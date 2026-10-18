16,000 കോടി ചെലവിൽ ടൈറ്റാനിയം പാർക്ക് പദ്ധതി; ആന്ധ്രാ സർക്കാരിന് നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് അദാനി ഗ്രൂപ്പ്
ശ്രീകാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് സമീപം തീരദേശ മണലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇൽമനൈറ്റ് അയിര് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ധാതു വേർതിരിക്കൽ പ്ലാൻ്റും മൂല്യവർധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റും സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
Published : October 18, 2026 at 11:50 AM IST
അമരാവതി: സംസ്ഥാനത്തെ തീരദേശ മണലിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ടൈറ്റാനിയം ലോഹം ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള പദ്ധതിയുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സർക്കാർ. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എപിഎംഡിസിയുമായി (ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മിനറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്) സഹകരിച്ച് ഒരു ടൈറ്റാനിയം പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്.
ശ്രീകാകുളം ജില്ലയ്ക്ക് സമീപം തീരദേശ മണലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇൽമനൈറ്റ് അയിര് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ധാതു വേർതിരിക്കൽ പ്ലാൻ്റും മൂല്യവർധിത ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റും സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശങ്ങൾ അടുത്തിടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 16,000 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പ്ലാൻ്റ് നിർമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങൾ വ്യവസായ വകുപ്പിന് കൈമാറും. പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമായാൽ നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിലെ ഗാരയിൽ 671 ഹെക്ടറും അതേ ജില്ലയിൽത്തന്നെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലായി 239 ഹെക്ടറും വിശാഖപട്ടണം ജില്ലയിലെ ഭിമിലിയിൽ 81 ഹെക്ടറും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 991 ഹെക്ടർ ഭൂമി എപി മിനറൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കൈവശം പാട്ടത്തിനുണ്ട്. ഇതിൽ മുൻപ് അദാനി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന അലൂവിയൽ ഹെവി മിനറൽസ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയെ പദ്ധതിയുടെ വികസനത്തിനും നടത്തിപ്പിനുമുള്ള ഏജൻസിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
തീരദേശ മണലിൽ ഇൽമനൈറ്റ്, റൂട്ടൈൽ, ഗാർനെറ്റ്, സില്ലിമനൈറ്റ്, സിർക്കോൺ, മോണസൈറ്റ് തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു ധാതു വേർതിരിക്കൽ പ്ലാൻ്റ് ഗാരയിൽ സ്ഥാപിക്കും. വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ധാതുക്കളിൽ നിന്ന് ഇൽമനൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റാനിയം ലോഹം നിർമിക്കാൻ ഒരു മൂല്യവർധിത പ്ലാൻ്റും സ്ഥാപിക്കും. ആദ്യം ഇൽമനൈറ്റ് അയിര് ശുദ്ധീകരിച്ച് ടൈറ്റാനിയം പിഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ മൂല്യവർധനവ് വരുത്തി ടൈറ്റാനിയം ലോഹം ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കും.
പ്രതിവർഷം 10,000 ടൺ ഉത്പ്പാദനം ലക്ഷ്യം
ശ്രീകാകുളത്ത് ടൈറ്റാനിയം പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 16,000 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് വ്യവസായ വകുപ്പിന് നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യവസായ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ഇതുവരെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല. കടൽത്തീര മണൽ, അപൂർവ ധാതുക്കൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നയം അന്തിമമാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് സർക്കാർ. മന്ത്രിസഭ ഉടൻതന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും.
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ശ്രീകാകുളത്തെ ടൈറ്റാനിയം പാർക്കിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം 2 ലക്ഷം ടൺ ടൈറ്റാനിയം പിഗ്മെൻ്റും 10,000 ടൺ ലോഹവും ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കമ്പനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഖനന പാട്ടങ്ങളിൽ ആകെ 6.68 ദശലക്ഷം ടൺ ഇൽമനൈറ്റ് അയിര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് പ്ലാൻ്റിന് ആവശ്യമായ ഇൽമനൈറ്റ് ശേഖരം പത്ത് വർഷത്തേയ്ക്ക് മാത്രമേ തികയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വലിയ നിക്ഷേപം വേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ പ്ലാൻ്റ് 20-25 വർഷത്തേയ്ക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അയിര് ലഭിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഖനന പാട്ടങ്ങൾ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ നിർദേശം സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ്.
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