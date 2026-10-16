ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് തെലങ്കാനയിലേക്ക് വൻ സ്ഫോടകവസ്തു കടത്ത്; ആദിലാബാദിൽ 7 പേർ പിടിയിൽ
ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് കരിംനഗറിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്ന 20,000 ഇലക്ട്രോണിക് ഡിറ്റണേറ്ററുകളും 90 ബൂസ്റ്ററുകളുമാണ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്
Published : October 16, 2026 at 11:45 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് തെലങ്കാനയിലേക്ക് അനധികൃതമായി കടത്തുകയായിരുന്ന വൻ സ്ഫോടകവസ്തു ശേഖരം ആദിലാബാദിൽ പൊലീസ് പിടികൂടി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏഴുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇരുപതു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിലവരുന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കളാണ് ജൈനാഥ് മണ്ഡലിലെ പിപ്പർവാഡ ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ പിടിച്ചെടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃത ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനം വ്യാപകമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ടോൾ പ്ലാസ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വാഹന പരിശോധന നടത്തിയത്.
ക്വാറികൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻ കടത്ത്
ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് കരിംനഗറിലേക്ക് കടത്തുകയായിരുന്ന 20,000 ഇലക്ട്രോണിക് ഡിറ്റണേറ്ററുകളും 90 ബൂസ്റ്ററുകളുമാണ് പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഡിറ്റണേറ്ററുകൾക്ക് 19 ലക്ഷം രൂപയും ബൂസ്റ്ററുകൾക്ക് 15,000 രൂപയുമാണ് വില കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ബൊലേറോ, ഹോണ്ട സിറ്റി കാറുകളും ആറ് മൊബൈൽ ഫോണുകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വാഹനങ്ങൾ ഒഴികെ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രം 19.15 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുമെന്ന് ആദിലാബാദ് ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അഖിൽ മഹാജൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ രവികുമാർ എന്നയാളിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയത്. മറ്റ് വ്യക്തികളുടെ പേരിലുള്ള വ്യാജ ബില്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കടത്ത്. പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വളരെ വിദഗ്ധമായാണ് പ്രതികൾ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ വാഹനത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
ബൂസ്റ്ററുകൾ അടങ്ങിയ പെട്ടികൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ. ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി പോയി സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ വാങ്ങി മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഘം പിടിയിലായത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് തെലങ്കാനയിലേക്കുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്കിടയിൽ നിരവധി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കടന്നാണ് സംഘം ആദിലാബാദിൽ എത്തിയത്. തെലങ്കാനയിലെ വിവിധ ക്വാറികൾ, മൈനുകൾ, ക്രഷർ യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
കർശന നടപടിയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്
സംഭവത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്കെതിരെയാണ് ജൈനാഥ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏഴുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചേപ്യാല പരശുറാം (30), വല്ലേപു തേജ (23), കദം ശ്രാവൺ (36), കസ്തൂരി സുനിൽ (26), സൂര രഞ്ജിത്ത് (25), കസ്തൂരി മധുകിരൺ (28), പഗല സമ്പത്ത് റെഡ്ഡി (52) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ എം.ഡി വാഹിദ്, രവികുമാർ എന്നിവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന വൻ മാഫിയ തന്നെ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം.
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യാതൊരുവിധ അനുമതിയോ ലൈസൻസോ ഇല്ലാതെ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ കടത്തുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും വിൽപന നടത്തുന്നതും ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്നും, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും എസ്.പി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വരും ദിവസങ്ങളിലും ജില്ലയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. അനധികൃതമായി സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാറികൾക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ആദിലാബാദ് എ.ആർ ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഡി.എസ്.പി എൽ. ജീവൻ റെഡ്ഡി, സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.
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