കുമ്പോൾ 27 കുട്ടികളാണ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നത്. എ.സി പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാർഡിലാകെ കനത്ത പുക നിറയുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നവരും ജീവനക്കാരും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും പരിഭ്രാന്തരായി.
വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ ആശുപത്രി ഡയറക്ടർ ജയ് സിങ്, മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കും ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാർക്കുമൊപ്പം സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി. വാർഡിൻ്റെ ജനൽച്ചില്ലുകൾ തകർത്താണ് പുക പുറത്തേക്ക് കളഞ്ഞതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്തെത്തിച്ചതും. എന്നാൽ, ഇച്ചോഡ സ്വദേശിയായ സലീമിൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ മരിച്ചിരുന്നു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിൽ
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 26 പേരെ ഉടൻ തന്നെ ആംബുലൻസുകളിൽ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുകൂടി പിന്നീട് മരിച്ചതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ രണ്ടായത്. ബാക്കി 25 കുഞ്ഞുങ്ങളും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വിവരമറിഞ്ഞ് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. തീ മറ്റ് വാർഡുകളിലേക്ക് പടരാതിരുന്നതും രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കിയതും മരണസംഖ്യ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു.
അദിലാബാദ് റിംസ് ആശുപത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ അഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് മരിച്ചുവെന്നും, വാർഡിലുണ്ടായിരുന്ന 28 കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഒരു അഗ്നിരക്ഷാസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. രാത്രി 11.50ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്നും, വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ അഗ്നിരക്ഷാസേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭരണകൂടം
സംഭവമറിഞ്ഞയുടൻ ജില്ല കലക്ടർ രാജർഷി ഷാ, എസ്.പി അഖിൽ മഹാജൻ എന്നിവർ റിംസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ ഇരുവരും ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രിയിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണോ അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും, എ.സി പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ശാസ്ത്രീയമായി അന്വേഷിക്കുമെന്നും ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
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സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഫയർ ഓഡിറ്റ് കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്. നവജാത ശിശുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആശുപത്രികളിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഈ ദുരന്തം വിരൽചൂണ്ടുന്നത്. നിലവിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രത്യേക നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ മറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവരികയാണെന്നും, ഇവർക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
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