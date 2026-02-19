ETV Bharat / bharat

ലിംഗം ഉള്ളിൽ കടക്കാതെ സ്ഖലനം നടന്നാൽ ബലാത്സംഗമല്ല, ശിക്ഷയിൽ ഇളവും 200 രൂപ പിഴയും; വിചിത്ര വിധിയുമായി ഛത്തീസ്‌ഗഡ് ഹൈക്കോടതി

മുൻപും സമാനമായ വിചിത്ര വിധികള്‍ ഛത്തീസ്‌ഗഡ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 15 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള ഭാര്യയുമായി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത കുറ്റകരമല്ല, ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ലൈംഗിക ബന്ധം ഭാര്യയോടായാൽ ബലാത്സംഗമല്ല എന്നിവയും വിവാദമായിരുന്നു.

Representational image (ETV Bharat)
റായ്‌പൂർ: ബലാത്സംഗ കേസിൽ വിവാദ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച് ഛത്തീസ്‌ഗഡ് ഹൈക്കോടതി. ലിംഗം ഉള്ളിൽ കടക്കാതെ സ്ഖലനം നടന്നാൽ ബലാത്സംഗമല്ല ബലാത്സംഗശ്രമമായി മാത്രമേ കണക്കാക്കാനാകൂ എന്നതാണ് കോടതിയുടെ വിചിത്ര നിരീക്ഷണം. ഏഴുവർഷം തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ച പ്രതിയുടെ ശിക്ഷ മൂന്നുവർഷമാക്കി കുറച്ചു കൊണ്ടാണ് ജസ്‌റ്റിസ്‌ നരേന്ദ്ര കുമാർ വ്യാസ വിധി പ്രസ്‌താവിച്ചത്.

കേസിൽ വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇരയുടെ കന്യാചർമ്മത്തിന്‌ തകരാറുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും പുരുഷൻ സ്ഖലനം സംഭവിച്ചത് പൂർണമായ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ അല്ലെന്നും അതിനാൽ കൃത്യത്തെ ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി. കേസിൽ നടന്നത് ബാലത്സംഗ ശ്രമം മാത്രമാണ്. പ്രോസിക്യൂഷൻ തെളിവുകൾ ബലാത്സംഗം തെളിയിക്കുന്നില്ലെന്നും വിധിയിൽ പറയുന്നു.

ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) സെക്ഷൻ 376(1) പ്രകാരം പ്രതിക്ക് ചുമത്തിയ ശിക്ഷ കോടതി ഇളവ് ചെയ്യുകയും സെക്ഷൻ 376/511 (ബലാത്സംഗ ശ്രമം) പ്രകാരം കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. എന്നാൽ ഐപിസി സെക്ഷൻ 342 പ്രകാരം ചുമത്തിയ ശിക്ഷ അതേപടി തുടർന്നു.

2004ലാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. പ്രതി യുവതിയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട്പോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു എന്നാണ് പരാതി. അതിജീവിതയെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിൽ 2005-ൽ, വിചാരണ കോടതി പ്രതിക്ക് സെക്ഷൻ 376(1) പ്രകാരം ഏഴ് വർഷം കഠിനതടവും 200 രൂപ പിഴയും സെക്ഷൻ 324 പ്രകാരം ആറ് മാസം തടവും വിധിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാൽ കേസിൽ പ്രതി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുകയായിരുന്നു. വിചാരണയ്ക്കിടെ, ഇരയുടെ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ബലാത്സംഗത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്‌ടർ നിർണായക അഭിപ്രായം നൽകിയില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ലൈം​ഗികവേഴ്‌ചയ്‌ക്കിടെ പുരുഷന് സ്ഖലനം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ പൂർണമായ ബലാത്സംഗം നടന്നതായി വ്യക്തമായി സ്ഥാപിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷവും ആറ് മാസവും 200 രൂപ പിഴയുമാക്കി കുറയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. മുൻപും സമാനമായ വിചിത്ര വിധികള്‍ ഛത്തീസ്‌ഗഡ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

15 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള ഭാര്യയുമായി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത കുറ്റകരമല്ല (കേസിൽ യുവതി മരിച്ചിരുന്നു)

പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ (പതിനഞ്ച് വയസിന് മുകളില്‍) ഭാര്യയുടെ സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെയുള്ള പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത അടക്കമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങള്‍ കുറ്റകരമായി പരിഗണിക്കാനാകില്ലെന്നതായിരുന്നു സമാനമായ ഛത്തീസ്‌ഗഡ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിചിത്ര ഉത്തരവ്. ബലാത്സംഗം അടക്കമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ആരോപിച്ച് ശിക്ഷിച്ച ജഗദല്‍പൂര്‍ സ്വദേശിയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങള്‍.

2017ല്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ ബസ്‌തര്‍ ജില്ലയിലെ ഒരു കോടതി ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിക്കൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് നരേന്ദ്രകുമാര്‍ വ്യാസാണ് ഇത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ കുറ്റകൃത്യനിയമത്തിലെ 376(ബലാത്സംഗം), 377(പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത), 305 (കൊലപാതകമല്ലാത്ത നരഹത്യ), എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് പ്രതിയുടെ ഭാര്യയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ ഇയാള്‍ക്ക് മേല്‍ ചുമത്തിയത്.

പതിനഞ്ച് വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള ഭാര്യയുമായി ഏത് തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയാലും അത് ബലാത്സംഗമാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികത ആയാല്‍ പോലും അതിന് ഭാര്യയുടെ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തന്‍റെ താത്പര്യമില്ലാതെ ഭര്‍ത്താവ് തന്നെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ ലൈംഗികതയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കഠിനമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും യുവതി തന്‍റെ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ബലംപ്രയോഗിച്ചുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം തന്നെ രോഗിയാക്കി മാറ്റിയെന്നും ഇവര്‍ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മൊഴി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇത് മരണമൊഴിയായി എടുത്തായിരുന്നു കോടതിയുടെ നടപടികള്‍.

ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ലൈംഗിക ബന്ധം ഭാര്യയോടായാൽ ബലാത്സംഗമല്ല

നിയമപരമായി വിവാഹിതരായവർ തമ്മില്‍ ബലം ഉപയോഗിച്ചായാല്‍ പോലുമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ബലാത്സംഗമല്ലെന്ന് ഛത്തീസ്‌ഗഡ് ഹൈക്കോടതി. ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രവംശി അധ്യക്ഷനായ സിംഗിൾ ബെഞ്ചാണ് ഭാര്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസില്‍ ഭർത്താവിനെ വെറുതെ വിട്ടത്. 18 വയസിന് മുകളിലുള്ളതും നിയമപരമായി വിവാഹം കഴിച്ചതുമായ സ്ത്രീയുമായി ഭർത്താവിനുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ബലാത്സംഗമായി കാണാനാവില്ലെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്.

