എഐഎഡിഎംകെയിൽനിന്ന് രാജിവെച്ച് നടി ഗൗതമി; സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് കൂടുതൽ സജീവമാകാനെന്ന് വിശദീകരണം
തമിഴ്നാട്ടിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചത്
By PTI
Published : June 14, 2026 at 5:31 PM IST
ചെന്നൈ: പ്രശസ്ത തെന്നിന്ത്യൻ നടി ഗൗതമി തടിമല്ല എഐഎഡിഎംകെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് രാജിവെച്ചു. നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വവും ഡെപ്യൂട്ടി പ്രചാരണ സെക്രട്ടറി പദവിയും രാജിവെക്കുകയാണെന്ന് നടി വ്യക്തമാക്കി. എഐഎഡിഎംകെയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൊപ്പഗാണ്ട സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന നടി ഗൗതമി തടിമല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചത്.
എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ പളനിസ്വാമിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ, നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, സാധാരണക്കാരുമായി കൂടുതൽ സമ്പർക്കം പുലർത്താനും സാമൂഹിക സേവന രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ സജീവമാകാനും വേണ്ടിയാണ് രാജിയെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ മറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങളില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എഐഎഡിഎംകെയിൽ ചേർന്ന ദിവസം മുതൽ എല്ലാ വിധത്തിലും തന്നോട് സഹകരിച്ച മുൻ എഐഎഡിഎംകെ മന്ത്രിമാർ, പാർട്ടി മുതിർന്ന പ്രവർത്തകർ, കേഡർമാർ എന്നിവരോടും നടി നന്ദി പറഞ്ഞു.
With a heavy heart, I have resigned from the AIADMK today... pic.twitter.com/idq97IzgjQ— Gautami Tadimalla (@gautamitads) June 14, 2026
എഐഎഡിഎംകെയിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ബിജെപിയിൽ ദീർഘകാല അംഗമായിരുന്നു ഗൗതമി. വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പിന്തുണയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 2023 ഒക്ടോബറിൽ ഗൗതമി ബിജെപി വിട്ടു. ഗൗതമിയുടെ പണം തട്ടിയെടുത്ത സി അഴകപ്പന് എന്നയാളെ ബിജെപി നേതാക്കള് പിന്തുണച്ചു എന്നാരോപിച്ചാണ് അവര് ബിജെപി വിട്ടത്. പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില് ബിജെപിയില് നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്നും രാജപാളയം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തില് സീറ്റ് നല്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചതിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഗൗതമി ആ സമയത്ത് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ പളനിസ്വാമിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എഐഎഡിഎംകെയിൽ ചേരുകയും പിന്നീട് ആ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ പാർട്ടിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൊപ്പഗാണ്ട സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 2026 ലെ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗൗതമി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം എഐഎഡിഎംകെ, എൻഡിഎ സഖ്യത്തിനായി സജീവമായി പ്രചാരണം നടത്തി.
നടിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങളില്ലെന്നും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാധാരണക്കാരുമായി കൂടുതൽ സമ്പർക്കം നിലനിർത്താനും അവർക്കായി കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാനുമാണ് ഈ രാജി സമർപ്പിക്കുന്നതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.
തമിഴ് സിനിമാ രംഗത്ത് പല സൂപ്പർതാരങ്ങൾക്കൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി നായിക വേഷങ്ങൾ ഗൗതമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഗൗതമി തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായത്. ബിജെപിയില് ഏറെ കാലം പ്രവര്ത്തിച്ച ശേഷം ഗൗതമി എഐഎഡിഎംകെയില് ചേര്ന്നു.1997 ൽ എൽ.കെ. അദ്വാനിയിൽ നിന്ന് ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു.
25 വർഷത്തോളം ബിജെപിയുടെ യുവ നേതാവായിരുന്നു ഗൗതമി. യുവമോര്ച്ചയുടെ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നിവടങ്ങളിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ മുൻനിരയിൽ ഗൗതമി ഉണ്ടായിരുന്നു.
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