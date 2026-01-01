ETV Bharat / bharat

പുകയിലയ്ക്ക് അധിക നികുതി, പാന്‍ മസാലയ്ക്ക് ആരോഗ്യ നികുതി, ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

പുകയിലയ്ക്കും പാന്‍ മസാലയ്ക്കും പുത്തന്‍ നികുതികള്‍. ഇത് ചരക്കുസേവന നികുതിയിലും കൂടുതലാകും, നഷ്‌ടപരിഹാര സെസിനെ മാറ്റിമറിക്കും.

PAN MASALA HEALTH CESS National Security Cess Finance Ministry GST
Representational image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: പുകയിലയ്ക്ക് ചുമത്തിയിട്ടുള്ള അധിക നികുതിയും പാന്‍മസാലയ്ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ സെസും അടുത്ത മാസം ഒന്നുമുതല്‍ നിലവില്‍ വരും. സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വിട്ട വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

പുകയിലയ്ക്കും പാന്‍ മസാലയ്ക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പുതിയ നികുതികള്‍ ചരക്കുസേവന നികുതിയെക്കാള്‍ കൂടിയ നിരക്കിലാണ്. ഇത്തരം പാപ ചരക്കുകള്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നഷ്‌ടപരിഹാര സെസ് ഇതോടെ ഇല്ലാതാകും. അടുത്ത മാസം ഒന്നുമുതല്‍ പാന്‍ മസാല, സിഗററ്റ്, പുകയില സമാന ഉത്പന്നങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് നാല്‍പ്പത് ശതമാനം ചരക്കുസേവന നികുതിയുണ്ടാകും. ബീഡിക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം ചരക്കുസേവന നികുതിയാകും ഉണ്ടാകുക എന്നും സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിജ്ഞാപനത്തില്‍ പറയുന്നു.

ഇതിന് പുറമെ ആരോഗ്യ ദേശീയ സുരക്ഷാ സെസും പാന്‍ മസലായ്ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തും. പുകയില, ഗുഡ്‌ക പാക്കിങ് മെഷീന്‍ (ശേഷി നിശ്ചയിക്ക്‍, നികുതി ശേഖരണം) നിയമം 2026ഉം വിജ്ഞാപനം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

പാന്‍ മസാല ഉത്പാദനത്തിനും പുകയിലയുടെ പുതിയ എക്‌സൈസ് നികുതിയ്ക്കും പുതിയ ആരോഗ്യ ദേശീയ സുരക്ഷ സെസ് ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ബില്ലിന് ഡിസംബറില്‍ പാര്‍ലമെന്‍റ് അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. ഈ നികുതികള്‍ നിലവില്‍ വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതലായിരിക്കും പുതിയ നികുതികള്‍ നിലവില്‍ വരികയെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.വിവിധ നിരക്കില്‍ നിലവിലുള്ള നഷ്‌ടപരിഹാര സെസുകള്‍ ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതല്‍ ഇല്ലാതാകും. ഏതായാലും പുകയില ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ക്ക് വില വന്‍തോതില്‍ കൂടുമെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നല്‍കുന്നത്.

സമാനമായ ഭേദഗതികള്‍ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ചരക്കുസേവന നികുതിയിലും വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഏകീകൃതമായ നികുതി ഘടനയുണ്ടാകാന്‍ വേണ്ടിയാണ് ഇത്. പൊതുതാത്പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തിയാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്നതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നു. നിലവിലുള്ള ചരക്കുസേവന നികുതി ഏകീകരിക്കലാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.

പുകയിലെ മേഖലയിലൂടെയുള്ള വരുമാനത്തില്‍ പുതിയ മാറ്റങ്ങള്‍ കനത്ത പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് നികുതി വിദഗ്ദ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. പുകയിലയുടെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഇവയുടെ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നടപടി. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും പുലര്‍ത്തേണ്ടതില്ലെന്നാണ് നിരീക്ഷകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. എത്ര വലിയ വില കൊടുത്തും ഇവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ തയാറാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് മുന്‍കാല അനുഭവങ്ങളെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

